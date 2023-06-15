Грета Тунберг выступила на проукраинском митинге в Германии

Шведская экоактивистка Грета Тунберг приняла участие в митинге против "экоцида" в Украине в связи с разрушением плотины Каховской гидроэлектростанции и последующим наводнением в ряде регионов на юге страны. Акция прошла у здания ООН в Бонне в среду, 14 июня, где в эти же дни проводится конференция, на которой обсуждаются проблемы климата.

Активистка в беседе с корреспондентом DW обратилась к украинцам. "Мы поддерживаем вас, мы на вашей стороне. Мы видим, что происходит. Взгляды всего мира обращены на Украину и на Россию, на происходящее сейчас. Мы не собираемся быть наблюдателями, мы не собираемся молчать. Оставайтесь сильными. Мы солидарны с вами", - заявила Тунберг.

По ее словам, "нужно осуждать преступления, которые Россия совершает в Украине", и экоактивисты обращают внимание на происходящее, не только потому что это - забота об окружающей среде, но и "потому что мы заботимся о людях". "То, что происходит, ужасно, и мы не можем позволить этому продолжаться", - подчеркнула активистка, ранее назвавшая катастрофу на ГЭС "зверством".

Каховская ГЭС была захвачена армией РФ в ходе войны России против Украины. Плотина станции была разрушена 6 июня. В результате множество населенных пунктов были затоплены. Москва и Киев возложили ответственность за произошедшее друг на друга. Участники боннской демонстрации, организованной немецкими и украинскими активистами, обвинили Россию в намеренном подрыве гидротехнического сооружения.

Экоактивисты обвинили РФ в провоцировании голода в мире

Тунберг 13 июня приняла участие в демонстрации движения Fridays For Future, прошедшей на улицах немецкого города. Среди прочего участники акции призывали обратить внимание на то, что Россия создает продовольственный кризис в странах глобального Юга.

Между тем министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пригрозил выходом России из "зерновой сделки" после 17 июля. Запад и Украина ранее не раз обвиняли российскую сторону в создании препятствий для выполнения соглашения по вывозу зерна из украинских портов, которое должно было способствовать решению проблемы мирового продовольственного кризиса, усугубившейся из-за войны, развязанной РФ в Украине.

Эксперты ЕС ранее призывали признать экоцид уголовным преступлением

Европейский социально-экономический комитет (EESC) в мае призывал к криминализации действий РФ в Украине в соответствии с законодательством ЕС, называя их "экоцидом".

Эксперты организации выражали опасения по поводу трансграничного экологического ущерба, который наносит война России в Украине. Комитет вместе с Европарламентом призывали законодательно признать экоцид уголовным преступлением на уровне ЕС, чтобы привлечь Москву к ответственности "и предотвратить повторение подобных экологических катастроф в будущем", указывали члены комитета.

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