Путин не стал посещать затопленную оккупированную Херсонщину

Президент РФ не планирует ни провести заседание оперативного штаба "вблизи от зоны бедствия", ни побывать там, сообщил его пресс-секретарь.

Президент России Владимир Путин отказался прибыть в оккупированную часть Херсонской области, пострадавшую в результате прорыва плотины Каховской ГЭС. Об этом сообщил в четверг, 8 июня, его пресс-секретарь Дмитрий Песков. На вопрос, нет ли у Путина планов провести заседание оперативного штаба "вблизи от зоны бедствия" или самому там побывать, Песков ответил: "Нет, в настоящий момент таких планов нет".

Ранее в Херсонскую область прибыл президент Украины Владимир Зеленский. "В Херсоне посетил переправу, на которой осуществляется эвакуация населения из подтопленных территорий", - написал Зеленский в своем Telegram-канале. Он поблагодарил спасателей и волонтеров, которые помогают пострадавшим.

В ночь на 6 июня в Херсонской области была разрушена верхняя часть Каховской ГЭС в районе Новой Каховки. Тысячи жилых домов в десятках населенных пунктов оказались подтоплены. Из региона подтопления эвакуированы тысячи человек. Глава российской оккупационной администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев заявил, что в результате затопления прибрежных территорий погибли пять жителей Херсонской области - пастухи, которые были на островах Днепра, полностью ушедших под воду.

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