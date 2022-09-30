Страны Балтии, США и ФРГ - о вступлении Украины в НАТО

Страны Балтии высказались за скорейшее вступление Украины в НАТО. США и Канада - за политику открытых дверей, но против быстрого принятия Украины в альянс. Германия реагирует сдержанно.

После того как президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 30 сентября, сообщил о подаче заявки на вступление в Североатлантический альянс, скорейшее принятие страны в НАТО поддержали Литва, Эстония и Латвия.

"Балтийские друзья Украины полностью поддерживают скорейшее принятие Украины в НАТО. Вдохновляющая храбрость Украины может только укрепить наш альянс", - написали в своих Twitter-аккаунтах министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу и их латвийский коллега Эдгар Ринкевич.

США - за вступление Украины в НАТО, но не в ускоренном порядке

Канада и США также высказались за членство Украины в НАТО, однако более осторожно. "Мы верим в политику открытых дверей НАТО и всегда выступали за принятие Украины в альянс", - сказала министр иностранных дел Канады Мелани Жоли на пресс-конференции в Вашингтоне после переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Глава внешнеполитического ведомства США, в свою очередь, отметил, что Вашингтон "решительно поддерживает вступление в НАТО стран, которые стремятся присоединиться и которые способны расширить возможности альянса". Однако дал понять, что Киеву не стоит рассчитывать на ускоренную процедуру. "Для этого существует определенный процесс, и страны продолжат ему следовать", - подчеркнул он.

Еще более определенно высказался на этот счет советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. "Мы считаем, что лучший способ помочь Украине - оказывать ей практическую поддержку на месте. И что процедура в Брюсселе должна быть рассмотрена в другое время", - заявил он. В то же время Салливан подчеркнул, что решение о членстве в НАТО принимает сам кандидат и страны-участницы альянса.

Германия не видит для Украины шансов быстро вступить в НАТО

Желание Украины стать членом НАТО в ближайшем будущем можно понять, и Германия поддержит Киев в его праве на самооборону, сказала в интервью телеканалу ARD глава МИД Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock). Однако, подчеркнула она, Киеву с первого дня войны РФ против Украины дали понять, что страны Запада намерены не допустить "распространения войны на их территории" и вовлечения НАТО в войну. По словам Бербок, той же позиции она придерживается и сейчас.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг тоже прокомментировал возможность вступления Украины в альянс. Решение об этом требует консенсуса всех членов Североатлантического альянса, заявил он. Однако приверженность альянса делу защиты Украины неизменна, заверил Столтенберг.

Украина подает заявку в НАТО о принятии в ускоренном порядке

30 сентября Владимир Зеленский сообщил, что Украина подаст заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. "Де-факто мы уже прошли свой путь в НАТО. Де-факто мы уже доказали совместимость со стандартами Североатлантического альянса. Они реальны для Украины - реальны на поле боя и во всех аспектах нашего взаимодействия. Мы доверяем друг другу, помогаем друг другу, и мы защищаем друг друга. Это и есть Североатлантический альянс", - говорится в документе, опубликованном в официальном Telegram-канале президента Украины .

Украина подает заявку, "чтобы сделать это де-юре. По процедуре, которая будет отвечать нашему значению для защиты всего нашего сообщества. В ускоренном порядке. Мы делаем свой определяющий шаг, подписывая заявку Украины на вступление в ускоренном порядке в НАТО", добавил Зеленский.

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