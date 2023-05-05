"Нож в спину": Украина в шоке от зернового запрета из ЕС

Запрет на импорт зерна из Украины, введенный соседними странами ЕС, стал ударом для украинских фермеров. Ограничения не только болезненны для экономики, но и вызывают вопросы, учитывая, что Украина движется в Евросоюз.

"Поставки в Польшу были единственным шансом работать хоть с минимальной прибылью. Польские партнеры забирали зерно на границе. За тонну пшеницы мы получали 6700 гривен" (167 евро), - рассказал DW фермер Николай Олицкий. Возглавляемый им сельскохозяйственный кооператив в селе Новолабунь в Хмельницкой области выращивает пшеницу, кукурузу и ячмень. Когда в декабре прошлого года Олицкий через знакомых нашел выход на польского зернотрейдера, это было светом в конце туннеля. На фоне постоянных перебоев в работе "зернового коридора", по которому морем из портов на Черном море вывозится украинское зерно, новые экспортные возможности давали надежду на стабильную и выгодную работу кооператива.

Шок от соседей

Масштабные поставки украинского зерна в ЕС стали возможны после нападения России на Украину. Год назад Евросоюз отменил пошлины и квоты на украинскую агропродукцию в знак солидарности и поддержки украинской экономики.

Однако уже весной этого года Польша, а также Словакия, Венгрия и Болгария в одностороннем порядке заблокировали импорт зерна из Украинына фоне протестов фермеров против падения цен. 28 апреля запрет фактически легализовала Еврокомиссия, которая, согласно европейскому законодательству, имеет исключительные полномочия в сфере торговли в ЕС.

Протесты польских фермеров против ввоза сельхозпродуктов из Украины Фото: Marcin Bielecki/PAP/picture alliance

Согласно распоряжению Еврокомиссии, которое, кроме четырех названных стран, распространяется и на Румынию, ввоз украинского зерна на территорию этих стран возможен только в режиме транзита в третьи страны. Распоряжение будет действовать как минимум до 5 июня, после чего может продлеваться на неопределенный срок.

"Теперь будем работать в убыток"

"Поляки платили в пересчете на 300 гривен больше (7,5 евро), чем украинские трейдеры, которые везли зерно в Одессу. Кроме того, они платили в иностранной валюте, что в нынешние времена большой плюс. Экспорт в Польшу был стабильным источником финансирования для нас", - говорит Олицкий. Когда весной Польша, а также Словакия, Венгрия и Болгария вдруг запретили в одностороннем порядке ввоз украинского зерна, это стало для украинских фермеров шоком. "Мы очень благодарны за широкую поддержку, которую нам в трудные времена войны оказывает Польша. Но этот запрет - это как нож в спину", - признается предприниматель из Хмельницкой области на западе Украины.

О прибыли ему теперь придется забыть. "Подписанные с поляками контракты, к которым мы долго шли, теперь коту под хвост", - говорит Николай Олицкий. Теперь он может продавать пшеницу только посредникам, работающим с трейдерами в порту Одессы. Как только Польша закрыла рынок, они немедленно снизили закупочные цены, которые теперь составляют менее шести тысяч гривен (150 евро). "У меня осталось много зерна на складах. Чтобы освободить место для нового урожая, который будет через три месяца, мне придется продать зерно ниже себестоимости", - сетует фермер. Удержаться финансово на плаву до нового урожая в таких условиях поможет только беспроцентный кредит по правительственной программе, который в прошлом году успел взять Олицкий. Другим фермерам повезло меньше, ведь ставки по льготным кредитам впоследствии выросли.

Десятки миллионов тонн зерна на складах

В результате ограничения экспорта в страны ЕСиз Украины не будут вывезены от 12 до 15 миллионов тонн зерна старого урожая, прогнозирует эксперт Киевской школы экономики Павел Мартышев. "Это очень болезненный удар по украинским аграриям. Потому что они за год войны уже исчерпали финансовую подушку безопасности, которая у них была после высоких цен на мировых рынках в 2021 году, и теперь у них нет резервов", - пояснил экономист в беседе с DW.

Осколок ракеты на пшеничном поле в Украине Фото: Sergey Bobok/AFP/Getty Images

Трудности с экспортом зерна могут иметь разрушительные последствия и для украинской экономики в целом, предостерегает Павел Мартышев. "Вследствие войны Украина потеряла значительную часть промышленного потенциала на востоке страны. Доля аграрной продукции в структуре экспорта выросла с 40 до более 60 процентов. То есть, две трети валютной выручки Украины - это сельскохозяйственная продукция. Если даже транзит через Польшу и другие соседние страны ЕС будет возможен, все равно Украина потеряет 10-12 процентов валютной выручки от агроэкспорта", - отмечает экономист. Мартышев напоминает, что пропускные возможности, в частности, польских портов очень ограничены и составляют менее 10 процентов от пропускной способности украинских портов на Черном море. "Если украинское зерно будет идти через Польшу только транзитом, это значительно усугубит конкуренцию за логистические мощности между польскими и украинскими аграриями", - предостерегает Мартышев.

"Нужны понятные правила игры"

Денис Марчук, заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета, говорит, что даже большей проблемой, чем нынешние убытки от сорванных контрактов для украинских аграриев может стать неопределенность в отношениях с европейскими партнерами. "Наши фермеры в условиях войны умудряются выращивать урожай и продавать его по конкурентным ценам. Чтобы иметь уверенность в завтрашнем дне, им важно знать, какие правила игры на европейском рынке", - подчеркивает Марчук. Еврокомиссия, по его словам, должна позаботиться о том, чтобы отдельные страны в будущем больше не делали, что им вздумается, ставя Брюссель и партнеров перед фактом.

Судно с украинским зерном проходит Босфор Фото: Chris McGrath/Getty Images

Представитель ВАР убежден, что ограничительные меры против украинского зерна носят более политический, чем экономический характер. "Ни о каком засилье украинского зерна на польском или венгерском рынке не может быть и речи. Львиная доля, в частности, в Польше, шла транзитом в польские порты. Реализовывать в Польше его нет смысла, потому что там и без того переизбыток зерна", - настаивает Денис Марчук.

По данным Евростата, импорт зерна из Украины, например, в Польшу вырос в 2022 году по сравнению с предыдущим годом с 0,06 до 2,6 миллиона тонн. В то же время поставки в Румынию достигли в 2022 году более 1,3 миллиона тонн вместо 0,002 годом ранее. Однако Румыния не блокировала ввоз украинского зерна в одностороннем порядке. Румынский порт в черноморском городе Констанца после нападения на Украину стал одним из новых экспортных маршрутов для украинского зерна.

"Россия использует уязвимость"

По словам Павла Мартышева, Россия уже в полной мере использует запрет на импорт украинского зерна некоторыми странами ЕС для повышения давления на Украину. Дело в том, что экспорт украинского зерна основным, более дешевым в логистике, маршрутом - через Одессу и другие черноморские порты Украины, возможен только при согласии России в рамках согласованного в прошлом году при посредничестве Турции "зернового коридора".

Однако для продления действия соглашения Россия каждый раз выдвигает различные политические требования. "Они ощущают уязвимость Украины в нынешней ситуации и потому говорят о продлении действия соглашения на 60 дней. Но это нелегитимная постановка вопроса, это соглашение, в принципе, может продлеваться только на 120 дней", - отмечает аналитик. 60 дней после последнего продления сделки истекут 18 мая. Украинские аграрии и трейдеры сетуют, что, учитывая неопределенность, фрахт судов для вывоза зерна становится для Украины все дороже, количество новых сделок сокращается.

Как и Денис Марчук из ВАР, экономист Мартышев призывает к поиску долгосрочных решений по вопросу аграрного экспорта в ЕС. Ведь Украина - кандидат на вступление в ЕС и рано или поздно, напоминает эксперт, все равно придется найти формулу сотрудничества, по которой украинская агропродукция займет свое место на общем европейском рынке.

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