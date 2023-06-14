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Лавров пригрозил выходом России из "зерновой сделки" в июле

Анатолий Арни
1 ч. назад

Без выполнения требований Москвы к 17 июля о продлении "зерновой сделки" не может быть и речи, заявил глава МИД России.

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Украинские рабочие грузят зерно на судно в порту Измаила
Погрузка зерна на судно в порту Измаила (фото из архива)Фото: Andrew Kravchenko/AP/picture alliance

Черноморская зерновая инициатива, срок действия которой истекает 18 июля, будет продлена только при выполнении требований России, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в среду, 14 июня. "Если стамбульский "пакет" не заработает, как он был инициирован генсеком ООН, до 17 июля, то ни о каком дальнейшем продлении речи идти не может", - отметил российский министр на очередном заседании совета глав МИД Организации черноморского экономического сотрудничества.

При этом Лавров привел в пример требования, которые РФ последовательно выдвигает в последние месяцы к странам Запада, угрожая прекратить участие в "зерновой сделке". Среди них - "часть пакета по российскому аммиаку", а также "реальное изъятие российских сельхозпродукции и удобрений" из-под санкций, указал глава МИД.

По словам Лаврова, в беднейшие страны мира в рамках инициативы направляется лишь 3 процента зерна из украинских портов. Вину за глобальный продовольственный кризис российский министр возложил на "нелегитимные санкции коллективного Запада, его предыдущие системные промахи и действия, раскрутившие инфляцию и взлет в период пандемии цен".

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По словам Лаврова, Россия готова "существенно нарастить объемы поставок продовольствия и удобрений" нуждающимся странам, а мир "нуждается в российских удобрениях и пшенице ничуть не меньше", чем в украинском зерне.

Заявление главы МИД РФ прозвучало на фоне неоднократных сообщений Евросоюза и Украины о том, что Россия затягивает инспекцию судов с вывозимым из украинских портов зерном и выдвигает требования к документам о провозе зерна, которые не соответствуют регламенту. По данным украинской стороны, с осени 2022 года около 10 млн тонн продовольствия не были доставлены в пункты назначения, а в очереди на досмотр в определенный момент стояло более 170 судов с украинским зерном. В то же время Россия существенно нарастила экспорт собственной сельхозпродукции, отмечало агентство AP.

Западные эксперты оценивали соглашение как "ограниченно успешное" и даже с учетом таких оговорок позволившее снизить напряженность в вопросе продовольственного кризиса в мире. Продление сделки в текущем виде аналитики оценивали как соответствующее интересам РФ, хотя Кремль неоднократно обещал выйти из нее и со временем стал продлевать соглашение лишь на 60 дней вместо 120.

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Украинское министерство развития общин, территорий и инфраструктуры ранее заявило, что Россия с 29 апреля блокирует входящий флот в порт "Южный" - один из трех узлов, участвующих в инициативе. Как писало ведомство, судам, идущим в порт, отказывают в инспекции и регистрации без объяснения причин.

Ввиду этого представитель Госдепартамента Мэттью Миллер указал, что Россия не выполняет свои обязательства в рамках "зерновой сделки". В Вашингтоне назвали происходящее "очевидным нарушением" обязательств РФ и призвали Москву "прекратить держать в заложниках глобальные запасы продовольствия".

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