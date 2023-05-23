США обвинили РФ в препятствовании работе зерновой сделки

Россия не выполняет свои обязательства по продленной в мае черноморской зерновой инициативе, заявили в Госдепе США.

США считают, что Россия не выполняет свои обязательства в рамках "зерновой сделки", сообщил представитель Госдепартамента Мэттью Миллер во вторник, 23 мая.

По его словам, несмотря на договоренности о беспрепятственном экспорте украинского зерна из трех портов, Россия отказывается допускать корабли в один из них. "Это очевидное нарушение ее обязательств по черноморской зерновой инициативе", - заявил Миллер.

"Продолжающееся противодействие России этой инициативе и угрозы выйти угрожают подтолкнуть мировые цены на продовольствие, сократить доступность продовольствия для уязвимых групп населения во всем мире. Мы еще раз призываем Россию прекратить держать в заложниках глобальные запасы продовольствия", - цитирует Миллера агентство Reuters.

В порт "Южный" не пускают суда

Ранее украинское министерство развития общин, территорий и инфраструктуры заявило, что Россия с 29 апреля блокирует входящий флот в порт "Южный" - один из трех портов, входящих в "зерновую сделку". Как пишет ведомство, судам, идущим в порт, отказывают в инспекции и регистрации без объяснения причин.

По словам замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Юрия Васькова, порт "Южный" приостановил работу, потому что Россия не разрешает судам заходить в него, фактически отрезав его от сделки. "Они сейчас нашли эффективный способ значительно сократить экспорт зерна, исключив из инициативы порт "Южный", который принимает крупнотоннажные суда", - заявил он агентству Reuters.

Накануне пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что выполнение "зерновой сделки" осложняет отказ Евросоюза переподключать "Россельхозбанк" к SWIFT. "Это является одним из показателей, что, несмотря на все усилия организации объединенных наций и господина Гутерриша, он сталкивается с неконструктивной позицией некоторых западников. Это осложняет выполнение российской части черноморской инициативы или черноморской сделки", - сказал Песков.

Зерновую сделку продлили 17 мая

Черноморская зерновая инициатива - соглашение, подписанное Украиной и Россией с Турцией и ООН по отдельности в июле 2022 года, - узаконила морские коридоры для безопасного вывоза украинского зерна по Черному морю через три порта: Черноморск, Одессу и порт "Южный". Вторая часть соглашения предусматривает снятие барьеров на экспорт российского продовольствия и удобрений.

17 мая соглашение продлили еще на два месяца. По данным Совместного координационного центра, который реализует сделку, из украинских портов по зерновому коридору экспортировано более 30 млн тонн продуктов питания.

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