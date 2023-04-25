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Председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин в МосквеФото: Sergei Karpukhin/Sputnik/REUTERS
КонфликтыГермания

Опрос: Немцы не верят в Китай как посредника в Украине

Сергей Ромашенко
21 мин. назад

Лишь треть опрошенных немцев считают возможным участие КНР в урегулировании в Украине. Китай выдвинул план урегулирования в Украине, предусматривающий прекращение огня и переговоры.

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Подавляющее большинство немцев не верит в то, что Китай может содействовать прекращению войны между Россией и Украиной в качестве посредника. Две трети респондентов (66 процентов) отрицательно относятся к Китаю как к посреднику в Украине и лишь около трети (31 процент)  - положительно, следует из обнародованных во вторник, 25 апреля, результатов опроса, проведенного социологическим институтом Forsa.

Запад не поддерживает мирный план Китая

Китай в феврале представил план политического урегулирования в Украине, состоящий из 12 пунктов. В числе прочего он предусматривает установление режима прекращения огня и возобновление переговоров. Запад критически относится к этому документу, поскольку в нем не просматривается инициатива к урегулированию конфликта.

Западные страны не устраивает то, что в плане Китая не осуждается российское вооруженное вторжение в Украину, а содержащаяся в документе критика в адрес западных стран скорее отражает позицию России. Пекин также продолжает оказывать поддержку президенту РФ Владимиру Путину.

Опрос Forsa не выявил почти никаких различий во мнениях в западной и восточной частях Германии. Особенно много приверженцев посреднической роли Китая в Украине среди электората правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (49 процентов). Среди сторонников христианских партий ХДС и ХСС явно преобладает негативное отношение к роли Китая (72 процента).

Среди электората Социал-демократической партии Германии (СДПГ) скептически относятся к посредничеству КНР 70 процентов респондентов, среди приверженцев "зеленых" - 68 процентов, а среди сторонников свободных демократов - 62 процента опрошенных.

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