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Фото: picture-alliance/dpa/F. Rumpenhorst
КонфликтыУкраина

Украина, Турция и РФ договорились продлить "зерновую сделку"

Лиза Ламбрехт
2 ч. назад

Срок "зерновой сделки" продлен еще на два месяца - до 18 июля. Это подтвердили представители Киева, Анкары и Москвы. Соглашение не только продлят, но и расширят, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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Черноморское соглашение о вывозе украинского зерна разблокировано, срок его действия продлен еще на два месяца - до 18 июля. Об этом сообщили в среду, 17 мая, представители Украины, Турции и России. "Мир продолжит получать украинскую продукцию благодаря усилиям наших партнеров по соглашению - Турции и ООН. Мы благодарны партнерам за непоколебимую и целенаправленную позицию, заключающуюся в том, что соглашение должно работать в дальнейшем и на условиях, которые подписали все стороны", - отметил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Эрдоган заявил не только о продлении, но и о расширении "зерновой сделки"

Первым о продлении сделки сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, затем эту информацию подтвердила представительница МИД РФ Мария Захарова. Эрдоган заявил, что зерно теперь будут вывозить не только из Черноморска, Одессы и Южного, как было ранее оговорено в соглашении, но также из Николаева. Украина на протяжении нескольких месяцев добивалась включения Николаева в Черноморскую инициативу.

В Киеве при этом призвали обеспечить эффективную работу инициативы, указав на проблемы, "которые уже несколько месяцев подряд создает Россия". Александр Кубраков напомнил, что с середины апреля РФ начала ограничивать работу инициативы, а с мая фактически заблокировала ее, отказавшись от регистрации и проведения инспекций судов, которые идут на загрузку в украинские порты. "Почти 70 судов сейчас ожидают в территориальных водах Турции, 90% из них - те, что готовы поставлять миру продукцию наших аграриев", - отметил министр инфраструктуры Украины.

В свою очередь в МИД РФ заявили о "перекосах" в выполнении сделки, которые "должны быть максимально быстро исправлены".

Срок действия Черноморской инициативы истекал 18 мая

Черноморская зерновая инициатива - соглашение, подписанное Украиной и Россией с Турцией и ООН по отдельности в июле 2022 года, - узаконила морские коридоры для безопасного вывоза украинского зерна по Черному морю через три порта: Черноморск, Одессу и Южный. Вторая часть соглашения предусматривает снятие барьеров на экспорт российского продовольствия и удобрений.promio

В ноябре прошлого года соглашение продлили еще на 120 дней. Однако в марте 2023-го Россия согласилась только на 60-дневное продление - до 18 мая, если не будут выполнены требования, связанные с экспортом ее сельскохозяйственной продукции. Стороны договорились о продлении сделки буквально за сутки до истечения ее срока.

По данным ООН, за время действия Черноморской зерновой инициативы цены на продовольствие в мире к началу 2023 года снизились на 18 процентов.

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