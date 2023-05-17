Пентагон: ЗРК Patriot в Киеве остается в рабочем состоянии

На 448-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий среды, 17 мая (время московское).

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Переданный Украине зенитно-ракетный комплекс Patriot во время ракетного обстрела Киева 16 мая получил повреждения, но остается в рабочем состоянии, сообщил агентству AFP представитель министерства обороны США. Он добавил, что повреждения ЗРК, вызванные "упавшим снарядом", по-прежнему изучаются. Каким именно снарядом, американский чиновник не указал. Ранее представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат в комментарии для AFP отметил, что система Patriot "находится в строю" и что с ней "все в порядке".

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Министерство обороны России, ссылаясь на "достоверно подтвержденные данные", заявило, что 16 мая в Киеве ударом российской гиперзвуковой ракеты "Кинжал" были " поражены и полностью уничтожены" сразу пять пусковых установок американского зенитно-ракетного комплекса Patriot, а также многофункциональная радиолокационная станция. Незадолго до этого телеканал CNN со ссылкой на трех американских чиновников сообщил, что ЗРК Patriot в Киеве причинен лишь минимальный ущерб. По словам собеседников канала, сама система по-прежнему дееспособна, один из ее самых важных элементов - радар - не поврежден, и комплекс не придется отвозить на ремонт.

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Украинские Telegram-каналы сообщают о взрывах в Одессе и ее пригородах.

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В оккупированном Россией Луганске прогремели несколько взрывов, сообщает издание "Суспільне" со ссылкой на местных жителей. На фотоснимках, выложенных горожанами в соцсетях, виден черный дым над зданиями.

CNN: ЗРК Patriot в Киеве получил минимальные повреждения

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Американскому зенитно-ракетному комплексу Patriot, поврежденному в результате российского ракетного удара по Киеву в ночь на 16 мая, причинен лишь минимальный ущерб. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на трех американских чиновников. По их словам, сама система Patriot по-прежнему дееспособна, один из ее самых важных элементов - радар - не поврежден. Собеседники телеканала считают, что ЗРК не придется отвозить на ремонт. Между тем остается неясным, какая именно часть Patriot была повреждена и что именно попало в комплекс - ракета или ее падающие обломки.

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Не менее трех человек, в том числе 5-летний мальчик, погибли и еще два были ранены в результате обстрела поселка Зеленовка Херсонской области российскими войсками. "Страна террористов, агрессоров и военных преступников, которая завершит свой путь позором и трибуналом, сегодня унесла жизни маленького херсонца и двух взрослых. Российские военные днем обстреляли Зеленовку. В результате атаки пострадали пять человек, которые направлялись в магазин", - написал в Telegram-канале глава областной военной администрации Александр Прокудин. По данным Офиса генпрокурора Украины, обстрел произошел около 16.00 по местному времени. Один из снарядов взорвался рядом с магазином, где находились жители поселка.

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Украинский государственный концерн "Укроборонпром" сообщил, что заключил соглашение о стратегическом партнерстве с оборонной компанией Rheinmetall из Германии. Цель этого сотрудничества - укрепление оборонной промышленности Украины и ее национальной безопасности, а его основой и первым шагом станет техническое обслуживание и ремонт бронированной техники, переданной Украине, подчеркивается в пресс-релизе "Укроборонпрома". В дальнейшем партнеры планируют совместно производить продукцию Rheinmetall в Украине, а также разрабатывать перспективные образцы вооружения и военной техники на базе нового совместного предприятия с участием украинских и немецких специалистов. Начало работы этого предприятия намечено на середину июля 2023 года.

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Саммит Совета Европы в Рейкьявике одобрил итоговую резолюцию, в которой заявил о политической поддержке украинского варианта "формулы мира". "Без ответственности не может быть продолжительного мира, и мы поддерживаем принципы справедливого и продолжительного мира, изложенные в "формуле мира" президента Зеленского", - подчеркивается в документе, принятом главами государств и правительств стран-участниц Совета Европы. В нем также гарантируется, что мировое сообщество будет вместе с Украиной "столько, сколько потребуется", передает корреспондент "Европейской правды".

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Министерство иностранных дел России подтвердило продление зерновой сделки. "Таким образом предоставляется шанс не на словах, а на деле помочь обеспечить глобальную продовольственную безопасность, в первую очередь помочь наиболее нуждающимся странам", - цитирует "Интерфакс" официального представителя МИД РФ Марию Захарову. В то же время "наши принципиальные оценки стамбульских договоренностей от 22 июля 2022 года при этом не изменились, и перекосы в их исполнении должны максимально быстро быть исправлены", сказала Захарова.

Эрдоган: Срок "зерновой сделки" продлен еще на два месяца

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Соглашение об экспорте украинского зерна продлено еще на два месяца. Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган, передает турецкое агентство "Анадолу". Россия и Украина пока не комментировали это заявление. Черноморская зерновая инициатива - соглашение, подписанное Украиной и Россией с Турцией и ООН по отдельности в июле 2022 года, - узаконила морские коридоры для безопасного вывоза украинского зерна по Черному морю через три порта: Черноморск, Одессу и Южный. В ноябре прошлого года соглашение продлили еще на 120 дней. Однако в марте 2023-го Россия согласилась только на 60-дневное продление - до 18 мая, если не будут выполнены требования, связанные с экспортом ее сельскохозяйственной продукции. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил 16 мая, что остается много неотвеченных вопросов о российской части соглашения. По данным ООН, продолжаются контакты на разных уровнях с целью продления сделки, однако переговоры находятся "в непростой фазе".

Порт в Одессе, февраль 2023 года Фото: Yulii Zozulia/Avalon/Photoshot/picture alliance

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Госдума РФ разрешила принудительно депортировать украинцев с оккупированных Россией территорий, на которых введено военное положение, а также задерживать людей на срок до 30 суток за нарушение запретов, установленных указами президента Путина. Соответствующие поправки к закону "О военном положении" приняты во втором, основном чтении, сообщает агентство РБК. Сейчас военное положение объявлено в аннексированных частях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей Украины. Ранее Путин подписал указ, предусматривающий депортацию украинских граждан с аннексированных Россией территорий, если этих людей сочтут "угрозой безопасности". Согласно путинскому указу, жители этих регионов должны получить российский паспорт до 1 июля 2024 года. В случае отказа их могут депортировать.

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Единый реестр воинского учета заработает в России к осеннему призыву, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев. "Заработает быстро, я думаю… Мы пока, как заявили, к осеннему призыву, в рамках осеннего призыва мы и планировали пилотировать", - сказал он. Заработать в полноценном режиме реестр должен с 2025 года, следует из опубликованного ранее проект постановления. Создание единого реестра воинского учета предусмотрено законом, который вводит понятие "электронных повесток". В частности, повестки в армию будут считаться врученными уже с момента внесения в реестр, а не при вручении лично в руки, как было раньше. За неявку по повестке предусмотрены санкции вплоть до запрета на управление автомобилем или, например, выезда за границу.

Россия участила обстрелы приграничных областей Украины

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За последний месяц российские войска стали чаще обстреливать приграничные области Украины - Харьковскую, Черниговскую и Сумскую, сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр. С 8 по 16 мая эти регионы подверглись обстрелам 162 раза. Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумской области - 110 (в Черниговской - 29, в Харьковской - 23). По словам Маляр таким способом военные РФ пытаются постоянно держать в напряжении украинские войска и не допустить их действий на других направлениях.

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Минобороны России утверждает, что в результате ночного ракетного удара по Николаеву был поражен "крупный склад боеприпасов" на территории судоремонтного предприятия. Власти города заявляли, что ракетами были разрушены торговый центр и автосалон, а взрывная волна повредила частные дома и магазины.

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Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) заявил, что не ощущает давления на Германию в вопросе поставок Украине истребителей. "К нам нет никаких требований", - сказал Шольц после саммита Совета Европы в Рейкьявике. На вопрос, будет ли Германия участвовать в планируемой международной "коалиции истребителей", канцлер ответил, что эта проблема "не так актуальна, какой ее выставляют". По словам Шольца, Германия концентрируется на поставках танков, боеприпасов, ПВО и создании "функционирующей системы ремонта" техники.

Комментируя возможность привлечь Россию к ответственности за ущерб, причиненный Украине, Шольц признался, что пока неясно, как это можно сделать. "Что касается юридических возможностей для использования здесь замороженных российских активов, у нас не так много свободы для действий", - сказал канцлер. По его словам, возможное использование доходов от вложений замороженных российских активов не обеспечит необходимых средств. Вопрос о том, как будет оплачиваться огромный ущерб, нанесенный Украине, должен быть выяснен в процессе мирного урегулирования после окончания войны, цитирует Шольца агентство Reuters.

Дуда: Польша не может передать Украине свои F-16

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Польша не может позволить себе передать Украине имеющиеся у нее истребители F-16, заявил президент Польши Анджей Дуда. "У нас относительно небольшое количество F-16. Мы готовы поддержать процесс подготовки украинских пилотов - я говорил об этом некоторое время назад с премьер-министром и министром национальной обороны. Однако количество самолетов F-16, которые у нас есть, не позволяет сегодня говорить о передаче какой-либо их части Украине", - сказал Дуда. По его словам, Польша готов при этом и дальше передавать Украине истребители МиГ-29.

Хроника событий 17 мая 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 16 мая 14.00 - 23.59 >>>

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