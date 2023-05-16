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Президент ЮАР Сирил Рамафоса
Президент ЮАР Сирил РамафосаФото: Ihsaan Haffejee/AA/picture alliance
КонфликтыУкраина

Президент ЮАР: Украина и Россия примут посредников из Африки

Ольга Лебедева
1 ч. назад

Президенты Украины и РФ согласились принять делегацию африканских лидеров для обсуждения возможного мирного плана, заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса.

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Владимир Зеленский и Владимир Путин согласились принять делегацию глав государств и правительств стран Африки для обсуждения возможного мирного плана между Украиной и Россией, заявил во вторник, 16 мая, президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса. По его словам, эти решения были приняты по итогам телефонных переговоров.

"Мои дискуссии с двумя лидерами показали, что они оба готовы принять африканских лидеров и обсудить, как можно положить конец этому конфликту", - сообщил Рамафоса на совместном брифинге с премьер-министром Сингапура. Он добавил, что успех переговоров будет зависеть от того, как пройдут дискуссии.

План Рамафосы поддержали Сенегал, Уганда и Египет

План Рамафосы поддержали лидеры Сенегала, Уганды и Египта, а власти США и Великобритании выразили "осторожную" поддержку, отметил президент ЮАР. Кроме Лондона и Вашингтона, по его словам, об африканской инициативе был проинформирован генеральный секретарь ООН. В Москве и Киеве пока не комментировали заявление Рамафосы.

Несколько раундов переговоров между РФ и Украиной состоялись в самом начале полномасштабной войны, последний - в марте 2022 года. Власти Украины неоднократно заявляли, что не готовы вести переговоры с Владимиром Путиным, и категорически отказываются идти на какие бы то ни было территориальные уступки. Ранее с собственным мирным планом выступил Китай, его инициатива предполагает прекращение огня, уважение суверенитета всех стран и прекращение односторонних санкций. В Киеве и Вашингтоне не поддерживают китайский план. Тем не менее, спецпредставитель МИД КНР Ли Хуэй 15 мая начал поездку для обсуждения мирного урегулирования, предусматривающую визиты в Россию, Украину и европейские страны.

 

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