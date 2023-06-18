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РФ блокирует гуманитарный доступ ООН в районы наводнения

Александра Иванова
49 мин. назад

"Мы призываем российские власти действовать в соответствии с их обязательствами и международным гуманитарным правом", - заявила координатор ООН по Украине Денис Браун.

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Наводнение в Херсонской области, случившееся в результате разрушения Каховской ГЭС, 10 июня 2023 года
Наводнение в Херсонской области, случившееся в результате разрушения Каховской ГЭСФото: AP Photo/picture alliance

Правительство России отклонило обращение ООН с просьбой предоставить сотрудникам гуманитарной миссии организации доступ на подконтрольные ВС РФ территории Херсонской области, пострадавшие от наводнения после разрушения плотины Каховской ГЭС. Об этом в ночь на понедельник, 19 июня, заявила гуманитарный координатор ООН в Украине Денис Браун.

"ООН тесно взаимодействует с правительствами Украины и России по вопросу скорейшей доставки гуманитарной помощи всем пострадавшим от катастрофического разрушения плотины Каховской ГЭС", - подчеркнула Денис Браун. Отмечая, что ее организация продолжит взаимодействовать с Россией, пытаясь получить доступ к подконтрольным Москве территориям Херсонщины, Браун добавила: "Мы призываем российские власти действовать в соответствии с их обязательствами по международному гуманитарному праву. Нельзя отказывать в помощи людям, которые в ней нуждаются".

Жертвы наводнения на Херсонщине

Ранее, 18 июня, "председатель правительства" аннексированной РФ части Херсонской области Андрей Алексеенко заявил, что число погибших в результате разрушения плотины Каховской ГЭС выросло до 35 человек.

В то же время министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил о 17 погибших, 13 из которых утонули, а 4 получили несовместимые с жизнью огнестрельные ранения при эвакуации. По данным Клименко, в списке пропавших без вести остается 31 человек.

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