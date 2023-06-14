Угроза ЗАЭС. Что будет без воды из Каховского водохранилища?

Запорожская атомная электростанция из-за разрушения плотины Каховской ГЭС больше не может брать воду из Каховского водохранилища для охлаждения своих энергоблоков. Насколько это опасно для ЗАЭС?

Уже несколько дней уровень воды в Каховском водохранилище находится значительно ниже так называемой "мертвой" точки - 12,7 метра, при которой невозможно производить водозабор в населенные пункты, расположенные поблизости. Разрушение плотины Каховской ГЭС создало новые угрозы и для Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), берущей воду из него для наполнения своего пруда-охладителя и брызгальных бассейнов, отмечают эксперты.

"Несмотря на то, что ЗАЭС не производит электроэнергию уже несколько месяцев, она все еще нуждается в доступе к воде и электроэнергии для охлаждения и выполнения других важных функций сохранения и безопасности, а также во избежание риска потенциального расплавления топлива и выброса радиоактивного материала", - говорится в заявлении Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ). Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси прибудет в Украину с рабочим визитом и, как ожидается, 15 июня посетит ЗАЭС, чтобы оценить уровень угрозы для атомной станции и представить программу помощи.

Вода необходима для охлаждения энергоблоков ЗАЭС

Вода критически важна для атомных электростанций. Ею, благодаря сложной системе контуров, охлаждают атомные реакторы, чтобы топливные урановые сборки не начали плавиться от перегрева. На Запорожской АЭС, оккупированной российскими войсками, имеются шесть энергоблоков, не работающих с осени прошлого года. Пять из них переведены в "холодный останов", один находится в состоянии "горячего останова". Однако несмотря на то, что они остановлены, для них все равно нужна вода для охлаждения, ведь даже в таком состоянии топливные сборки выделяют тепло.

Оккупированная российскими войсками Запорожская АЭС Фото: Stringer/AA/picture alliance

В энергоблоках в состоянии "холодного останова" вода нагревается до 70°С, в состоянии "горячего останова" - до 280°С, пояснил начальник отдела анализа безопасности Государственного научно-технического центра по ядерной и радиационной безопасности Украины Дмитрий Гуменюк. Вода для охлаждения подается из специальных брызгальных бассейнов. Туда же стекает и нагретая вода с энергоблоков, где она охлаждается путем испарения при разбрызгивании ее в воздухе. Брызгальные бассейны пополняются водой из пруда-охладителя, куда вода перекачивалась из Каховского водохранилища. Поскольку уровень воды в Каховском водохранилище упал, брать воду для пополнения пруда охладителя и брызгальных бассейнов неоткуда. ЗАЭС может рассчитывать только на тот запас воды, который есть сейчас.

Уровень воды в Каховском водохранилище после разрушения плотины падает Фото: Nina Liashonok/Ukrinform/ABACAPRESS/IMAGO

"По состоянию на утро 13 июня уровень воды в пруду-охладителе Запорожской АЭС составлял 16,67 м, и этого вполне достаточно для обеспечения потребностей станции", - говорится в сообщении НАЭК "Энергоатом". В компании констатируют, что уровень воды в пруду-охладителе не меняется, поэтому, чтобы охлаждать реакторы в таком состоянии, воды должно хватить на несколько месяцев, если пруд искусственно не опустошат, отмечает Дмитрий Гуменюк. "Потери воды в пруду-охладителе могут быть несколькими путями: вследствие пропитки воды, через грунты, испарение воды с поверхности пруда-охладителя из-за влияния окружающей среды как в любом водоеме, за счет испарения в результате работы систем охлаждения активной зоны энергоблоков", - рассказал Гуменюк.

Почему "холодный останов" атомного реактора ЗАЭС имеет значение?

Чтобы снизить потери воды от испарения в пруду-охладителе ЗАЭС, государственная инспекция ядерного регулирования Украины 8 июня издала распоряжение о переводе последнего из шести энергоблоков из состояния "горячего останова" в состояние "холодного останова". "В условиях потери основного проектного источника подпитки брызгальных бассейнов необходимо немедленно приступить к переводу энергоблока №5 ЗАЭС в состояние "холодный останов", пока еще поддерживается проектный режим работы необходимых систем охлаждения", - говорится в распоряжении украинского регулятора.

Но, как сообщили DW в пресс-службе "Энергоатома", оккупационная администрация Запорожской АЭС так и не выполнила распоряжение государственной инспекции ядерного регулирования Украины и не перевела энергоблок в "холодный останов". "Российские оккупанты, не переводя энергоблок в "холодный останов", как требует украинский регулятор, нарушают не только украинское законодательство, но и свое, российское", - отметила в интервью DW эксперт по вопросам ядерной энергетики Ольга Кошарная.

Из-за разрушения плотины Каховской ГЭС возникла угроза для оккупированной Запорожской АЭС Фото: Erik Romanenko/Tass/dpa/picture alliance

По словам Кошарной, остающиеся на ЗАЭС украинские сотрудники ей сообщают, что отказ перевести последний энергоблок в "холодный останов" российская оккупационная администрация ЗАЭС объясняет персоналу станции потребностью иметь пар для очистки трапных вод, то есть стоков после смыва оборудования и помещений контролируемой зоны атомного реактора. Впрочем, по убеждению эксперта, опасность от реактора в "горячем останове" при отсутствии достаточного количества воды намного выше, чем вероятная опасность от отсутствия пара для смыва сточных вод. "Безопасность от трапных вод минимальна. Их вообще можно собирать в резервуар и хранить", объясняет она. "Допустим, если исчезает электроэнергия и вся вода на ЗАЭС, то к моменту аварии на энергоблоке в "холодном останове" есть 8 дней. Если реактор в "горячем останове" есть только 27 часов, чтобы предотвратить трагедию", - говорит Ольга Кошарная.

В то же время на сайте МАГАТЭ говорится, что нынешняя администрация оккупированной ЗАЭС проинформировала агентство, что имеющиеся запасы воды дают им время определить, как долго энергоблок может находиться в состоянии "горячего останова". "Станция рассматривает возможность установки отдельного парового котла, который обеспечивал бы потребность в подаче пара на площадку в случае, если все шесть реакторных блоков будут находиться в "холодном останове", - говорится на сайте МАГАТЭ.

Где можно взять воду для ЗАЭС?

Несмотря на потерю подпитки из Каховского водохранилища, на ЗАЭС есть потенциальные резервные запасы воды, отмечает начальник отделения анализа безопасности Государственного научно-технического центра по ядерной и радиационной безопасности Украины. По словам Дмитрия Гуменюка, рядом с ЗАЭС есть река Конка, из которой при необходимости можно перекачивать воду для подпитки пруда-охладителя мобильными водонасосами. Кроме того, есть возможность подавать воду в пруд-охладитель или брызгальные бассейны из артезианских скважин, находящихся на площадке станции, отмечают в "Энергоатоме".

Рафаэль Гросси Фото: RIA Novosti/SNA/IMAGO

"Очень немного нужно воды для охлаждения активной зоны, если энергоблок в "холодном останове". В крайнем случае, в экстремальных условиях можно привозить воду на ЗАЭС пожарными машинами. Но другой вопрос, будут ли это делать оккупанты!?", - говорит Дмитрий Гуменюк. При этом он отметил, что хранилище отработанного ядерного топлива, которое находится на территории ЗАЭС не нуждается в воде, поскольку оно спроектировано и используется как хранение сухого типа.

В МАГАТЭ заявили, что в ходе визита в Украину делегация хочет получить доступ к Запорожской ТЭС, расположенной вблизи ЗАЭС. Ведь раньше подпитка охладителя Запорожской атомной электростанции производилась с отводного канала Запорожской ТЭС. "Тепловая электростанция играет ключевую роль в обеспечении безопасности атомной электростанции, расположенной в нескольких километрах от нее. Я очень рассчитываю на то, что наши эксперты смогут туда выехать в ближайшее время для независимой оценки ситуации", - цитирует слова гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси сайт МАГАТЭ. По словам Гросси, он также лично поднимет этот вопрос перед российской оккупационной администрацией Запорожской АЭС.

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