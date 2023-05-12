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Фото: Antonio Balasco/IMAGO
КонфликтыЕвропа

Что Европейскому Союзу делать с украинским зерном?

Ксения Польская
1 ч. назад

Депутаты Европарламента требуют от Брюсселя развить транзитную инфраструктуру для украинской агропродукции и разработать сельскохозяйственную стратегию, чтобы подготовиться к вступлению Украины в ЕС.

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Европарламент проголосовал за продление беспошлинного режима для украинских товаров в Европе еще на год, Брюссель готов таким образом и далее поддерживать украинскую экономику, однако жалобы на ситуацию на рынке ЕС в связи с его перенасыщением украинской сельхозпродукцией не прекращаются. И это несмотря на то, что Еврокомиссия ввела временные ограничения на импорт четырех украинских товаров в пяти соседних с Украиной странах.

10 мая в Европарламенте прошли дебаты о ввозе агропродуктов из Украины. В обсуждении участвовали представители Совета ЕС и Еврокомиссии, в чей адрес звучали как похвалы, так и жесткая критика, вплоть до призыва к еврокомиссару по сельскому хозяйству уйти в отставку.

Развить инфраструктуру для транзита зерна

Однако в нескольких пунктах депутаты все же сошлись во мнении. Первое - помощь Украине должна оставаться приоритетом для Евросоюза. Второе - чтобы действительно помочь украинцам и не навредить при этом собственным фермерам, Евросоюз должен не просто открыть границы для украинской продукции, а и выстроить инфраструктуру для ее транзита. Это значит вывести существующие "линии солидарности" на новый уровень, говорят евродепутаты - особенно учитывая скорое истечение срока черноморской "зерновой сделки" и нежелание продлевать ее со стороны России, с начала войны блокирующей украинские порты. Именно оттуда традиционно отправлялось на экспорт 90-95 процентов украинского урожая.

"Российские политики не скрывают, что хотят вытеснить Украину с мировых рынков и заменить украинский экспорт своим", - заявил еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский. Он напомнил, что санкции Запада в отношении РФ не распространяются на зерно и Москва этим пользуется. В 2022 году Россия экспортировала 15 млн тонн зерна, а в 2023 намерена экспортировать 25 млн тонн, указал он.

Украинские зерно покупают прежде всего беднейшие страны Азии и Африки
Украинские зерно покупают прежде всего беднейшие страны Азии и АфрикиФото: RAMI AL SAYED/AFP

Для чего Брюсселю предлагают скупать украинскую пшеницу

В этой связи депутаты предложили Еврокомиссии радикальное решение: закупать украинское зерно, в частности пшеницу, хранить ее в странах ЕС и передавать в качестве гуманитарной помощи странам Азии и Африки. За это выступил, например, глава комитета Европарламента по сельскому хозяйству немецкий депутат Норберт Линс (Norbert Lins). Он попросил Еврокомиссию назначить специального представителя или создать рабочую группу для этих целей и начать экспортировать "гуманитарное зерно" как можно скорее, чтобы тем самым подать сигнал фермерам в соседних с Украиной Польше и Румынии.

Стандарты Евросоюза способствуют постоянному повышению качества сельскохозяйственной продукции и заботе об  окружающей среде, но соблюдающие их европейские фермеры не в состоянии конкурировать с украинскими, на которых эти стандарты не распространяются, подчеркнул румынский депутат Влад-Мариус Ботош. Поэтому единственный выход из такой ситуации - украинские крупы должны доставляться на свои традиционные рынки, а для этого Еврокомиссия должна способствовать их эффективному транзиту. Депутат из Испании Клара Агилера Гарсиа подчеркнула, что это не только Азия и Африка, но и ее страна, для которой украинское зерно крайне важно, особенно учитывая прошлогоднюю засуху.

ЕС должен подготовиться к вступлению Украины

Произошедшее на рынке ЕС - это пример того, что будет с сельским хозяйством после вступления в ЕС Украины, полагают многие парламентарии. Именно поэтому Евросоюзу нужна сельскохозяйственная стратегия, которую Еврокомиссии следует разработать вместе с парламентскими комитетами. ЕС должен быть полностью готов к приему новых членов - Украины и Молдовы, подчеркивают депутаты, а значит необходимо подготовить и его сельскохозяйственную политику. Она должна подразумевать, например, переходный период для новых членов и меры по укреплению устойчивости и конкурентоспособности ферм в ЕС.

Единый рынок Евросоюза был открыт для зерновых из Украины еще год назад, также год назад ЕС открыл "линии солидарности", напомнил латвийский депутат Андрюс Кубилюс, и эти инструменты работали без проблем до весны 2023 года. Что же все-таки произошло?

"Мировая цена на пшеницу до войны составляла 200 долларов за тонну, в середине прошлого года она достигла 400 долларов за тонну, - пояснил он. - Европейские фермеры были счастливы и рассчитывали, что цена вырастет еще больше, но в этом году она пошла вниз, как и цены на нефть, газ и удобрения. Сейчас она упала до 250 долларов за тонну. Фермеры недовольны, ожидавшаяся прибыль испарилась. Они стали искать, кто может ее компенсировать, и ЕС это сделал". Украинское зерно не имеет никакого отношения к этой глобальной динамике, заявил Кубилюс. "Мне как европейцу стыдно, что некоторые страны-члены Евросоюза ведут себя так, что создается впечатление, что недополученная прибыль для них важнее выживания Украины", - резюмировал он.

Польша жалуется на падение цен из-за засилия украинского зерна
Польша жалуется на падение цен из-за засилия украинского зернаФото: Jo Harper/DW

Польша и украинское зерно

По данным СМИ, некоторые компании, близкие к польскому правительству, разбогатели как раз благодаря этой ситуации, заявила депутат из Польши Роза Тун и Хоэнштайн. Она сообщила, что польская оппозиция поднимала этот вопрос еще в 2022 году, прогнозируя, что меры ЕС неизбежно приведут к падению цен. "Фермеры были одурачены вашими политическими приспешниками", - сказала она еврокомиссару по сельскому хозяйству Войцеховскому.

Польское правительство не инвестировало в железнодорожную инфраструктуру для перевозки зерна, заявил другой польский евродепутат Марек Белка. "Проблема - в бездействии со стороны правительства, которое интересуется проблемами фермеров только тогда, когда они начинают протестовать", - сказал он, призвав правительства "сотрудничать с ЕС, а не все время с ним спорить".

"У Польши - 4 миллиарда евро профицита в торговле с Украиной, при том, что у всего Евросоюза в целом - минус 2 миллиарда. Так вот, благодаря Польше у ЕС - плюс 2 миллиарда", - заявил еще один поляк в Европарламенте Доминик Тарчински. По его мнению, Польша таким образом "спасает Испанию, ЕС, и укрепляет свою страну", поскольку эти 4 миллиарда евро идут "польским семьям и социальным программам".

Еврокомиссия обещает действовать

Еврокомиссар Войцеховский указал, что украинские крупы не достигли традиционных рынков ЕС, таких как Италия, Португалия, Испания. "Там, где был спрос на транзит, зерно ушло, а там, где не было спроса на транзит, зерно осталось", - констатировал он. Тем не менее, по данным Брюсселя, экспорт пшеницы из Евросоюза в "наименее развитые страны" увеличился на 50 процентов в 2022 году по сравнению с 2021 годом.

От имени Еврокомиссии Войцеховский пообещал облегчение дальнейшего транзита украинского зерна. Цели Брюсселя - снижение логистических затрат, улучшение координации транзита, инфраструктуры и оборудования в портах, отгрузочных терминалах и пунктах пересечения границы на "линиях солидарности".

При этом он не исключил расширения мер защиты рынка и восстановление тарифных квот для Украины на мясо птицы, яйца и сахар, но подчеркнул, что все зависит от результатов исследования, которое сейчас проводит Брюссель.

Как бы там ни было, в сложившейся ситуации виновата только Россия, резюмировал он, а Украина борется "за свою и нашу с вами свободу".

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Ксения Польская, корреспондентка DW в Брюсселе
Ксения Польская Передает главные новости о России, Украине, Беларуси и Европе из сердца Евросоюза - Брюсселя.
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