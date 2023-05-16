CNN: ЗРК Patriot в Киеве, видимо, поврежден, но не уничтожен

На 447-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий вторника, 16 мая (время московское).

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В результате российского удара по Киеву в ночь на 16 мая американский зенитно-ракетный комплекс Patriot, судя по всему, был поврежден, но, вопреки утверждению министерства обороны РФ, не уничтожен. Об этом сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на неназванного чиновника. "США все еще оценивают масштабы ущерба. Это позволит определить, следует ли вернуть систему (в США. - Ред.), или же украинцы просто отремонтируют ее на месте", - говорится в сообщении. Ранее Минобороны РФ заявило, что Patriot в Киеве был уничтожен "высокоточным ударом", нанесенным гиперзвуковым комплексом "Кинжал". До этого ВСУ сообщили, что украинская ПВО сбила все 18 ракет, выпущенных ночью по Киеву, в том числе шесть "Кинжалов".

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В Москве к 5 годам и 2 месяцам лишения свободы в колонии общего режима приговорен гражданин Колумбии Альберто Энрике Хиральдо Сарай, обвиненный в распространении военных "фейков" организованной группой из корыстных побуждений. Хиральдо Сарай, который был арестован в апреле 2022 года, по версии следствия, занимался "массовой" рассылкой СМС о действиях российской армии в Украине, в частности об убийствах мирных жителей и пополнении войск "резервистами, призывниками, иностранными бойцами и школьниками". В прокуратуре считают, что действиями колумбийца руководили из-за рубежа. По этому же делу объявлены в розыск еще два человека.

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Украина присоединилась к центру сотрудничества НАТО в области совершенствования киберзащиты (CCDCOE), сообщило в микроблоге Twitter министерство иностранных дел страны. У штаб-квартиры организации в Таллине был поднят государственный флаг Украины. Украинский МИД поблагодарил страны-спонсоры центра за предложение присоединиться к ним, а правительство Эстонии - "за поддержку и помощь на пути в CCDCOE НАТО". Заявку на вступление в CCDCOE Киев подал летом 2021 года.

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Российский миллиардер Алексей Репик, которому принадлежит компания "Р-Строй" - один из основных застройщиков оккупированного Мариуполя, уже несколько лет живет в США, сообщил проект Scanner Project, осуществляемый сторонниками осужденного российского оппозиционера Ильи Яшина. По его данным в Сан-Франциско у Репика имеется четырехэтажный дом стоимостью 19,1 млн долларов. В США родились как минимум трое из четверых детей олигарха. Состояние Репика оценивается в 1,4 млрд долларов. В феврале 2023 года он был внесен в санкционные списки.

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Российская прокуратура потребовала приговорить антивоенного активиста Михаила Кригера, участника движения "Солидарность" к девяти годам лишения свободы в колонии. Прокуратура утверждает, что Кригер, которого обвиняют в "оправдании терроризма", посягал на жизнь сотрудников ФСБ и призывал казнить Владимира Путина. Соратники активиста пишут, что поводом для преследования послужили его посты и комментарии двухлетней давности в соцсети Facebook. Активист резко критиковал власти РФ как до войны, так и после военного вторжения в Украину. "Ни от кого не скрываю свою лютую ненависть к режиму, чекистам, его установившим, и лично к Путину В.В. И поверьте мне, когда и если я доживу до повешения этой ГБшной гниды, то изо всех сил буду бороться за право участвовать в этом духоподъемном мероприятии", - говорилось в его комментарии от 2020 года. Позднее Михаил Кригер неоднократно высказывался в соцсетях против войны и действий российских властей. Кроме того, он публиковал посты о сборе денег в помощь украинским медикам, работающим в зоне боевых действий, и участвовал в антивоенных пикетах в Москве.

Посольства в Пекине не стали выполнять требование убрать знаки поддержки Украины

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Министерство иностранных дел Китая попросило расположенные в Пекине представительства международных организаций и посольства зарубежных государств, в знак поддержки Украины вывесившие украинские флаги и разместившие сообщения на китайском и английском языках, такие как #StandWithUkraine, не использовать внешние стены их зданий для "политической пропаганды" и "избегать конфликтов между государствами". В уведомлении, датированном 10 мая, также говорится, что посольства и международные организации "обязаны следовать китайским законам и постановлениям", хотя КНР уважает дипломатический иммунитет в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях. Однако, как передает японское агентство Kyodo, дипломаты европейских и других стран этому призыву не последовали и не удалили флаги и вывески. В публикации агентства в качестве примера упомянуты диппредставительства Канады, Германии и Польши.

++17.10++

Европейский Союз сожалеет о решении властей Грузии возобновить авиационное сообщение с Россией, заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕС по внешнеполитическим вопросам Петер Стано. "Из-за незаконной войны России против Украины страны ЕС и ряд других государств ввели санкции против российского авиационного сектора. Мы и наши партнеры не разрешаем полеты из России, полеты в Россию и над Россией. Последнее решение грузинских властей вызывает опасения за европейский путь Грузии", - добавил Стано. Несколькими часами ранее Агентство гражданской авиации Грузии разрешило грузинской авиакомпании Georgian Airways с 20 мая совершать прямые рейсы из Тбилиси в Москву. Накануне оно же выдало такое разрешение российской авиакомпании "Азимут".

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Министерство обороны России утверждает, что одна из ракет "Кинжал", выпущенных по Киеву в ночь на 16 мая, уничтожила американский зенитный ракетный комплекс Patriot. Ранее командование Воздушных сил ВСУ заявило, что украинская ПВО сбила все запущенные по Украине российские беспилотники и ракеты, в том числе шесть "Кинжалов". В свою очередь власти Киева сообщили об "исключительной по своей плотности" атаке на город с использованием беспилотников и ракет и что "подавляющее большинство" из них удалось сбить.

Крупные фирмы Подмосковья обязали вербовать работников на войну

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С руководителями предприятий Подмосковья начали проводить инструктажи "по мобилизации", на которых объясняют, как нужно уговаривать людей идти в армию. Как сообщает Telegram-канал Baza, главам подмосковных городов дали задание проводить работу с начальниками крупных предприятий. И теперь тех стали приглашать в администрации на "совещания по вопросу мобилизации", где чиновники рассказывают руководителям, как им надлежит делать стенды с рекламой армии и приглашать своих сотрудников, в том числе иностранцев, на военную службу. При этом источники "Базы" отметили, что само слово "мобилизация" фигурирует в этих вопросах скорее формально, а в действительности руководители предприятий должны сделать так, чтобы их подопечные после агитации записывались в армию добровольно.

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Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский согласились принять делегацию африканских лидеров для разработки потенциального мирного плана урегулирования российского-украинского военного конфликта, заявил президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса по итогам телефонных переговоров с лидерами обеих стран в минувшие выходные. "Мои переговоры с двумя лидерами показали, что они оба готовы принять африканских лидеров и обсудить, как можно положить конец этому конфликту", - сказал Рамафоса на пресс-конференции в Кейптауне. "Будет ли это успешным или нет, будет зависеть от дискуссий, которые пройдут", - предупредил он.

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Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд пригласил президента Украины Владимира Зеленского на саммит Лиги арабских государств (ЛАГ) в качестве почетного гостя, сообщает агентство dpa со ссылкой на источники в дипломатических кругах. Встреча в верхах пройдет 19 мая в городе Джидда на западе Саудовской Аравии. Ожидается, что присутствие Зеленского даст возможность обсудить урегулирование войны России против Украины. В частности, могут быть рассмотрены возможные пути начала переговоров между Москвой и Киевом, указали дипломаты. Подтверждения из Киева пока нет.

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Кристиан Линднер (фото из архива) Фото: Leon Kuegeler/photothek/IMAGO

Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер (Christian Lindner) призвал рассмотреть дополнительные меры, чтобы не допустить обхода санкций, введенных против России. Выступая в Брюсселе перед встречей министров финансов стран ЕС, он отметил, что есть государства, которые продолжают поставлять продукцию в Россию и извлекают выгоду из обхода санкций. "С этим нельзя мириться", - заявил Линднер. По его мнению, необходимо усилить давление на Россию. "Мы работаем над этим", - добавил министр.

Британская разведка подтвердила успехи ВСУ под Бахмутом

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За последние четыре дня ВСУ добились "тактических успехов" в районе Бахмута Донецкой области, говорится в ежедневном обзоре Минобороны Великобритании, опубликованном в Twitter. По данным британской разведки, хотя ЧВК "Вагнер" продолжает постепенно продвигаться в центре города, украинские военные смогли стабилизировать фланги. В частности, помимо продвижения к югу, им удалось оттеснить российскую линию фронта к северо-западу от Бахмута. "Это, вероятно, позволило украинским силам восстановить более безопасное использование ключевой дороги снабжения 0506", - отмечается в сводке. Разведка полагает, что украинское командование намерено восстановить контроль над каналом Северский Донец - Донбасс, чтобы использовать его как рубеж обороны на данном направлении, в том числе для защиты города Часов Яр.

Хроника событий 16 мая 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 15 мая 14.00 - 23.59 >>>

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