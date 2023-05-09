ООН: В Украине погибли почти 9 тысяч гражданских лиц

По данным ООН, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину погибли почти 9 тысяч мирных жителей. В понедельник, 8 мая, Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) актуализировало данные о подтвержденных жертвах среди украинского мирного населения. По последним данным, с 24 февраля 2022 года в Украине насчитывается 8791 погибший и 14 815 раненых гражданских лиц.

Среди погибших - 519 детей

При этом среди погибших числятся 3977 мужчин, 2367 женщин и еще 1928 взрослых людей, пол которых определить не удалось. Кроме того, у УВКПЧ ООН имеются подтвержденные данные о гибели 519 детей.

Между тем большинство пострадавших гражданских лиц получили ранения в результате применения оружия взрывного действия с широким радиусом поражения, от него погибли 7297 человек, ранены 14 022. Мины и другие взрывоопасные предметы стали причиной гибели 271 человека и ранения 550, по другим причинам погибли 1223 человека и ранены 243, указывается далее.

В статистике ООН речь идет только о подтвержденных случаях гибели и ранения людей. УВКПЧ считает, что реальные показатели пострадавших могут быть гораздо выше, поскольку получение информации из некоторых районов интенсивных боевых действий задерживается, а многие данные еще необходимо подтвердить. Речь идет о Мариуполе, Лисичанске, Попасной и Северодонецке, из которых сообщается о многочисленные жертвах среди мирного населения, отмечается в заявлении.

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