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Парламент ЕС одобрил либерализацию торговли с Украиной

Ксения Польская
26 мин. назад

Евродепутаты поддержали продолжение действующего беспошлинного режима между Европейским Союзом и Украиной еще на один год.

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Европейский парламент в Страсбурге во вторник, 9 мая, одобрил временную отмену импортных пошлин Европейского Союза на украинскую продукцию еще на год, начиная с 6 июня. За продолжение беспошлинного режима с Украиной проголосовали 537 депутатов, 42 выступили против, 38 воздержались. Теперь это решение должен утвердить Совет ЕС.

В 2022 году Евросоюз ради поддержки украинской экономики в военное время упразднил торговые барьеры на импорт всех украинских товаров. Упрощенный режим торговли был введен на один год, этот срок истекает 5 июня.

Временные ограничения беспошлинного режима

Между тем с начала мая действуют исключительные временные меры по импорту четырех сельскохозяйственных продуктов из Украины - пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника в пяти странах ЕС - Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии. Они были введены в связи с перенасыщением их рынков украинскими сельхозпродуктами.

Импорт этих товаров в данные страны запрещен до 5 июня 2023 года, но Еврокомиссия готова к дальнейшим ограничениям и после 5 июня, пока сохраняется исключительная ситуация, заявили в Брюсселе: "Эти меры необходимы ввиду исключительных обстоятельств серьезных узких мест в логистике, с которыми столкнулись пять стран-членов ЕС".

Транзит украинских товаров через эти страны может осуществляться и далее.

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Ксения Польская, корреспондентка DW в Брюсселе
Ксения Польская Передает главные новости о России, Украине, Беларуси и Европе из сердца Евросоюза - Брюсселя.
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