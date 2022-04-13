Окопы и мины в Чернобыле: что происходит на ЧАЭС после ухода войск РФ

После начала войны России против Украины, во время оккупации российскими военными Чернобыльской атомной электростанции, были сооружены фортификационные объекты в местах максимального радиационного фона, вывезена уникальная радиологическая лаборатория, взяты в плен защитники ЧАЭС, а персоналу пришлось работать в условиях повышенного радиационного облучения. Об этом сообщили представители украинского правительства и работники ЧАЭС, с которыми удалось пообщаться DW.

Окопы в Рыжем лесу и облучение тех, кто их рыл

Российские оккупанты захватили Чернобыльскую АЭС в первый день широкомасштабного нападения РФ на Украину 24 февраля. Более трех недель ЧАЭС находилась под российской оккупацией. В помещениях, где на ЧАЭС расквартировались российские захватчики, зафиксирован радиационный фон, превышающий предельно допустимые нормы в десятки раз. Такой же фон зафиксирован и в песке, которым солдаты наполняли мешки для постройки укреплений, сообщил журналистам по итогам своей поездки на станцию министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

Денис Монастырский в Припяти (фото из архива)

"Мы останавливались у Рыжего леса (часть лесистой территории в Чернобыльской зоне, где зафиксированы наибольшие показатели радиации. - Ред.), видели там вырытые окопы и остатки российского пребывания. Радиационный фон там превышает норму в сотни раз. Это факт, что все россияне, прошедшие через Чернобыльскую зону, получили чрезвычайно высокий уровень облучения также, как и техника, которая была разбита, и они ее забрали с собой", - сказал министр.

Взрывчатка и минные ловушки в Чернобыльской зоне

По словам Монастырского, на территории ЧАЭС обнаружены целые районы с множественными минными ловушками и заминированными подходами. "Доступ к этим территориям пока невозможен, но у персонала есть тревожная информация о каких-то работах, проведенных оккупантами вокруг ЧАЭС. Что именно там произошло пока неизвестно. Мы неоднократно слышали, что там могут быть подготовленные заранее диверсии и теракты. Но что точно известно, так это то, что там очень много взрывоопасных предметов", - сообщил Монастырский.

Валерий Сейда

Военная часть охраны станции, состоявшая преимущественно из бойцов Национальной гвардии Украины, сопротивлялась оккупантам, но была вынуждена сложить оружие за неимением тяжелого вооружения и опасности обстрела захватчиками критически важных объектов станции, сказал DW временно исполняющий обязанности гендиректора ЧАЭС Валерий Сейда. "Тогда был очень высок риск повреждения или разрушения этих объектов, что привело бы к катастрофическим последствиям для здоровья граждан и окружающей среды не только Украины, но и значительной части мира. Позже, во время штурма россиянами Запорожской АЭС, мы убедились, что оккупационные войска РФ не чураются бездумных обстрелов ядерных объектов", - отметил Сейда.

Как сотрудники ЧАЭС оказались в заложниках

По словам и.о руководителя ЧАЭС, российские военные не выдвигали каких-либо конкретных требований к персоналу или руководству станции, а начальник смены ЧАЭС смог обеспечить режим работы персонала и предотвратить вмешательство вооруженных оккупантов в работу станции. "Наибольший ущерб, который был нанесен персоналу, связан с психологическим здоровьем. Люди отработали смену в 50 раз дольше нормы - 600 часов вместо двенадцати", - отметил Сейда.

Он также пожаловался на пренебрежение россиянами правил радиационной безопасности, что негативно повлияло на радиационную ситуацию в офисных и производственных помещениях. "В обустроенных оккупантами казармах, которые расположились прямо в офисных помещениях ЧАЭС, ухудшилось не только радиационное, но и их санитарное состояние, было разграблено и уничтожено имущество - компьютеры, жесткие диски, переносное оборудование. Оценка нанесенного ущерба еще продолжается, но после ухода врага состояние персонала приподнятое, хотя можно с уверенностью говорить о причиненной психологической травме у тех, кто пережил оккупацию", - считает Сейда.

Это подтверждается и рассказом о пережитом одного из рабочих ЧАЭС, с которым удалось пообщаться DW. Даже после деоккупации станции он все еще опасается называть свое имя и должность. Мужчина рассказал, что российские войска зашли на ЧАЭС в 6 утра 24 февраля, когда подходила к концу его ночная смена. С тех пор ему пришлось в течение 24 суток оставаться на рабочем месте.

"Работать приходилось и днем, и ночью. Я бы не сказал, что нас прессовали, но в целом атмосфера была весьма удручающая. Спали в "чистом" от радиации помещении, но лежать приходилось на чем придется - на столах, на стульях, мы подкладывали под себя ватники и все, что могли найти. Кормили нас в столовой дважды в день, но еды было мало, и она была какая-то не очень качественная", - рассказал работник ЧАЕС. Сейчас он чувствует себя нормально, но продолжительное пребывание на станции привело к чрезмерному облучению и шелушению кожи, "как после сильного ожога на солнце".

Рост радиационной опасности

Все опрошенные атомщики категорически отрицали подозрения России в проводимых на ЧАЭС исследованиях по обогащению урана для производства ядерного оружия. В то же время никто не опроверг похищение захватчиками уникальной радиологической лаборатории, созданной благодаря западной помощи для контроля за радиационной ситуацией на станции. Руководство ЧАЭС крайне возмущено тем, что Всемирная ассоциация операторов АЭС с региональным центром в Москве, возглавляемая бывшим директором ЧАЭС Николаем Сорокиным, до сих пор никак не отреагировала на захват РФ Чернобыльской и Запорожской АЭС.

В свою очередь, экс-министр экологии Украины, бывший глава украинской делегации по переговорам со странами-донорами по преодолению последствий Чернобыльской аварии Юрий Костенко возмущен тем, что Международная организация по атомной энергетике (МАГАТЭ) также промолчала, когда Кремль назвал среди причин нападения РФ на Украину "ядерную военную программу Украины". "Система мониторинга МАГАТЭ в Украине позволяет полностью отслеживать каждый грамм ядерного топлива. Организация должна была, в первую очередь, опровергнуть этот тезис Путина. Когда российские войска дошли до ЧАЕС, а позже и до Запорожской АЕС, не было никаких заявлений МАГАТЭ с требованием не приближаться с военными действиями ближе 30 километров к этим ядерным объектам", - заявил Костенко.

Экс-министр напомнил, что в международном законодательстве есть четкое юридическое определение "ядерный терроризм". "Ни один чиновник МАГАТЭ не назвал эти действия России ядерным терроризмом и не призвал мировое сообщество к противодействию ядерному терроризму в Украине. "Это чревато тем, что в дальнейшем террорист будет захватывать не самолеты, а атомные станции, и выдвигать свои требования ко всему демократическому миру", - сказал Костенко.

Смотрите также:

Война в Украине - 12.04.2022 Пожарно-спасательные работы после обстрела Харькова. Также в фотохронике войны в Украине от 12 апреля - свалка сгоревшей военной техники и гражданских машин, снимки из Житомира и Чернигова, эвакуация из Донецкой области, спортзал для беженцев во Львове, бабушка в Польше целует шестимесячного внука из Мелитополя.

Война в Украине - 12.04.2022 Пожарные ищут пострадавших и погибших под обломками здания после очередного обстрела Харькова, 11 апреля.

Война в Украине - 12.04.2022 Искры падают на кровать в доме, попавшем под обстрел в Харькове, во время пожарно-спасательных работ.

Война в Украине - 12.04.2022 Жительница Харькова в убежище на станции метро "Архитектора Бекетова".

Война в Украине - 12.04.2022 Временная свалка. В городе Ирпень под Киевом продолжается очистка улиц от сгоревшей военной техники российской армии и частных автомобилей.

Война в Украине - 12.04.2022 Украинский солдат на танке. Еще один снимок из Ирпеня.

Война в Украине - 12.04.2022 Разрушенный дом в городе Попасная Луганской области Украины.

Война в Украине - 12.04.2022 Служащие вооруженных сил Украины на линии фронта в Донбассе.

Война в Украине - 12.04.2022 Агентство dpa опубликовало серию фотографий французского журналиста Паскаля Бонье из Житомира. Вот некоторые из них. 67-летний Игорь около своего разрушенного дома, который строил всю жизнь. Уцелела одна лишь "Лада".

Война в Украине - 12.04.2022 Разрушенное жилое здание в Житомире около родильного дома. Город подвергался обстрелам российской армии более двух недель.

Война в Украине - 12.04.2022 В результате обстрела этого здания в Житомире, как сообщает французский журналист, погиб один человек, четыре человека получили серьезные ранения.

Война в Украине - 12.04.2022 Свежие могилы на городском кладбище в Житомире, которое пришлось расширить из-за войны.

Война в Украине - 12.04.2022 Дом музея украинских древностей Тарновского в Чернигове. Музей размещался здесь в 1902-1925 годах. До разрушения здание использовалось Черниговской областной библиотекой для юношества.

Война в Украине - 12.04.2022 Многоэтажное жилое здание в Чернигове. В результате обстрелов и бомбардировок Чернигова погибло 700 человек. Об этом несколько дней назад в интервью DW рассказал мэр города Владислав Атрошенко.

Война в Украине - 12.04.2022 Черно-белая свадебная фотография посреди руин в Чернигове. По словам Владислава Атрошенко, в городе сложилась очень непростая гуманитарная ситуация, так как российскими ракетами и авиабомбами полностью разрушены инфраструктура и тысячи домов.

Война в Украине - 12.04.2022 Так сейчас выглядит Стадион имени Юрия Алексеевича Гагарина в Чернигове - домашняя арена клуба "Десна" и женской сборной Украины по футболу.

Война в Украине - 12.04.2022 Посадка на эвакуационный поезд из Славянска в западные регионы Украины. Украинские власти на этой неделе увеличили число таких составов для вывоза людей из Донецкой и Луганской областей.

Война в Украине - 12.04.2022 Спортивный зал Национального университета "Львовская политехника" стал временным убежищем на триста мест для жителей Киева, Краматорска, Харькова, Мариуполя и других городов и населенных пунктов Украины. Здесь можно остановиться на неделю - получать питание, медицинскую и другую помощь.

Война в Украине - 12.04.2022 Лариса уже десять месяцев работает в Польше. Сейчас сюда наконец-то добрались близкие из Мелитополя. Бабушка целует шестимесячного внука Артема на польском КПП в селе Медыка.

Война в Украине - 12.04.2022 В конце этой и начале следующей недели западные христианские церкви отмечают Светлое Христово Воскресение - древнейший и самый важный христианский праздник. Украина будет темой молитв и акций солидарности в разных странах мира. Эта фотография пасхальных яиц в цветах украинского и литовского флагов сделана в Литве в городе Шедува. Автор: Николай Пермяков

