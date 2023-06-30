Как защищены украинские гидросооружения - ГЭС и ГАЭС?

После разрушения Каховской ГЭС встал вопрос о том, насколько защищены другие гидросооружения Украины? Эксперты считают, что поводов для волнения нет. Однако власти готовятся к любым сценариям.

Сейчас в Украине насчитывается девять мощных гидроэлектростанций (ГЭС), не считая разрушенной Каховской, четыре гидроаккумулирующих электростанции (ГАЭС) на реках Днепр и Днестр и около 50 малых ГЭС небольшой мощности на этих и других реках.

В Киеве убеждены, что Каховская ГЭС, находившаяся под контролем оккупационных войск РФ, была разрушена взрывчаткой, заложенной российскими военными. Европарламент также обвиняет в этом РФ. В Москве вину отрицают. С началом полномасштабной войны России против Украины все гидросооружения находятся в зоне риска, большинство из них уже неоднократно подвергались российским ракетным обстрелам. Насколько уязвимы они для возможных атак со стороны России?

У Москвы есть проекты украинских ГЭС и ГАЭС

Все ГЭС и ГАЭС в Украине, кроме одной, проектировало харьковское предприятие ЧАО "УкрГидроПроект". Как сообщил руководитель пресс-службы предприятия Владислав Рябенко, большинство гидрообъектов строилось в советское время, поэтому чертежи и проекты украинских ГЭС и ГАЭС в обязательном порядке передавались в Москву на утверждение. Это значит, что сейчас они находятся в распоряжении России. "К сожалению, все проекты наших ГЭС и ГАЭС есть также и у "Мосгидропроекта". Мы не знаем, что с этим делать. До войны наши структуры контактировали, сейчас контактов нет", - говорит Рябенко.

При этом, по его словам, уже во времена независимости Украина неоднократно производила модернизацию гидросооружений, поэтому о "кое о чем" на украинских ГЭС и ГАЭС Россия все-таки не знает. "Модернизация проводится постоянно. Несмотря на то, что у них есть чертежи, но, что у них есть в старых бумагах, существенно отличается от того, что есть на самом деле", - отмечает представитель "Укргидропроект". В компании уверяют, что разрабатывали ГЭС и ГАЭС с учетом рисков ядерной войны, к которой тогда усиленно готовился СССР, поэтому нынешние российские ракетные обстрелы хотя и наносят гидрообъектам повреждения, но не способны их разрушить.

ГЭС и плотины под надежной охраной

Это подтверждают и в "УкрГидроЭнерго" - крупнейшей гидрогенерирующей компании Украины, эксплуатирующей ГЭС и ГАЭС. "Каховская ГЭС была взорвана изнутри, что доказано на 99,9 процентов. Такой план разрушения, как мы видим там, нанести извне невозможно, потому что гидроэлектростанции были рассчитаны даже под ядерный удар, под сейсмические колебания 6-7 по шкале Рихтера, - сказал в интервью DW глава ЧАО "УкрГидроЭнерго" Игорь Сирота, - чтобы разрушить ГЭС, нужно сбрасывать с самолета не одну многотонную бомбу в одно и то же место, а российские самолеты сейчас не могут залететь беспрепятственно на контролируемую Украиной территорию".

Сирота отмечает, что небо над Украиной сейчас защищено гораздо лучше, чем в начале полномасштабного вторжения РФ. По его словам, чтобы повторить на других украинских гидрообъектах то, что, вероятно, Россия сделала на Каховской ГЭС, нужно много взрывчатки и физическое присутствие оккупантов на самой станции. "На это нужно много времени, сотни килограммов взрывчатки и знания места, где именно ее закладывать. Но это невозможно, потому что сейчас все гидроэлектростанции под надежной охраной. Поэтому возможности нанести катастрофические разрушения украинским ГЭС у них нет", - объясняет глава "УкрГидроЭнерго".

Дамбы более уязвимы

Российская армия заинтересована уничтожать дамбы, плотины и стоящие на них ГЭС для того, чтобы в результате разрушений неконтролируемый разлив воды из водохранилищ остановил контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ), неоднократно утверждали украинские власти. В качестве примера они приводят разрушение дамбы Карловского водохранилища в Донецкой области, что привело к затоплению нескольких населенных пунктов. А 12 июня, то есть уже после разрушения Каховской ГЭС, по данным сил обороны Таврического направления, в оккупированном россиянами поселке Новодаровка в Запорожской области была взорвана дамба, что привело к затоплению вдоль берегов реки Мокрые Ялы.

Руководитель пресс-службы ЧАО "УкрГидроПроект" Владислав Рябенко указывает на такое важное отличие при возведении плотин и дамб: "Дамбы, то есть гидротехническое сооружение из песчано-глинистых грунтов, камни, защищающие низменности от затопления, соединение напорных сооружений гидроузлов с берегами на ракетные обстрелы, к сожалению, не проектировались". Поэтому, по словам Рябенко, риск разлива большой воды все же есть и к этому нужно быть готовым.

Ученые моделируют последствия разрушения гидрообъектов

Еще весной 2022 года, когда российская армия вела интенсивные бои на северо-западе от украинской столицы, ученые Института проблем математических машин и систем НАН Украины высчитали и смоделировали характер затоплений Киева и Киевской области в случае повреждения Киевской ГЭС. Эти расчеты были призваны помочь властям быстро разработать меры своевременного реагирования на возможную катастрофу и защиту населения.

Среди тех, кто принимал участие в прогнозировании затопления берегов Днепра в Киеве в результате прорыва плотины Киевской ГЭС из-за ее вероятного разрушения, был и Марк Железняк, профессор Института радиологии окружающей среды Фукусимского университета, украинский ученый-гидролог. "Наши расчеты показали, если даже при каких-то условиях Киевская ГЭС будет разрушена, что маловероятно, то каких-то катастрофических последствий для Киева не будет.

Даже в находящемся ближе всего к ГЭС микрорайоне Оболонь будут лишь небольшие подтопления. Проблематично может быть только в поселениях на юго-восточной окраине Киева в Корчеватом и Гаванских садах, где есть затопление даже при наводнениях", - отметил Железняк в разговоре DW. При этом он исключает сценарий разрушения Киевской ГЭС или другой гидроэлектростанции, пока объекты контролируются Украиной.

Украине нужна антидиверсионная работа

Территории, затопленные после взрыва Каховской ГЭС Фото: Inna Varenytsia/REUTERS

Подобные расчеты ученые в начале года провели и для Каховской ГЭС. Они пригодились для быстрой эвакуации населения в Херсонской и Николаевской областях. В планах ученых было сделать прогнозирование для всех ГЭС Днепровского каскада, однако тогда не хватило средств для завершения проекта. По словам Марка Железняка, после катастрофы Каховской ГЭС украинские власти намерены восстановить проект по моделированию последствий возможных повреждений или разрушений украинских гидросооружений.

Несмотря на невозможность повредить украинские ГЭС с воздуха, Россия будет продолжать ракетные обстрелы гидросооружений и усилит диверсионную работу на этих объектах, считает директор энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова Владимир Омельченко. Он призывает украинские власти усилить безопасность основных гидроузлов и ГЭС, в первую очередь Киевской, Кременчугской или Днепровской. "Украинской разведке или контрразведке нужно усилить антидиверсионную работу, чтобы защитить ГЭС", - заключает Омельченко.

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