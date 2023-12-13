Дебаты в ЕП: Россия умышленно уничтожает природу Украины

Ущерб, нанесенный природным ресурсам Украины в результате полномасштабного вторжения России, исчисляется уже десятками миллиардов евро, а экологические последствия войны будут ощущать на себе несколько грядущих поколений украинцев. Как помочь Киеву привлечь страну-агрессора к юридической ответственности за экоцид и заставить ее заплатить за ущерб, нанесенный окружающей среде? Об этом шла речь во время дебатов "Экологические последствия российской агрессии против Украины", состоявшихся в ходе пленарного заседания Европарламента в четверг, 12 декабря.

Умышленный ущерб окружающей среде Украины - военное преступление

По словам исполнительного вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса, открывшего дебаты, сумма, в которую украинская сторона на сегодняшний день оценивает экологический ущерб, нанесенный войной, составляет 52,4 миллиарда евро. "Очень долго о вреде окружающей среде говорили как о сопутствующих убытках, нанесенных военными действиями. Однако пора положить этому конец", - заявил Домбровскис и отметил, что российские войска умышленно уничтожают природу Украины, приведя в пример подрыв дамбы Каховской ГЭС.

Разминирование под Херсоном Фото: Bernat Armangue/AP/picture alliance

Заминированные гектары земель, токсичные выбросы в атмосферу, загрязнение водных ресурсов, сожженные леса и уничтожение целых экосистем - для России разрушение природных ресурсов Украины является одним из средств ведения войны, считает финская депутат от группы "зеленых" Хайди Хаутала. "Война, развязанная Россией, нанесла страшный, долгосрочный и во многих случаях необратимый вред окружающей среде Украины, и это - военное преступление", - подчеркнула Хаутала. Она отметила усилия украинских властей в расследовании преступлений против окружающей среды как военных преступлений, напомнив, что в Уголовном кодексе Украины есть статья об экоциде.

Депутат призвала найти способы включить экоцид в качестве сопреступления в Римский устав Международного уголовного суда. Определить более четкие рамки для признания экологических преступлений в ходе вооруженных конфликтов важно не только ради Украины, но и для того, чтобы они работали в будущем, считает Хаутала.

Европейцы ощутят последствия экоцида

Польская евродепутат от группы консерваторов Анна Фотига вспомнила, как незадолго до начала полномасштабной войны она с группой своих коллег побывала в Авдеевке, чтобы оценить экологические последствия "косвенной агрессии России на востоке Украины и в Крыму".

"Уже тогда мы были поражены масштабами экологического бедствия. Сейчас они гораздо больше", - констатировала Фотига и привела в пример подрыв российскими оккупантами дамбы Каховской ГЭС, захват Чернобыльской и Запорожской АЭС. Она убеждена, что за эти действия Россия должна ответить. "Но чтобы это стало возможным, мы должны помочь Украине победить как можно скорее", - заявила политика.

После подрыва Каховской ГЭС Фото: Inna Varenytsia/REUTERS

На фоне общей усталости от войны в Украине, которая сейчас наблюдается в европейских странах, трудно привлечь внимание к экологическому ущербу, вызванному действиями российской армии. Однако важно подчеркивать, что происходит "умышленное разрушение природных ресурсов Украины кремлевским режимом", заявил болгарский депутат от группы "Европейской народной партии" (ЕНП) Радан Канев. При этом он отметил, что экоцид россиян против Украины не останется без последствий для соседних государств, которые европейцы будут ощущать на себе и тогда, "когда экономические трудности будут преодолены".

За экологическое восстановление должна заплатить Россия

Кроме юридической, Россия должна нести и финансовую ответственность за экоцид против Украины. Однако возмещение экологического ущерба такого масштаба требует огромных финансовых и экспертных ресурсов, и Европа должна "найти на это деньги". По словам немецкого депутата от ЕНП Гельмута Гойкинга (Helmut Geuking), эти деньги, "припрятанные то тут, то там, есть у российских олигархов", и их можно использовать для возмещения ущерба от войны.

Евродепутаты также выражали свою поддержку деятельности Реестра убытков Украины от войны, развязанной Россией, который был создан весной этого года под эгидой Совета Европы. Реестр стал первым шагом в процессе создания международного компенсационного механизма, обеспечивающего выплату средств на возмещение убытков для Украины.

Голосование за резолюцию об экологических последствиях войны в Украине состоится во время следующей сессии ЕП, запланированной на середину января.

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