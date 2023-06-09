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Грета Тунберг обвинила Россию в экоциде на юге Украины

Жан Рофе
1 ч. назад

Известная шведская экоактивистка Грета Тунберг жестко отреагировала на катастрофу на Каховской ГЭС в Украине.

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Шведская экоактивистка Грета Тунберг (фото из архива)
Шведская экоактивистка Грета Тунберг (фото из архива)Фото: Arnd WiegmannREUTERS

Шведская экоактивистка Грета Тунберг в связи с разрушением плотины Каховской ГЭС обвинила Россию в экоциде. Тунберг опубликовала в четверг, 8 июня, в Twitter ретвит с видеосюжетом о катастрофе на гидроэлектростанции и назвала случившееся "еще одним зверством" со стороны России. Она потребовала призвать Москву к ответственности за преступления.

"Этот экоцид, как продолжение неспровоцированного полномасштабного вторжения России в Украину, - еще одно зверство, от которого мир теряет дар речи, - написала Тунберг. - Наши взгляды снова направлены на Россию, которая должна ответить за свои преступления".

Разрушение плотины Каховской ГЭС

Плотина Каховской гидроэлектростанции, которую уже больше года контролируют российские войска, была разрушена в ночь на 6 июня. Начался неконтролируемый сброс воды вниз по течению Днепра. Киев и Москва обвиняют в катастрофе друг друга. Независимые аналитики допускают, что плотина могла разрушиться как в результате ночного взрыва или обстрела, так и из-за полученных ранее повреждений.

В результате разрушения плотины подтоплены оказались десятки населенных пунктов и около пяти тысяч жилых домов в Херсонской области. По данным МВД Украины, по состоянию на вечер 8 июня с затопленных территорий были эвакуированы 2339 человек, в том числе 120 детей. Киев называет аварию самой крупной рукотворной и техногенной катастрофой в мире за последние десятилетия.

Смотрите также:

Версии разрушения Каховской ГЭС на Днепре

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