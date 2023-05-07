  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер
Генри Киссинджер (фото из архива)Фото: Pascal Lauener/REUTERS
КонфликтыСША

WSJ: Киев и Москва могут начать переговоры к концу 2023 года

Дмитрий Вачедин
15 мин. назад

Политические элиты США и ЕС склоняются к мысли, что путь к переговорам проложат наступление Украины и посредничество Китая. Эту мысль поддерживает и бывший госсекретарь США, 99-летний Генри Киссинджер.

https://p.dw.com/p/4R1Aw

Грядущее украинское контрнаступление способно приблизить мирные переговоры между Россией и Украиной, которые могут пройти в конце 2023 года при посредничестве Китая. Об этом в воскресенье, 7 мая, пишет издание The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на мнение американских и европейских официальных лиц. Запад, прежде скептически относившийся к роли Китая как посредника, теперь готов поддержать участие Пекина в переговорах между Киевом и Москвой, указывет издание.

По словам официальных лиц, на которых ссылается WSJ, этот сдвиг обусловлен убеждением, что ни одна из сторон не может продолжать войну бесконечно, и готовность Пекина играть роль в международных мирных переговорах должна быть проверена. Тем не менее, собеседники WSJ не убеждены в том, что Россия будет вести переговоры о прекращении огня при президенте Владимире Путине.

С похожей мыслью выступил в интервью CBS бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. "Теперь, когда Китай вступил в переговоры, я думаю, к концу года они достигнут высшей точки", - заявил он, уточнив, что имеет в виду "реальные переговоры". Киссинджер также отметил, что скорее всего согласился бы принять участие в переговорах с Россией - в качестве советника со стороны США.

Смотрите также:

Правозащитная конференция в Берлине о войне в Украине

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Репортаж из окопа: как бывшие гражданские защищают Украину (30.04.2023)

Репортаж из окопа: как бывшие гражданские защищают Украину (30.04.2023)

Держаться на фронте бойцам ВСУ помогают вести с "гражданки", вера в будущее и даже юмор. Как они справляются с психологическим давлением?
Политика30 апреля 2023 г.03:11 мин.
external

Президент Литвы: мы хотим знать, кого в войне России против Украины поддерживает Китай (28.04.2023)

Президент Литвы: мы хотим знать, кого в войне России против Украины поддерживает Китай (28.04.2023)

По мнению президента Литвы Гитанаса Науседы, у Китая есть шанс стать посредником в мирных переговорах между Россией и Украиной. Однако при выполнении одного условия.
Политика28 апреля 2023 г.03:37 мин.
Украинские танки под Бахмутом, январь 2023

"Мирный план" Китая по Украине. Что о нем говорят на Западе

"Мирный план" Китая по Украине. Что о нем говорят на Западе

В Германии и на Западе в целом сдержанно отозвались о предложениях Китая по прекращению войны России против Украины. Некоторые не верят в искренность намерений Пекина.
Конфликты24 февраля 2023 г.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер

WSJ: Киев и Москва могут начать переговоры к концу 2023 года

Конфликты15 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Активисты с флагами Украины и Армении, а также бело-красно-белыми и бело-сине-белыми флагами на акции в Кельне

Как в ФРГ прошел пророссийский митинг и кто ему противостоял

Как в ФРГ прошел пророссийский митинг и кто ему противостоял

Общество7 мая 2023 г.
Автомобиль Audi Q7 писателя Захара Прилепина после взрыва под Нижним Новгородом

Покушение на Прилепина и другие события 437-го дня войны

Покушение на Прилепина и другие события 437-го дня войны

Конфликты6 мая 2023 г.
Женя Беркович в суде

Экстремизм в "Колобке", или Зачем РФ новое театральное дело?

Экстремизм в "Колобке", или Зачем РФ новое театральное дело?

Культура6 мая 2023 г.
Анна Нетребко в Висбадене

Анна Нетребко на сцене в Висбадене: Я была виновна

Анна Нетребко на сцене в Висбадене: Я была виновна

Культура6 мая 2023 г.
Карл и Камилла

Лондон. Коронация. Самые свежие фотографии

Лондон. Коронация. Самые свежие фотографии

Стиль жизни6 мая 2023 г.20 фото
Кириакос Мицотакис

Греция перед выборами: кто борется за места в парламенте

Греция перед выборами: кто борется за места в парламенте

Общество6 мая 2023 г.
На главную страницу