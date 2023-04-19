Как ЕС продолжит помогать Украине, не обделяя своих фермеров

Евросоюз не намерен останавливать импорт сельхозпродукции из Украины, но готов финансово поддержать соседние с ней государства-члены ЕC, а также гарантировать транзит товаров в третьи страны.

Экстренные меры Европейского Союза для помощи соседям Украины подразумевают гарантии опечатывания импорта из Украины: сельскохозяйственные продукты можно будет провозить транзитом через эти страны ЕС, но продавать только в других государствах-членах Евросоюза или в третьих государствах. Об этом сообщили высокопоставленные чиновники ЕС в среду, 19 апреля, в Брюсселе. О возобновлении таможенных пошлин в отношении импорта из Украины речь не идет, подчеркнули они: Еврокомиссия по-прежнему планирует продлить беспошлинный режим на него еще на год.

Срочные меры будут прииняты Еврокомиссией на уровне ЕС, таким образом временные запреты на импорт из Украины, введеные рядом стран в одностороннем порядке, станут избыточными и подлежат отмене, указали в Брюсселе. Новые правила коснутся пяти государств - Польши, Болгарии, Румынии, Словакии и Венгрии - и будут распространяться на четыре вида сельхозпродуктов из Украины: пшеницу, кормовую кукурузу, семена подсолнечника и рапс. В отношении других сельскохозяйственных продуктов из Украины Еврокомиссия не видит необходимости принимать такие меры, поэтому намерена провести расследование.

Еще 100 млн евро для фермеров ЕС

Экстренные меры будут оставаться в силе предположительно до конца июня - по мнению Еврокомиссии, столько времени понадобится для распродажи всех накопившихся запасов сельхозпродукции в указанных странах. Обеспечить соблюдение новых правил можно будет, например, при помощи электронного опечатывания контейнеров, пояснил чиновник ЕС. Помимо этого, Еврокомиссия предоставит пяти вышеназванным странам второй пакет финансовой помощи на 100 млн евро из сельскохозяйственного резерва. Конкретные суммы для каждой страны пока не определены.

Помощь предназначена фермерам в ЕС, пострадавшим от искажения рыночных условий после поступления в граничащие с Украиной государства беспрецедентных объемов более дешевой украинской сельхозпродукции. Например, в 2021 году Польша импортировала 2800 тонн украинской пшеницы, а в 2022-м - 500 000 тонн. Столь же резко вырос импорт кукурузы: 5800 тонн в 2021 году и 1 840 000 тонн в 2022-м. В Еврокомиссии подчеркнули, что показатели в остальных четырех странах - Болгарии, Румынии, Словакии и Венгрии - сопоставимы с польскими.

Причины кризиса

В Еврокомиссии назвали сложившуюся ситуацию исключительным обстоятельством и перечислили несколько причин ее возникновения. По словам чиновников, в значительной степени резкий рост импорта из Украины произошел из-за того, что черноморская "зерновая сделка" в последнее время "не работала должным образом". Вдаваться в подробности они отказались, однако заметили, что в мирное время морем экспортировалось 90 процентов украинского зерна.

Теперь же все эти объемы перевозятся через западную границу Украины по железной дороге и сплавляются по Дунаю, к чему инфраструктура была не готова. Поэтому одной из важнейших задач ЕС должно стать обеспечение транзита украинской продукции в другие страны всеми доступными способами, подчеркнули чиновники.

Украина за последние 12 месяцев экспортировала по "линиям солидарности" миллионы тонн зерна Фото: dpa/Ukrinform/picture alliance

Украина за последние 12 месяцев экспортировала 63 млн тонн товаров по "линиям солидарности", половина из этого объема - зерно. Оно было реализовано за 26 млрд евро - это прямой доход для украинского бизнеса. Со своей стороны, Евросоюз экспортировал в Украину 23 млн тонн товаров, что принесло 48 млрд евро его бизнесу. По оценкам Брюсселя, обычно на развитие подобного размаха транспортной инфраструктуры требуются годы, но после начала полномасштабного российского вторжения в Украину "логистический сдвиг произошел в одночасье".

При этом связанная с сельхозпродуктами логистика соседних с Украиной стран сейчас занята под украинскую продукцию, что влияет на разные аспекты деятельности местных фермеров - от хранения и транспортировки их продуктов до недоступности мощностей по переработке, как в случае с семенами подсолнечника в Болгарии.

Транспортные расходы влияют на конкурентоспособность украинского зерна

На вопрос, почему украинская сельхозпродукция не поставляется в третьи страны, а оседает у соседей, в Еврокомиссии ответили, что для представителей бизнеса это дешевле, чем транзит. Чиновники отметили, что стоимость транспортировки украинского зерна в принципе чрезвычайно высока: транспортные расходы сейчас составляют 40 процентов его итоговой цены, при том, что обычно этот показатель должен составлять около 10 процентов. Это не позволяет украинскому зерну конкурировать с гораздо более дешевым сегодня российским, констатировали в Брюсселе.

Чтобы снизить эти расходы, необходимо к осени усовершенствовать транспортную инфраструктуру, ведущую к морским портам ЕС, включить в "линии солидарности" новые порты, нарастить поставки по Дунаю. Около половины всего зерна, экспортируемого из Украины, сейчас идет по этой реке, и ее пропускную способность нужно значительно увеличить, воспользовавшись инвестициями из структурных фондов, однако на это потребуется время, подчеркивают в ЕС. В любом случае "линии солидарности" - это проект, рассчитанный и на среднесрочную, и на долгосрочную перспективу, поскольку необходимо будет не только развивать торговлю, но и поставлять Киеву материалы для послевоенного восстановления, заключили в Брюсселе.

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