Выбросы, металлолом и пожары: война уничтожает окружающую среду Украины

В ходе войны России против Украины не только гибнут люди и уничтожаются населенные пункты и инфраструктура. Колоссальный удар наносится и по экологии. На конец июня центр экологических инициатив "Экодия" ("Екодія") насчитал уже около 340 случаев негативного воздействия войны на окружающую среду в Украине.

О том, что тут является наибольшей угрозой, как зафиксировать ущерб и почему негативные последствия войны для окружающей среды будут долго ощущаться и после завершения боевых действий, DW расспросила главу отдела климата центра "Экодия" ("Екодія") Евгению Засядько.

DW: Можно ли выделить из всего перечня угроз и факторов воздействия на окружающую среду в ходе войны самый опасный?

Евгения Засядько: Если говорить по секторам, то я бы сказала, что разрушение промышленных объектов - химических, металлургических и нефтеперерабатывающих заводов, нефтебаз, их сгорело уже более двадцати. Поскольку Украина - индустриальная страна, разрушение таких объектов приводит к существенному негативному влиянию. Например, в марте в результате обстрелов завода "Сумыхимпром" произошла утечка аммиака. Тогда довольно быстро ее минимизировали, но соседнее село Новоселица могло ощутить на себе негативное влияние.

Евгения Засядько

Другой пример - Донбасс, угольный регион, частично оккупированный с 2014 года. У нас нет доступа к территории, и мы до конца не понимаем, что там происходит, но есть данные, что Россия не занимается шахтами, которые не приносят ей прибыль. В результате обстрелов там часто разрушаются электросети, выключаются насосы, и из шахт не выкачивают шахтную воду.

По приблизительным оценкам на 2020 год, по меньшей мере 39 шахт на оккупированной территории затапливались. В будущем это может привести к загрязнению грунтовых вод тяжелыми металлами. С февраля известно о затоплении до критических уровней шахт "Золотая" и "Тошковская", а также о постепенном затоплении шахт "Карбонит" и "Горская".

- Подобные техногенные аварии особенно опасны из-за того, что загрязняется все - и вода, и грунт, и воздух?

- Верно. Например, потушить горящую нефтебазу невозможно, пока все не перегорит. Это загрязняет воздух, та же нефть частично может вытекать и попадать в почву, впоследствии - в грунтовые воды.

Другой пример: в апреле в Тернопольской области обломки сбитой российской ракеты попали в склад минеральных удобрений, расположенный поблизости от реки Иква. В результате удобрения попали в водоем. Через несколько дней после этого в Ровненской области зафиксировали гибель рыбы, люди стали обращаться в Госэкоинспекцию. Специалисты обнаружили, что по некоторым элементам норма загрязнения была значительно превышена. Подобные примеры мы фиксируем каждый день.

- В приложении "ЭкоУгроза" министерства защиты окружающей среды Украины сказано, что отдельный источник загрязнения - уничтоженная боевая техника. Сейчас это более 206 тысяч тонн отходов и более 26 тысяч тонн выбросов в атмосферу. Что делать с этим металлоломом?

- В идеале его нужно как можно скорее убрать и утилизировать, но военные действия продолжаются, поэтому не хватает ресурсов этим заниматься, а в определенных регионах - и опасно. Надеюсь, что это будет одна из первых задач. Украина только недавно приняла закон об управлении отходами, но там речь не идет о военных отходах.

Потому это будет большим вопросом и вызовом. Часть можно будет просто разобрать, сдать на металлолом и переработать. Для этого, думаю, мощностей хватит. Но как быть с тем, что нельзя переработать или утилизировать? Скорее всего, понадобятся специалисты и, возможно, даже не украинские.

- Еще одна проблема - это пожары, техногенные и лесные. По данным министерства защиты окружающей среды, уже сгорело 7,5 тысячи гектаров леса - в квадратных километрах это почти площадь города Черкассы. Насколько это серьезная опасность?

- Приведу в пример Херсонскую область, где были пожары в национальных парках. Из-за обстрелов у украинских пожарных не было доступа к этим территориям. Похожая история была в Чернобыле в то время, когда эта территория была оккупирована. Пожар тогда не могли потушить несколько дней. Что касается известной на данный момент площади пожаров, то, насколько я помню, в прошлые годы из-за засушливой погоды пожары в Украине были более масштабными. Но война продолжается, и исчерпывающей информации нет.

На восстановление лесов уходит около десяти лет. Если выгорят природоохранные территории, то я даже точно не знаю, сколько времени нужно, чтобы они вернулись в прежнее состояние, а популяция животных восстановилась - вероятно, 20-30 лет. Через Украину проходит много путей миграции птиц, многие животные из Красной книги проживают именно на этих природоохранных территориях. Из-за пожаров они могут погибнуть. Некоторые специалисты считают, что после войны какую-то часть территорий Украины нужно будет просто оставить природе, чтобы она сама восстанавливалась.

- Что больше всего сейчас загрязняет почву и водоемы? Техногенные пожары и остатки горючего, тяжелые металлы, взрывчатые предметы?

- По сути, почве вредит все это. Но в разных областях или городах воздействие и его масштабы будут отличаться: где-то был пожар, где-то была утечка и загрязнение нефтепродуктами. Но поскольку мы не можем провести анализы, сейчас четкого понимания масштабов нет. Тем более, что часть территории заминирована и только на ее разминирование Украине понадобится около 5-7 лет. И процесс разминирования - это тоже загрязнение почвы.

Что касается загрязнения водоемов, то, кроме перечисленных примеров негативного воздействия, российские ракеты разрушают очистные сооружения, канализацию. Это приводит к тому, что загрязненная вода попадает в реки. Наибольшее негативное влияние сейчас оказывается на водоемы на юге и востоке Украины. В некоторых населенных пунктах вообще нет чистой воды. В Донбассе, особенно в Мариуполе, ситуация критическая. Плохое качество воды или ее отсутствие приведет к заболеваниям у людей.

- С воздухом ситуация аналогичная?

- Да, просто в каждом регионе свои проблемы. К примеру, большая часть промышленных объектов находится на востоке Украины, а также во Львовской и Киевской областях. Восток сейчас под самыми масштабными обстрелами и наиболее разрушен. Но в воздухе загрязняющие вещества рассеиваются достаточно быстро. В момент взрыва или пожара загрязнение интенсивно, со временем - сокращается.

- Еще одна угроза - атомные электростанции. В МАГАТЭ говорили о критической ситуации, когда войска РФ захватили Чернобыльскую АЭС. Сейчас под их контролем Запорожская АЭС. Как сейчас можно оценить эту угрозу?

- Риск аварий на АЭС остается. Повреждение ЗАЭС - крупнейшей в Европе - привело бы к катастрофе, это был бы второй Чернобыль.

- На данный момент министерство защиты окружающей среды оценивает ущерб от войны в 204 миллиарда гривен. Когда Украина реально сможет оценить все последствия и подсчитать убытки?

- По состоянию на сегодняшний день Украина все еще продолжает создавать методики подсчета. Если они будут созданы, то в определенных аспектах можно будет не ждать и окончания войны - сейчас можно собирать информацию через космос и с помощью иных инструментов. Но последствия для окружающей среды будут ощущаться еще долго и после окончания боевых действий.

Даже не представляю, сколько понадобится того же цемента для восстановления зданий. Именно его производство является одним из самых больших источников выбросов парниковых газов. Для нас как экологической организации важно, чтобы Украина после войны восстанавливалась, но "зеленым" путем.

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