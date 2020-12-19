Запрет бесплатных пластиковых пакетов в Украине. В магазин - с собственной тарой?

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Привычные для большинства украинских покупателей бесплатные полиэтиленовые пакеты с 10 декабря должны исчезнуть из торговых заведений. Эксперты считают это лишь "первым шагом к циркулярной экономике".
Украинским потребителям и торговцам придется менять свои привычки - товар в тонкий полиэтиленовый пакет больше не упакуешь. С 10 декабря в Украине вступает в силу закон, запрещающий распространение в розничной торговле, общепите и сфере услуг сверхтонких и тонких пластиковых пакетов. Временно в обращении до 1 января 2023 останутся только сверхтонкие пакеты, являющиеся первичной упаковкой для рыбы, мясопродуктов и сыпучих продуктов. Пакеты из более толстого пластика можно будет только продавать, но не раздавать бесплатно. При этом их цена будет устанавливаться правительством.
Законодатель предоставил время на приспособление к новым правилам. Если в течение следующих трех месяцев кто-то свои привычки не изменит, то, начиная с марта, за нарушение запрета придется расплачиваться: закон предусматривает введение штрафов от 500 до 1000 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, а за повторное нарушение в течение трех лет - от 1000 до 2000. Безвозмездное распространение разрешенных для использования пластиковых пакетов будет караться штрафом от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан, а за повторное нарушение - от 200 до 500 необлагаемых минимумов.
Ответственность за утилизацию использованных пластиковых пакетов возлагается на торговые учреждения, услуги и общепит. С начала действия запрета они должны их утилизировать за свой счет.
Украинские власти надеются, что такое ограничение использования пакетов поможет снизить объемы пластикового мусора в Украине. Как утверждают авторы закона, ежегодно среднестатистический житель стран Евросоюза в среднем потребляет до 90 полиэтиленовых пакетов, в то же время, каждый украинец - около 500. И только шесть процентов из них поступают на переработку.
В некоторых магазинах в Украине уже отказались от пластиковых пакетов, как, например, в этом супермаркете во Львове
На первом этапе ограничение обращения пластиковых пакетов коснется, прежде всего, торговых сетей и магазинов, где продукты и товары часто упаковывали в бесплатные для покупателей сверхтонкие пакеты. "Мы уже начали изымать бесплатные пакеты из торгового зала", - сказала в беседе с DW менеджер супермаркета одной из крупных киевских торговых сетей Елена Кайдашова. В то же время, она не скрывает своего недовольства: "У нас нет закона об обращении с отходами, и поэтому государству легче запретить пластиковые пакеты, чем повышать культуру потребления и переработки".
В свою очередь, продавцы на сельскохозяйственных ярмарках столицы Украины в растерянности. Многие не знают, чем теперь заменить так называемые "маечки", как торговцы называют сверхтонкие пластиковые пакеты небольшого размера с ручками. Они жалуются на нехватку информации и поддержки со стороны государства. "Слышал по телевизору, что нам будут предлагать перейти на биоразлагаемые пакеты. Но "маечка" стоит 30 копеек, а такой же биоразлагаемый пакет - целую гривну", - пояснил DW фермер из Черкасской области, который привез свой товар на одну из ярмарок в Киеве. Продавцы молочных изделий и засоленных овощей говорят, что будут убеждать покупателей приносить собственную посуду.
Пострадают ли от законодательных нововведений производители пластика? Директор компании по производству пластиковых пакетов "Чернигов Пекедж" Елена Калиниченко говорит, что убытки понесут не все. "Технология нашего предприятия позволяет производить и пластиковые, и биоразлагаемые пакеты. Мы можем хоть завтра переориентировать свое производство", - утверждает Калиниченко.
Запрет пластиковых пакетов - только первый шаг к культуре обращения с отходами и циркулярной экономике в Украине, считают экологи. Авторы закона об ограничении обращения пластиковых пакетов отметили, что их мотивацией было приближение Украины к европейским нормам потребления полимеров. "Чернигов Пекедж" является одним из трех предприятий в Украине, сертифицированных по европейским стандартам. Это предприятие производит биоразлагаемую упаковку из непригодного для приготовления пищи органического сырья. По словам Калиниченко, последние три года ее предприятие делает пакеты из кукурузного крахмала с примесями мономерных соединений.
Запрет пластиковых пакетов - лишь первый шаг к культуре обращения с отходами и циркулярной экономике в Украине, считают экологи
Но даже такие пакеты не будут разлагаться сами собой, и их нужно компостировать, а не просто выбрасывать в мусор, напоминает Калиниченко. Обычный выброшенный на помойку полиэтиленовый пакет будет разлагаться в природе те же сотни лет, что и биоразлагаемый. Биоразлагаемый пакет может за полгода разложиться на безопасную для окружающей среды субстанцию только в том случае, если его закопать в землю для компостирования. Тех, кто будет пользоваться не биоразлагаемыми, а разрешенными полимерными пластиковыми пакетами с толстыми стенками Калиниченко призывает придерживаться трех правил: если можешь - не используй, если используешь - пользуйся пока не порвется, а потом отсортируй и сдай на переработку.
Киевская станция по приему вторсырья общественной организации "Украина без мусора" бесплатно принимает на переработку 45 видов неорганических бытовых отходов. Среди них - полиэтиленовые пакеты, направляемые на перерабатывающие предприятия, которые до сих пор вынуждены покупать отходы за рубежом для загрузки своих мощностей. "Мы за то, чтобы максимально сократить использование полиэтиленовых пакетов. Многократная перерабатываемая тара и биоразлагаемые пакеты - вот альтернатива, которая уже доступна", - сказала DW менеджер по коммуникациям этой организации Анна Яблучна.
Эколог из Харькова, председатель Центра общественных и медийных инициатив Анна Прокаева предупредила, что только один вид биоразлагаемых пакетов - с маркировкой OK Compost Home - пригоден для домашнего компостирования. В то же время биоразлагаемые пакеты OK Compost Industrial могут быть безопасно утилизированы только на специальных заводах, которых в Украине еще нет. "Запрет бесплатных тонких пакетов и введение биоразлагаемых - это только начало. Надеюсь, привыкший к бездумному потреблению пластика украинский потребитель будет меньше покупать пакетов, когда они станут полностью платными. Но это только первый шаг к культуре обращения с отходами и циркулярной экономике", - сказала Прокаева.
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