Эксперты ЕС приравняли действия России в Украине к экоциду

Россия должна ответить за нанесение экологического ущерба Украине, заявил консультативный орган ЕС. Для этого он призвал Евросоюз признать экоцид уголовным преступлением.

К криминализации действий России в соответствии с законодательством ЕС призвал Европейский социально-экономический комитет (EESC). В своем заявлении, опубликованном в пятницу, 5 мая, он подчеркнул растущие опасения по поводу трансграничного экологического ущерба, который наносит война России в Украине.

Комитет вместе с Европарламентом призывает законодательно признать экоцид уголовным преступлением на уровне Европейского Союза. Это поможет привлечь Россию к ответственности за ее действия в Украине "и предотвратить повторение подобных экологических катастроф в будущем", заявляют члены комитета.

Война наносит серьезный урон экосистемам Украины, подчеркивают в EESC со ссылкой на сообщения об уничтожении обширных лесных массивов, загрязнение воды и воздуха. Украина является домом для 35% биологических видов Европы, однако "война угрожает ее богатому природному наследию", нанося ущерб окружающей среде, экосистемам и здоровью людей. В частности, загрязнение пахотных и пастбищных угодий представляет непосредственную угрозу сельскому хозяйству и глобальной продовольственной безопасности.

ЕС призывают фиксировать ущерб и помочь его возместить

Комитет призывает Евросоюз документировать и измерять этот ущерб для правовой защиты окружающей среды, привлечения виновных к ответственности и создания основы для экологически и социально справедливого послевоенного восстановления Украины. "В связи с продолжающимся конфликтом в Украине, подчеркивающим хрупкость наших экосистем, как никогда важно защищать наше природное наследие и охранять здоровье и благополучие граждан", - сказано в заявлении EESC.

По мнению докладчиков, Евросоюз должен помочь как защитить окружающую среду Украины, так и возместить экологический ущерб, нанесенный войной. Все усилия по "зеленой" реконструкции Украины должны соответствовать международным стандартам и экологическому законодательству Евросоюза, что позволит Украине стать его членом, указал Европейский социально-экономический комитет.

EESC - это один из четырех консультативных органов ЕС, основанный в 1957 году согласно Договору об учреждении Европейского Сообщества, чтобы представлять интересы разных экономических и социальных групп. Комитет из 329 членов, среди которых работодатели, профсоюзные деятели, представители социальных, профессиональных, экономических и культурных организаций, называет себя мостом между ЕС и гражданским обществом.

Консультативные органы Евросоюза консультируют Еврокомиссию, Совет ЕС и Европарламент, но не обладают законодательными или иными полномочиями по принятию решений.

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