На 448-й день полномасштабноговоенного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий среды, 17 мая (время московское).

Генштаб ВСУ: Потери РФ в войне превысили 200 000 человек

++09.15++

Генштаб ВСУ утверждает, что за время российского вторжения в Украину потери РФ превысили 200 тысяч человек. Украинское командование в утренней сводке отчиталось, что за минувшие сутки были убиты 610 российских военнослужащих, и таким образом общее число погибших россиян составило 200 590 человек.

Журналисты по состоянию на 5 мая по отрытым данным подтвердили гибель 22 055 российских военных - подсчет велся на основании публикаций в СМИ, фотографий могил, рассказов чиновников и родственников погибших. Авторы исследования из "Медиазоны" и BBC считают, что реальное число погибших может быть как минимум в два раза больше, а общие безвозвратные потери России с учетом раненых и пропавших без вести могут составлять по меньшей мере 203 300 человек.

++08.50++

В результате российских обстрелов Донецкой области погиб один человек, еще семеро получили ранения, сообщил начальник Донецкой областной военной администрации (ОВА) Павел Кириленко. В Херсонской области в результате обстрелов пострадали семь человек, в том числе три ребенка, написал глава ОВА Александр Прокудин. По его словам, в течение минувших суток силы РФ выпустила по территории области 406 снарядов из тяжелой артиллерии, "Градов", танков, авиации и беспилотников.

В результате последних обстрелов Николаевской области погибших нет, предварительно известно об одном пострадавшем, отчитались местные власти утром 17 мая. В Николаеве ракетами были разрушены торговый центр и автосалон, взрывная волна повредила частные дома и магазины.

++08.25++

Россия нанесла удар по Николаеву двумя ракетами "Калибр", сообщил в утренней сводке Генштаб ВСУ. Всего за минувшие сутки силы РФ нанесли по территории Украины 31 ракетный удар, в том числе были выпущены две ракеты С-300 по гражданской инфраструктуре города Константиновка в Донецкой области. Кроме того, российские войска нанесли 57 авиаударов и произвели 96 обстрелов из реактивных систем залпового огня, отчитались в украинском командовании.

При ударах за сутки были использованы шесть ракет "Кинжал", 13 крылатых ракет "Калибр" и 10 ракет наземного базирования (С-400 и "Искандер-М"), сообщил Генштаб.

++07.45++

Российские войска пытаются усилить подразделения, участвующие в наступательных операциях в районе Бахмута, говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW). "Глава" так называемой "ДНР" Денис Пушилин заявил 16 мая, что РФ усилила войска для "стабилизации ситуации", а "военкор", имени которого ISW не приводит, заявил, что четыре неуказанных российских батальона переброшены на фланги вокруг Бахмута, чтобы предотвратить прорывы. По оценкам ISW, в последние недели военное командование РФ, вероятно, решило изменить приоритеты операций и усилий по обеспечению, чтобы подготовиться к потенциальному контрнаступлению Украины.

++06.30++

В ООН назвали ориентировочную стоимость восстановления инфраструктуры Украины, поврежденной либо разрушенной в результате развязанной Россией войны. В докладе всемирной организации "Экономическая ситуация в мире и перспективы на середину 2023 года" указывается сумма минимум 411 млрд долларов. В документе также отмечается, что в долгосрочной перспективе объем средств, необходимых для восстановления Украины, зависит от продолжительности и интенсивности войны, а также собственных возможностей Киева финансировать восстановление инфраструктуры.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Европу поддержать "формулу мира"

++05.15++

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала украинскую "формулу мира" фундаментальным условием окончания войны. "Мы не будем ничего решать об Украине без участия Украины… Поэтому я призываю всех поддержать эту "формулу мира", - заявила она, выступая на саммите Совета Европы в Рейкьявике. Она также подчеркнула, что жертвы российской агрессии в Украине появились намного раньше, еще до начала войны. "Это началось с первых жертв, застреленных снайперами на Майдане... С российского вторжения в Крым и Донбасс в 2014 году", - напомнила председатель Еврокомиссии.

++04.30++

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что законное место Украины - в НАТО, и "лидеры (стран альянса. - Ред.) согласились с важностью долгосрочного оказания союзниками помощи в обеспечении безопасности Украины, чтобы гарантировать, что они смогут сдерживать нападения", - цитирует ВВС слова главы британского правительства.

++03.30++

В рамках саммита Совета Европы в столице Исландии Рейкьявике был создан международный реестр убытков, причиненных Украине с начала полномасштабного вторжения РФ. Об этом вечером 16 мая объявил президент Франции Эмманюэль Макрон. Он призвал все страны активно участвовать в ведении документации, с помощью которой Москву смогут привлечь к уголовной ответственности.

++02.30++

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил союзников, оказывающих военную помощь в отражении российской агрессии. "18 из 18 ракет были сбиты, в частности баллистические, которыми так хвасталось террористическое государство", - сообщил Зеленский в своем видеообращении. - …Я снова и снова благодарю всех наших партнеров в мире, которые помогают Украине системами ПВО!.. Вместе с партнерами Украины мы сделаем оборону против российского террора как можно более крепкой".

Также он сообщил, что уже три государства-союзника Украины готовы работать над созданием коалиции для закупки истребителей для Киева и обучения летного состава ВСУ - Франция, Великобритания и Нидерланды.

++01.35++

В регионах Украины была объявлена воздушная тревога

По данным сервиса Alerts.in.ua , сигналы воздушной тревоги звучали поздним вечером 16 мая во всех южных, ряде северных и восточных областей Украины. Руководитель офиса президента Андрей Ермак призвал жителей не игнорировать предостережение.

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил о взрывах в Николаеве . "Есть пожары после взрывов. Прошу николаевцев не распространять фото/видео с мест прилетов или с камер видеонаблюдения", - написал он в Telegram. В украинских Telegram-каналах и СМИ сообщили, что для атак применялись ударные дроны и ракеты.

++01.00++

На саммите Совета Европы федеральный канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) высказался за то, чтобы не рушить мосты с "другой Россией" - с той, что против президента Владимира Путина и его правительства. Когда-нибудь война России против Украины закончится, заявил Шольц в начале саммита, в котором принимают участие более 30 глав государств и правительств из 46 стран-участниц. "Одно можно сказать наверняка - это не закончится победой путинского империализма", - заявил Шольц.

По его словам, Украина будет получать поддержку до тех пор, пока не удастся достичь справедливого мира. "И до тех пор мы, Совет Европы, должны поддерживать мосты с представителями другой России, другой Беларуси и тем самым сохранять возможность демократического, мирного будущего для обеих стран, какой бы маловероятной она ни казалась нам сегодня", - подчеркнул Шольц.

Лондон и Амстердам договорились о создании коалиции по закупке F-16 для Киева

++00.05++

Великобритания и Нидерланды договорились о создании коалиции по закупке истребителей F-16 для Украины. Коалиция будет поддерживать Киев с обучением пилотов и закупкой F-16, сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. По его словам, готовность обучать украинских пилотов также подтвердила Бельгия. Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении напомнил, что накануне создание коалиции поддержал президент Франции Эмманюэль Макрон.

Хроника событий 16 мая 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 16 мая 00.00 - 13.59 >>>

Смотрите также: