В Херсонской области отменен режим ЧС после прорыва ГЭС

"Губернатор" аннексированной РФ части Херсонской области Владимир Сальдо отменил режим чрезвычайной ситуации, введенный в регионе в начале июня в связи с катастрофой на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). "Ликвидация основных последствий подтопления, вызванного разрушением Каховской плотины, завершена", - написал он в Telegram-канале в пятницу, 24 ноября.

По словам Сальдо, от воды полностью освобождены 22 населенных пункта, произведена санитарная обработка территорий. Кроме того, полностью восстановлена связь, "почти полностью" - газоснабжение и централизованное водоснабжение. Электроснабжение восстановлено в 16 населенных пунктах. Пострадавшим гражданам и родственникам погибших выплатили более 185 миллионов рублей.

Всего на левом, захваченном РФ, берегу Днепра затопило 23 населенных пункта, сообщил Сальдо. От последствий наводнения погибли 59 человек, госпитализировали 175 человек, около 9000 жителей были эвакуированы в безопасные места.

Разрушение Каховской ГЭС и его последствия

Каховская ГЭС в Херсонской области, которую уже больше года контролировали российские военные, оказалась разрушена ранним утром 6 июня 2023 года. Власти Украины заявили, что на ГЭС был произведен изнутри подрыв машинного зала, в котором Киев обвинил Россию и назвал случившееся "экоцидом". Москва решительно отвергла обвинения в свой адрес, заявив, что имела место "преднамеренная диверсия украинской стороны".

В результате прорыва плотины ГЭС, которая, по оценкам специалистов, не подлежит восстановлению, затопленными оказались десятки населенных пунктов по обоим берегам Днепра. Власти были вынуждены проводить срочную эвакуацию населения. Наблюдатели опасаются проблем с водоснабжением близлежащих территорий и аннексированного Крыма, куда вода подавалась по Северо-Крымскому каналу, а также с безопасностью Запорожской АЭС из-за снижения уровня воды в Каховском водохранилище.

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