Ответит ли Россия за нанесения вреда украинской природе?

Ущерб экологии Украины в результате начатой Россией войны власти в Киеве на сегодняшний день оценивают в 56,7 миллиарда евро. Вред, нанесенный природным ресурсам, имеет долгосрочные, часто необратимые последствия. Но заставить Москву компенсировать экологический ущерб и привлечь ее к ответственности будет непросто. Такой вывод следует из публичных слушаний, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 27 ноября, в рамках четвертого заседания Международной рабочей группы по экологическим последствиям войны в Украине.

Киев систематически фиксирует экологический ущерб

Для подсчета экологического ущерба, нанесенного войной, Украина разработала собственную методологию. "С первого дня войны мы запустили приложение "ЭкоУгроза". Это официальный онлайн-инструмент, с помощью которого мы собираем информацию о вреде окружающей среде, нанесенном российской войной", - говорит министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец. По его словам, военные действия уже привели "к дополнительному выбросу в атмосферу 150 миллионов тонн парниковых газов". Поэтому, по выражению министра, экологические последствия российской агрессии чувствуются и далеко за пределами Украины.

Руслан Стрелец Фото: DW

На сегодняшний день Украина занимает одно из первых мест в мире по площади заминированных территорий: она составляет 30 процентов территории страны. А площадь покрытых лесом территорий, где идут военные действия, достигает почти 30 тысяч квадратных километров. "На их восстановление уйдет не менее 20 лет, - указал Стрелец. - 10 украинских национальных парков оккупированы, а некоторые уникальные экологические системы полностью уничтожены и восстановить их до первоначального состояния больше не удастся".

"Самым большим преступлением экоцида" РФ в Украине министр называет подрыв дамбы Каховской ГЭС в июне этого года, предположительно совершенный российскими военными. На его последствия, по словам Стрельца, приходятся 10 процентов всего экологического ущерба, нанесенного Украине. Министр призвал международных партнеров помочь Украине провести кратко- и долгосрочную оценку экологических последствий войны, в том числе влияния на здоровье людей и биоразнообразие, и "привлечь агрессора к ответственности" за ущерб окружающей среде.

Расследованием разрушения Каховской дамбы займется МУС

Украинские власти не только фиксируют ущерб, который российская армия, по их оценкам, ежедневно наносит природным ресурсам страны, но и документирует конкретные действия, которые к ним приводят. С начала войны Киевом было официально зафиксировано 2900 таких вероятных преступлений. По словам генпрокурора Украины Андрея Костина, его ведомство сейчас расследует "271 военное преступление против окружающей среды, включая 15 инцидентов экоцида как элемента войны России против Украины".

"Хотя действующее международное законодательство может защитить окружающую природную среду во время вооруженных конфликтов, в частности с помощью международных гуманитарных договоров и криминализации экологических военных преступлений в Римском статуте, однако на практике в целом их рассматривают как побочные инциденты", - подчеркнул Костин. По его мнению, в результате этого правосудие - как на национальном, так и на международном уровне - не имеет достаточно инструментов для преследования за экологические преступления, совершенные во время войны.

Украина занимает одно из первых мест в мире по площади заминированных территорий Фото: Sofiia Gatilova/REUTERS

Украинские власти расследуют возможные экологические преступления, руководствуясь соответствующими статьями Уголовного кодекса, в том числе статьей 441-й об экоциде. В международном уголовном праве термин "экоцид" не закреплен. Тем не менее Международный уголовный суд (МУС) присоединился к расследованию дела о разрушении Каховской ГЭС. Ведь в 8-й статье Римского статута, регулирующего деятельность МУС, одним из видов военных преступлений называется умышленное осуществление атаки с целью нанесения широкомасштабного и долговременного вреда окружающей среде, превышающего ожидаемое военное преимущество.

По словам Костина, расследование факта разрушения Каховской дамбы "может стать первым случаем, когда МУС начнет судебное преследование по обвинению в совершении экологического военного преступления".

"Масштабы экологических преступлений огромны"

Американский юрист, директор международных программ Института экологического права Карл Брух позитивно настроен в ожидании расследований возможных экологических преступлений РФ. Он считает, что хотя, помимо Украины, экоцид признан преступлением только в 12 странах, существует достаточно юридических инструментов, чтобы привлечь Россию к ответственности за уничтожение украинских природных ресурсов.

В этом случае можно оттолкнуться от предъявления России обвинений на международном уровне за само преступление в виде агрессии, а также использовать существующие механизмы на национальном и международном уровне, в частности на уровне ООН, уточняет Брух. И добавляет, что все предыдущие прецеденты привлечения стран к ответственности за нанесенный ими экологический ущерб принимались в рамках ООН на уровне Совета Безопасности (СБ) ООН. "А Россия - постоянный член СБ ООН и обладает правом вето, поэтому этот путь Украине не подходит", - констатировал эксперт.

В современной истории есть случаи, когда страны получали компенсацию за причиненный им экологический ущерб в результате военных конфликтов, но масштабы предполагаемых экологических преступлений, совершенных в Украине, "огромны", отмечает замгенерального директора директората Еврокомиссии по вопросам юстиции Нильс Берндт. "Мы не можем вспомнить чего-то подобного из прошлого. При этом правовой контекст этих преступлений не очень четкий", - признает он.

Берндт заверил, что Еврокомиссия и профильные органы стран-членов ЕС готовы помочь Украине в расследовании возможных экологических преступлений России. "Однако помимо привлечения к ответственности наша цель должна заключаться, прежде всего, в восстановлении окружающей среды в тех случаях, где это возможно. А там, где это сделать нельзя, необходимо требовать компенсации (от России. - Ред.)", - заключил представитель Еврокомиссии.

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