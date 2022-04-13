Окопы и мины в Чернобыле: что происходит на ЧАЭС после ухода войск РФ

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ЧАЭС была захвачена российскими войсками в первый день войны РФ против Украины. После окончания оккупациии представители правительства Украины и работники ЧАЭС рассказали о последствиях.
После начала войны России против Украины, во время оккупации российскими военными Чернобыльской атомной электростанции, были сооружены фортификационные объекты в местах максимального радиационного фона, вывезена уникальная радиологическая лаборатория, взяты в плен защитники ЧАЭС, а персоналу пришлось работать в условиях повышенного радиационного облучения. Об этом сообщили представители украинского правительства и работники ЧАЭС, с которыми удалось пообщаться DW.
Российские оккупанты захватили Чернобыльскую АЭС в первый день широкомасштабного нападения РФ на Украину 24 февраля. Более трех недель ЧАЭС находилась под российской оккупацией. В помещениях, где на ЧАЭС расквартировались российские захватчики, зафиксирован радиационный фон, превышающий предельно допустимые нормы в десятки раз. Такой же фон зафиксирован и в песке, которым солдаты наполняли мешки для постройки укреплений, сообщил журналистам по итогам своей поездки на станцию министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.
"Мы останавливались у Рыжего леса (часть лесистой территории в Чернобыльской зоне, где зафиксированы наибольшие показатели радиации. - Ред.), видели там вырытые окопы и остатки российского пребывания. Радиационный фон там превышает норму в сотни раз. Это факт, что все россияне, прошедшие через Чернобыльскую зону, получили чрезвычайно высокий уровень облучения также, как и техника, которая была разбита, и они ее забрали с собой", - сказал министр.
По словам Монастырского, на территории ЧАЭС обнаружены целые районы с множественными минными ловушками и заминированными подходами. "Доступ к этим территориям пока невозможен, но у персонала есть тревожная информация о каких-то работах, проведенных оккупантами вокруг ЧАЭС. Что именно там произошло пока неизвестно. Мы неоднократно слышали, что там могут быть подготовленные заранее диверсии и теракты. Но что точно известно, так это то, что там очень много взрывоопасных предметов", - сообщил Монастырский.
Военная часть охраны станции, состоявшая преимущественно из бойцов Национальной гвардии Украины, сопротивлялась оккупантам, но была вынуждена сложить оружие за неимением тяжелого вооружения и опасности обстрела захватчиками критически важных объектов станции, сказал DW временно исполняющий обязанности гендиректора ЧАЭС Валерий Сейда. "Тогда был очень высок риск повреждения или разрушения этих объектов, что привело бы к катастрофическим последствиям для здоровья граждан и окружающей среды не только Украины, но и значительной части мира. Позже, во время штурма россиянами Запорожской АЭС, мы убедились, что оккупационные войска РФ не чураются бездумных обстрелов ядерных объектов", - отметил Сейда.
По словам и.о руководителя ЧАЭС, российские военные не выдвигали каких-либо конкретных требований к персоналу или руководству станции, а начальник смены ЧАЭС смог обеспечить режим работы персонала и предотвратить вмешательство вооруженных оккупантов в работу станции. "Наибольший ущерб, который был нанесен персоналу, связан с психологическим здоровьем. Люди отработали смену в 50 раз дольше нормы - 600 часов вместо двенадцати", - отметил Сейда.
Он также пожаловался на пренебрежение россиянами правил радиационной безопасности, что негативно повлияло на радиационную ситуацию в офисных и производственных помещениях. "В обустроенных оккупантами казармах, которые расположились прямо в офисных помещениях ЧАЭС, ухудшилось не только радиационное, но и их санитарное состояние, было разграблено и уничтожено имущество - компьютеры, жесткие диски, переносное оборудование. Оценка нанесенного ущерба еще продолжается, но после ухода врага состояние персонала приподнятое, хотя можно с уверенностью говорить о причиненной психологической травме у тех, кто пережил оккупацию", - считает Сейда.
Это подтверждается и рассказом о пережитом одного из рабочих ЧАЭС, с которым удалось пообщаться DW. Даже после деоккупации станции он все еще опасается называть свое имя и должность. Мужчина рассказал, что российские войска зашли на ЧАЭС в 6 утра 24 февраля, когда подходила к концу его ночная смена. С тех пор ему пришлось в течение 24 суток оставаться на рабочем месте.
"Работать приходилось и днем, и ночью. Я бы не сказал, что нас прессовали, но в целом атмосфера была весьма удручающая. Спали в "чистом" от радиации помещении, но лежать приходилось на чем придется - на столах, на стульях, мы подкладывали под себя ватники и все, что могли найти. Кормили нас в столовой дважды в день, но еды было мало, и она была какая-то не очень качественная", - рассказал работник ЧАЕС. Сейчас он чувствует себя нормально, но продолжительное пребывание на станции привело к чрезмерному облучению и шелушению кожи, "как после сильного ожога на солнце".
Все опрошенные атомщики категорически отрицали подозрения России в проводимых на ЧАЭС исследованиях по обогащению урана для производства ядерного оружия. В то же время никто не опроверг похищение захватчиками уникальной радиологической лаборатории, созданной благодаря западной помощи для контроля за радиационной ситуацией на станции. Руководство ЧАЭС крайне возмущено тем, что Всемирная ассоциация операторов АЭС с региональным центром в Москве, возглавляемая бывшим директором ЧАЭС Николаем Сорокиным, до сих пор никак не отреагировала на захват РФ Чернобыльской и Запорожской АЭС.
В свою очередь, экс-министр экологии Украины, бывший глава украинской делегации по переговорам со странами-донорами по преодолению последствий Чернобыльской аварии Юрий Костенко возмущен тем, что Международная организация по атомной энергетике (МАГАТЭ) также промолчала, когда Кремль назвал среди причин нападения РФ на Украину "ядерную военную программу Украины". "Система мониторинга МАГАТЭ в Украине позволяет полностью отслеживать каждый грамм ядерного топлива. Организация должна была, в первую очередь, опровергнуть этот тезис Путина. Когда российские войска дошли до ЧАЕС, а позже и до Запорожской АЕС, не было никаких заявлений МАГАТЭ с требованием не приближаться с военными действиями ближе 30 километров к этим ядерным объектам", - заявил Костенко.
Экс-министр напомнил, что в международном законодательстве есть четкое юридическое определение "ядерный терроризм". "Ни один чиновник МАГАТЭ не назвал эти действия России ядерным терроризмом и не призвал мировое сообщество к противодействию ядерному терроризму в Украине. "Это чревато тем, что в дальнейшем террорист будет захватывать не самолеты, а атомные станции, и выдвигать свои требования ко всему демократическому миру", - сказал Костенко.
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