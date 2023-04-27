Эксперт: КНР лишь имитирует миротворческие усилия в Украине

Что кроется за дипломатическими инициативами Китая и каковы их шансы на успех? Об этом DW расспросила китаиста, научного сотрудника Азиатской программы Немецкого Фонда Маршалла (GMF) в Берлине Эндрю Смолла.

Китаист, научный сотрудник Азиатской программы Немецкого Фонда Маршалла (GMF) в Берлине Эндрю Смолл рассказал в интервью DW о том, какую роль мог бы сыграть Китай для завершения войны в Украине и стоит ли всерьез рассматривать миротворческие усилия КНР.

DW: Господин Смолл, президент Украины Владимир Зеленский 26 апреля провел телефонный разговор с главой КНР Си Цзиньпином, по итогам которого Пекин собирается направить в Киев свою дипломатическую делегацию. Многие обозреватели обращают внимание на то, что данный разговор состоялся на фоне ожидаемого контрнаступления Вооруженных сил Украины. Что можно сказать о тайминге? Почему сейчас?

Эндрю Смолл: Этот телефонный разговор долго откладывался с определенными ожиданиями того, что он все же состоится вскоре после государственного визита Си Цзиньпина в Россию - прежде всего, с целью политического прикрытия этой противоречивой поездки.

Эндрю Смолл Фото: GMF

Весьма поразительным является то, что Си Цзиньпин на тот момент не считал это (разговор с Зеленским. - Ред.) политически необходимым. Но тот факт, что было известно о том, что такая возможность разговора обсуждается, усилил давление с тем, чтобы он все же состоялся. Без него было бы уже почти невозможным делать вид, что мирные усилия Китая серьезны, и этот звонок должен был бы восприниматься как попытка успокоить, в частности, европейских лидеров, в последние недели лично оказывавших давление на Си.

На днях слова посла Китая в Париже о том, что правовой статус всех государств бывшего Советского Союза подвергается сомнению, могли стать лишним поводом для Си Цзиньпина пойти на этот шаг, чтобы заверить европейцев в том, что Китай не поддерживает намерения Путина об изменении границ Европы и всего порядка безопасности, установившегося после холодной войны.

- Вы упомянули о заявлениях посла КНР во Франции. После визита в Пекин в начале апреля пресса сообщала, что президент Франции Эмманюэль Макрон при помощи Китая стремится уже этим летом усадить Россию и Украину за стол переговоров. Стоит ли, по вашему мнению, говорить о существовании общей китайско-французской стратегии или некой координации действий?

- Возможная роль Китая обсуждалась во время визита Макрона, и можно ожидать, что обе стороны будут в дальнейшем обмениваться позициями по этому поводу. Но во время визита Макрона также стало понятно, что ни одна из сторон на самом деле не полагает, что момент для переговоров уже настал - скорее, действительно рассматривались варианты на более поздние сроки в течение года. Поэтому пока несколько преждевременно даже говорить о любых "инициативах".

У разных сторон возникла понятная настороженность по поводу некоторых усилий Франции, но на самом деле они все еще достаточно ограничены, учитывая то, что в любом случае в действиях китайской стороны все еще очень мало реального содержания.

- По итогам переговоров Владимира Зеленского и Си Цзиньпинаспикер президента Украины сообщил, что лидеры обменялись мнениями относительно "мирного плана" Китая и украинской "формулы мира" из 10 пунктов, о полной поддержке которой ранее официально заявили страны G7. Могут ли быть найдены некие точки соприкосновения между этими планами?

- Думаю, что не будет направлено реальных усилий на гармонизацию этих рамочных документов. Формулировки Китая были чрезвычайно позиционными, с попытками обвинений в адрес США и НАТО, жалобами на санкции и т.д. И Зеленский, и Макрон выбрали те разделы китайского позиционного документа, где есть над чем работать, и предложили Пекину прозондировать эти моменты дальше. Китайская сторона согласилась с этим, что видно, например, по совместному китайско-французскому заявлению. Но пока это выглядит так, что Пекин просто хочет продемонстрировать будто делает нечто конструктивное, при этом без всякой содержательности. Это лишь самодостаточные дипломатические упражнения.

Эмманюэль Макрон и Си Цзиньпин Фото: Ng Han Guan/AP/picture alliance

- Все же, при прямом китайском посредничестве в последние недели было достигнуто соглашение о возобновлении после семилетнего перерыва дипломатических отношений между Саудовской Аравией и Ираном. Для многих это стало неожиданностью. В МИДе Китая теперь объявили и о готовности стать посредниками в палестино-израильском конфликте. Но каковы на самом деле цели Пекина в отношении войны РФ в Украине?

- На данном этапе фактическим посредничеством (в отношении войны РФ против Украины. - Ред.) Китай не занимается. Ввиду широкой политической, экономической поддержки Китаем России и поставок товаров двойного назначения на Пекин оказывалось давление с целью более конструктивного взаимодействия и в надежде на то, что более глубокое участие Китая как-то повлияет на поведение России.

Но Пекин по-прежнему очень тщательно координирует свои действия с Москвой и до сих пор действует с ней в тесном согласии. Даже в частных беседах Китай не продемонстрировал желание оказывать давление на Россию. Однако Пекин знает, что с помощью определенных маневров вокруг "мира" он может заработать на этом очки и сыграть на этих надеждах.

- Может ли Китай претендовать на то, чтобы считаться беспристрастной и нейтральной стороной, учитывая упомянутые уже вами тесные связи Пекина с Москвой и их так называемое "безграничное партнерство", а также проблемный имидж Китая в мире ввиду грубых нарушений прав человека, подавления гражданских свобод в Гонконге и прямых угроз Тайваню?

- Что же, совершенно очевидно, что Китай не является нейтральным. Но это и не составляло бы проблему, если бы его роль заключалась в том, чтобы просто склонить своего партнера - Россию - к продуктивной позиции и оказывать на них давление, если они откажутся.

Это модель Северной Кореи, даже если она в действительности достигла относительно немного результатов, и мы также видели и иные подобные примеры. Проблема заключается не в отсутствии беспристрастности, а в том, что Китай отказывается делать то, в чем он мог бы быть полезным - оказывая давление на Москву. Без этого он мало что может достичь в качестве посредника.

- Возвращаясь к переговорам лидеров Украины и КНР, стороны договорились о том, что Китай направит своего представителя с визитом в Украину и другие страны для проведения консультаций. Какими могут быть результаты? Стоит ли вообще ожидать какого-либо дипломатического прорыва?

- Мы можем ожидать, что из всего этого выйдет крайне мало - не больше, чем когда в февральских консультациях принимал участие (председатель комиссии по иностранным делам ЦК КПК. - Ред.) Ван И. Вывод и тогда, и ныне таков, что в ближайшее время нет возможностей для полезных переговоров, что нужно дождаться весеннего контрнаступления и тогда делать выводы. Потому я думаю, что пока все это носит только проверочный характер.

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