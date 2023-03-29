Ученые - о влиянии войны на водные ресурсы Украины

Война России против Украины оказывает катастрофическое влияние на окружающую среду, в частности на водные ресурсы и водную инфраструктуру, неся большие риски для населения, сельского хозяйства и продовольственной безопасности. Детальнее уже ощутимые последствия, а также потенциальные долгосрочные угрозы попыталась оценить международная группа ученых из Украины, Германии, Бельгии и США. Их исследование, охватывающее данные за первые три месяца после начала российского вторжения в феврале 2022-го, опубликовано в последнем мартовском номере журнала Nature Sustainability. Подробнее о выводах DW расспросила соавтора исследования, научную сотрудницу берлинского Института пресноводной экологии и внутреннего рыболовства имени Лейбница (IGB) Александру Шумилову.

DW: Об ужасающих последствиях войны в Украине для окружающей среды говорилось уже много, однако ваше исследование - по сути, первая попытка оценить масштабы ущерба именно для водных ресурсов и инфраструктуры. К каким выводам пришли вы и ваши коллеги?

Александра Шумилова: Результаты нашей работы показали, что в Украине с первых дней войны влияние на воду и водные ресурсы было очень массивным. Было повреждено много водоочистных сооружений и каналов, являющихся частью ирригационных систем. То есть влияние военных действий на водные экосистемы чрезвычайно высоко.

Александра Шумилова Фото: privat

Тема влияния войны на воду не нова, но случай Украины по сравнению с другими странами особый из-за индустриализации, ведь на территории страны расположено большое количество больших и малых резервуаров, накопителей воды, что в случае подрыва может привести к затоплению территории - и тому, что много людей останется без доступа к питьевой воде. А вообще число людей, оставшихся без доступа к качественной воде, поражает: с апреля по декабрь 2022 года эта цифра выросла с 6 до 16 миллионов человек (данные Офиса ООН по координации гуманитарных вопросов. - Ред.)

- Много внимания в вашем исследовании уделяется Каховскому водохранилищу - этой центральной водной артерии, используемой для орошения, водоснабжения, рыбного хозяйства и так далее. Дамба Каховской ГЭС была повреждена, по имеющимся данным, перед отступлением российских войск из Херсона. Сейчас водохранилище обмелело. Какие угрозы это несет населению и окружающей среде?

- Это водохранилище выполняет многие функции. Конечно, это и водообеспечение южных областей Украины - Херсонской, Запорожской. При Каховском водохранилище расположена также Запорожская атомная электростанция, и эта вода используется для охлаждения ее элементов. То есть, снижение уровней воды также может нести ядерную угрозу. Оно также чрезвычайно важно для поставки воды в ирригационную систему - одну из крупнейших таких систем в Европе, с общей протяженностью всех каналов около 1600 километров.

Информация, которую я находила, свидетельствует, что в конце 2022 года главная насосная станция этой ирригационной системы была частично затоплена. Сейчас еще не понятно, сможет ли вода вообще поступить в эту систему и какие последствия это будет иметь для сельскохозяйственного обеспечения юга Украины, который может оказаться без доступа к необходимому количеству воды.

Есть информация, что вода была подана в ирригационную систему на месяц позже обычного. Это уже имело негативные последствия для сельского хозяйства. А в случае подрыва водохранилища это привело бы к затоплению больших территорий, к чрезвычайным последствиям, ведь это огромный объем воды.

Существуют данные, что из-за открытия шлюзов уровень водохранилища снизился до уровня около 13 метров, а его нормальный уровень был около 15. Это также может иметь негативные последствия для рыбного хозяйства, много рыбы осталось в прибрежных регионах этого водохранилища, где уровень воды очень низкий. То есть рыба осталась заблокированной, и она не может попасть в более глубокие части водохранилища.

Спутниковый снимок показывает повреждение шлюзовых ворот на дамбе Каховской ГЭС, ноябрь 2022 Фото: MAXAR TECHNOLOGIES/REUTERS

- Это последствия, которые уже сегодня ощутимы в южном регионе Украины. Однако и в других областях военные действия нанесли специфический ущерб водным ресурсам. В чем это проявляется?

- Мы можем видеть это загрязнение водных ресурсов в целом на территории Украины в результате военных действий. Например, было повреждено много нефтехранилищ, что привело к загрязнению и разливу нефтепродуктов. Причем, это происходило не только там, где идут боевые действия, но также в западных регионах Украины в результате попадания снарядов.

К примеру, в Тернопольской области был разлив в хранилище минеральных удобрений, что привело к массовой гибели рыбы. Но это и загрязнение в результате разрушения мостов, попадания военной техники в реки, снарядов, загрязняющих веществ. Их разложение займет много времени. И конечно опасность, исходящая от мин. Морское побережье заминировано и не может выполнять функцию обеспечения рекреации людей.

Или вот случай на реке Ирпень, когда в результате подрыва дамбы были затоплены обширные территории, эта опасность существует также и на востоке страны…

- То есть там, где фактор опасности также усугубляется затопленными шахтами…

- Если мы говорим о востоке Украины, то одна из специфических проблем там - именно затопление подземных шахт. Откачку шахтных вод, даже на закрытых шахтах, необходимо обеспечить. Ведь подъем вод там, где находятся также соли, тяжелые металлы приводит к загрязнению наземных и подземных источников воды.

Жители Константиновки Донецкой области ежедневно ходят за водой к цистернам, март 2023 Фото: Ignacio Marin/AA/picture alliance

- Можно ли рассматривать использование воды, водных ресурсов в качестве оружия для достижения военных целей?

- Это очень интересный вопрос. Конечно, существует множество примеров использования воды как оружия в этом конфликте. Самый известный случай - это подрыв ирпинской дамбы для того, чтобы остановить подход российских войск с севера в Киев. Вода используется как оружие и как инструмент влияния на население: когда была захвачена Каховская плотина, многие боялись, что она будет разрушена и что это приведет к затоплению находящейся вниз по течению территории.

Или пример Николаева, где подрыв поставляющей воду из Днепра трубы также был основным фактором выезда из города (журналистское расследование BBC указывает на преднамеренный подрыв водопровода "Днепр-Николаев" российской армией. - Ред.). До сих пор этот вопрос остается нерешенным, и многие не хотят возвращаться, поскольку не могут обеспечить свои нормальные потребности при отсутствии воды.

Вопрос, который возникает, когда мы об этом говорим - как международное законодательство может повлиять на ситуацию. Существует множество международных норм, предписывающих, что обе стороны конфликта должны обеспечивать снабжение водой и обслуживание инфраструктуры, необходимой для нормального обеспечения гражданского населения. Но на деле так не происходит.

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