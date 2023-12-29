AP: Россия скрыла число жертв прорыва дамбы на Каховской ГЭС

Оккупационные власти захваченной Россией части Херсонской области Украины намеренно скрыли реальное число жертв наводнения в регионе, вызванного прорывом дамбы на Каховской ГЭС в июне 2023 года. Об этом сообщило в четверг, 28 декабря, агентство AP в материале, составленном на основе бесед с тремя медицинскими работниками, которые вели учет погибших, волонтером, хоронившей местных жителей, а также двумя украинскими информаторами, которые сотрудничали с разведкой Украины.

Сотрудники больницы города Алешки - одного из самых больших населенных пунктов на захваченной войсками РФ территории - рассказали, что представители оккупационных властей приказали местной организации, отвечавшей за уборку улиц, собирать тела погибших от наводнения и хоронить их в братских могилах. По словам медработников, только в Олешках были вырыты несколько таких могил, в которых захоронены десятки тел.

Вскоре после катастрофы оккупационная "администрация" Алешек бежала из города и вернулась лишь спустя несколько дней, когда уровень воды начал спадать. Вернувшись, эти "власти" запретили врачам выдавать свидетельства о смерти жертв наводнения, а тела погибших начали в обход регламента вывозить на вскрытие в другие населенные пункты воккупированной территории Херсонской области.

Россия заявляла лишь о 59 погибших после прорыва дамбы на Каховской ГЭС

У некоторых из погибших не было родственников, поэтому их захоронением должны были заниматься "власти". Однако эти тела просто "исчезали", указывают опрошенные агентством медработники. Российские силовики также угрожали тем, кто пытался захоронить тела самостоятельно, заявила в беседе с AP волонтер из Алешек.

По оценкам собеседников AP, только в Алешках из-за наводнения могли погибнуть от 200 до 300 жителей. При этом назначенный РФ "губернатор" оккупированной части Херсонской области Владимир Сальдо заявлял, что во всем регионе вследствие катастрофы погибло лишь 59 человек.

На подконтрольных Украине территориях после прорыва дамбы погиб 31 человек, указывал министр внутренних дел страны Игорь Клименко. Причем часть из них погибла из-за обстрелов со стороны армии РФ, которые не прекращались в регионе, несмотря на происшествие. Атаки российских сил на работников социальных и экстренных служб, выезжающих в зону бедствия, были неоднократно зафиксированы Киевом с начала войны РФ против Украины.

Европарламент назвал прорыв дамбы на Каховской ГЭС терактом

Плотина Каховской ГЭС "была преднамеренно разрушена в ходе террористического акта 6 июня 2023 года", говорится в резолюции, принятой парламентом ЕС 15 июня. Евродепутаты обвинили в произошедшем Россию, указав, что разрушение дамбы "привело к обширному наводнению, экологической катастрофе и экоциду в Украине и представляет собой военное преступление".

"Власти" оккупированной Россией части Херсонской области лишь в ноябре заявили об отмене режима чрезвычайной ситуации, введенного на территории, которая пострадала от наводнения. При этом Россия отказала ООН в допуске миссии на затопленные территории, а саму катастрофу официальные лица в РФ называют "подтоплением".

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