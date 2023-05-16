Совет Европы создаст реестр убытков Украины от агрессии РФ

Страны СЕ готовятся подписать соглашение о создании международной базы данных об ущербе Украины от войны. По мнению экспертов, это станет первым шагом для привлечения России к финансовой ответственности.

16 мая в столице Исландии Рейкьявике начался четвертый саммит лидеров 46 государств-членов Совета Европы (СЕ). Главная цель встречи - обсуждение ситуации, сложившейся на континенте в результате российской агрессии против Украины. "Не может быть справедливого и устойчивого мира без ответственности. Вот почему Украина и ответственность за преступления, совершенные Россией, будут центральными для нашего саммита", - заявила накануне генеральный секретарь СЕ Мария Пейчинович-Бурич.

Ожидается, что в Рейкьявике объявят о создании механизма реестра ущерба, нанесенного украинцам разрушительными действиями российской армии в ходе войны. Зачем он нужен и почему именно Совет Европы будет заниматься реестром?

Первый шаг к привлечению РФ к финансовой ответственности

За последние восемь лет в Совете Европы сформировались кризисные тенденции, порожденные во многом противоречивыми отношениями с Россией, считает старший аналитик украинской группы Geostrategy Владимир Денисюк. "Война, развязанная РФ против Украины, стала для многих деятелей в СЕ моментом истины, показавшем, что двойные подходы к оценке выполнения уставных принципов организации могут привести к катастрофе", - считает эксперт.

В Рейкьявике лидеры 46 стран приложат усилия, чтобы помочь Украине преодолеть последствия российской агрессии и заставить Россию понести ответственность за совершенные ею преступления, а также определят роль, которую в этих процессах будет играть сам СЕ, рассказывает Денисюк. По его словам, объявление о создании реестра убытков в результате военных действий в Украине станет тем результатом саммита, которого особенно ожидает Киев.

Рейкьявик Фото: Hans Lucas/picture alliance

Учреждение базы данных, которая на основании доказательств фиксировала бы потери и убытки от войны в Украине, необходима прежде всего для того, чтобы запустить в действие механизм репараций и компенсации, сказал в комментарии DW румынский евродепутат от группы либералов Влад Георге, докладчик бюджетного комитета ЕП по вопросам конфискации российских активов и восстановлению Украины. "Компенсация за ущерб, нанесенный Россией Украине, имеет первостепенное значение. Это вопрос международного правосудия и способ помочь восстановлению Украины", - отметил Георге.

По его словам, простые граждане "не могут и не должны нести на себе финансовое бремя восстановления". Компенсация пострадавшим от российской агрессии должна осуществляться с помощью специального реестра заявок потерпевших и комиссии, которая будет прорабатывать эти заявки и доказательства нанесенного ущерба. "Поскольку планируется, что для компенсационных выплат будут использоваться активы, конфискованные у находящихся под санкциями ЕС физических и юридических лиц, а также тех, кто нарушает или способствует нарушению санкций ЕС, нам необходим международный механизм гарантирования финансовой ответственности России. В центре этого компенсационного механизма обязательного должен быть реестр убытков", - подчеркнул евродепутат.

Соглашение о создании реестра будет открытым

Некоторые детали будущего реестра можно найти в заявлении Украины и Нидерландов, которое украинский президент Владимир Зеленский и нидерландский премьер-министр Марк Рютте подписали 4 мая. В заявлении содержится ссылка на резолюцию ООН, в которой говорится о необходимости создания компенсационного механизма "для возмещения ущерба, потерь и повреждений, вызванных международно противоправными действиями Российской Федерации в или против Украины". Зеленский и Рютте согласились, что реестр ущерба, нанесенного российской агрессией, "разместится в Гааге".

Руины в Запорожье Фото: Andriy Andriyenko/AP Photo/picture alliance

Создание реестра официально подтвердят на саммите в Рейкьявике в форме расширенного частичного соглашения, рассказал DW профессор Ливерпульского университета Константин Дегтярев, специализирующийся на законодательстве в сфере защиты прав человека. "Расширенное частичное соглашение - документ, который может положить начало сотрудничеству в рамках Совета Европы, он не требует согласия всех государств-членов СЕ. Кроме того, к нему могут присоединяться и те страны, которые не входят в состав организации", - пояснил Дегтярев.

Детали этого соглашения пока неизвестны, но в начале года Мария Пейчинович-Бурич заявляла, что реестр должен действовать именно под эгидой СЕ, "учитывая значительный опыт Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в сборе доказательств".

Реестр поможет международному правосудию

Если евродепутат Георге отмечает, что создание реестра убытков станет первым шагом для запуска международного механизма гарантирования финансовой ответственности России, то профессор Дегтярев обращает внимание на важность такого реестра для международного правосудия.

"По моему мнению, реестр прежде всего поможет разным судебным органам, которые будут заниматься последствиями российской агрессии, уже собранными доказательствами. Есть такое понятие "туман войны" (этот термин означает неопределенность событий и обстоятельств в условиях войны. - Ред.), и этот туман усложняет рассмотрение дел о нарушении прав человека во время войны. Если благодаря внедрению реестра появится возможность установить четкие критерии приемлемых доказательств, это значительно упростит и ускорит работу других судов", - считает Дегтярев.

По мнению эксперта, ответы на вопросы о том, как именно будет функционировать этот реестр, во время саммита в Рейкьявике не прозвучат. Скорее всего, они будут вынесены на дальнейшие обсуждения между участниками соглашения о создании реестра, добавляет он.

Смотрите также: