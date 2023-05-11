Боррель: Победа Украины - наш главный приоритет

Верховный дипломат Евросоюза пояснил, почему невозможны переговоры с Путиным, какой сейчас основной приоритет всего свободного мира и сколько миллиардов страны ЕС намерены потратить на оборону.

Если союзники прекратит поддерживать Украину, она перестанет существовать как свободная независимая страна, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в четверг, 11 мая.

"Мне говорят: перестаньте поддерживать Украину, тогда начнутся переговоры и наступит мир, - рассказал он на "Европейском саммите по обороне и безопасности" в Брюсселе. - Ну ладно вам! Если мы перестанем поддерживать Украину, Россия будет давить, выиграет войну, оккупирует Киев, превратит Украину во вторую Беларусь, у нас будут российские войска на границе с Польшей, наша незащищенность возрастет, а Украины не будет".

Он указал, что западные лидеры в принципе готовы к мирным переговорам, но, по его словам, все, кто ездил в Кремль и разговаривал с Владимиром Путиным, "возвращались с одним и тем же ответом: "У меня есть военная цель, и пока я ее не достигну, я буду продолжать". Боррель призвал обратить внимание на природу этой войны: "Это систематические бомбардировки мирного населения, систематические разрушения, а не одна армия, сражающаяся с другой".

Лидеры многих стран - в состоянии "стратегической неопределенности"

Путин не может выиграть эту войну, заявил Боррель. "Это наше самое главное обязательство. Мое лично, Евросоюза в целом и всего свободного мира. И мир должен понять, что там происходит, а это уже другая битва - дипломатическая, столь же важная, как и военная", - сказал он.

По мнению верховного дипломата ЕС, много лидеров в мире находятся в состоянии "стратегической неопределенности". "Я называю эту категорию людей "да, но", - рассказал Боррель. - Здесь нет "но". Есть вторжение".

На вопрос о том, какой он видит Россию после Путина, дипломат ответил, что "слишком занят поддержкой Украины",чтобы строить предположения о том, что может произойти в РФ: "Я не вникаю в то, как будет развиваться внутренняя политика России. Это не мое дело. Мое дело - поддержать Украину перед лицом необоснованного вторжения". Боррель напомнил, что Украина не представляла военной угрозы для РФ, а ее членство в НАТО не стояло на повестке дня.

Боррель - о Китае

"Безграничная дружба", задекларированная между Россией и Китаем, имеет пределы, полагает верховный дипломат ЕС. "Это ограниченная безграничная дружба", - сказал он. Позицию Пекина в войне России против Украины он назвал "предвзятым нейтралитетом" и причиной, по которой КНР не может выступать посредником в этом конфликте. "Можно выступать посредником, когда находишься в нейтральной позиции. А тут налицо такой себе пророссийский нейтралитет", - полагает Боррель.

Взаимоотношения Европейского Союза и Китая на мировой арене Боррель назвал "битвой предложений", а не только нарративов. В мире много государств, которые не хотят принимать чью-либо сторону и ищут того, кто сделает лучшее предложение, пояснил он, добавив, однако, что это соперничество "не следует рассматривать как систематическое".

Жозеп Боррель сообщил, что военная помощь Украине, оказываемая Европейским фондом мира и напрямую странами ЕС, уже составила около 16 миллиардов евро. При этом, по его информации, согласно планам стран ЕС, они собираются потратить 70 миллиардов евро на повышение своей обороноспособности в ближайшие три года.

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