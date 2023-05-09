  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Похороны погибших в Буче
Похороны погибших в БучеФото: Valentyn Ogirenko/REUTERS
КонфликтыУкраина

ООН: В Украине погибли почти 9 тысяч гражданских лиц

Ольга Лебедева
37 мин. назад

Управление верховного комиссара ООН по правам человека располагает подтвержденными данными о гибели 8791 человека и ранениях 14 815 мирных жителей Украины.

https://p.dw.com/p/4R6Hu

По данным ООН, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину погибли почти 9 тысяч мирных жителей. В понедельник, 8 мая, Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) актуализировало данные о подтвержденных жертвах среди украинского мирного населения. По последним данным, с 24 февраля 2022 года в Украине насчитывается 8791 погибший и 14 815 раненых гражданских лиц.

Среди погибших - 519 детей

При этом среди погибших числятся 3977 мужчин, 2367 женщин и еще 1928 взрослых людей, пол которых определить не удалось. Кроме того, у УВКПЧ ООН имеются подтвержденные данные о гибели 519 детей.

Между тем большинство пострадавших гражданских лиц получили ранения в результате применения оружия взрывного действия с широким радиусом поражения, от него погибли 7297 человек, ранены 14 022. Мины и другие взрывоопасные предметы стали причиной гибели 271 человека и ранения 550, по другим причинам погибли 1223 человека и ранены 243, указывается далее. 

В статистике ООН речь идет только о подтвержденных случаях гибели и ранения людей. УВКПЧ считает, что реальные показатели пострадавших могут быть гораздо выше, поскольку получение информации из некоторых районов интенсивных боевых действий задерживается, а многие данные еще необходимо подтвердить. Речь идет о Мариуполе, Лисичанске, Попасной и Северодонецке, из которых сообщается о многочисленные жертвах среди мирного населения, отмечается в заявлении.

Смотрите также:

ЧВК "Вагнер" штурмует Бахмут, атака "Шахедов" на Киев

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Пригожин хочет сдать Бахмут: почему ЧВК пошла на конфликт с Минобороны. DW Новости (05.05.2023)

Пригожин хочет сдать Бахмут: почему ЧВК пошла на конфликт с Минобороны. DW Новости (05.05.2023)

Основатель ЧВК Вагнер Евгений Пригожин в грубой форме атаковал руководство российского Минобороны за непоставку боеприпасов, а также анонсировал отвод наемников от Бахмута 10 мая. В чем смысл, по мнению российских и западных экспертов, этого заявления, сделанного впервые в настолько жесткой форме? Как это отразится на битве за Бахмут и дальнейшем ходе боевых действий России в Украине?
5 мая 2023 г.31:54 мин.
external

Музей СВО. Атака дронов на Кремль. Пожизненный "враг народа" - "Заповедник", выпуск 263, 07.05.23

Музей СВО. Атака дронов на Кремль. Пожизненный "враг народа" - "Заповедник", выпуск 263, 07.05.23

Детский сад "Zолнышко". Репортаж из "Музея СВО". Сложный вопрос о контрнаступлении. Атака дронов на Кремль. Трамп оправдывает себя. Эрдоган не хочет покидать кресло. Песня о возвращении понятия "враг народа". Смотрите в 263-м выпуске "Заповедника"!
Политика7 мая 2023 г.15:17 мин.

Заявление УВКПЧ ООН

Пресс-релиз
www.ohchr.org
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Олаф Шольц во время выступления в Европарламенте 9 мая 2023 года

Шольц раскритиковал "великодержавное" поведение Путина

Политика5 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура DW на тему Парада Победы в Москве: карикатурный президент РФ Владимир Путин говорит в телефонную трубку: "Алло, а доставьте мне лидеров СНГ к параду!"

Парад победы в Москве: Как Путин собирал глав государств

Парад победы в Москве: Как Путин собирал глав государств

Политика1 ч. назад
external

Может ли Трамп рассчитывать на справедливый суд в Нью-Йорке?

Может ли Трамп рассчитывать на справедливый суд в Нью-Йорке?

Политика24 ч. назад26:01 мин.
Карикатура о возможном введении Евросоюзом санкций в отношении Китая: человечек в цветах флага ЕС показывает пальцем на лидера КНР Си Цзинпиня. Последний стоит, уперев руки в бока.

Санкции ЕС против КНР, или Брюссель показал пальцем на Пекин

Санкции ЕС против КНР, или Брюссель показал пальцем на Пекин

Политика24 ч. назад
Акция протеста в Белграде против вооруженного насилия, 8 мая 2023 года

Сдавайте оружие! Удастся ли в Сербии разоружить граждан

Сдавайте оружие! Удастся ли в Сербии разоружить граждан

Конфликты2 ч. назад
В одном из зданий суда в Беларуси

Уехавшие из РБ адвокаты создали ассоциацию. Кому она поможет

Уехавшие из РБ адвокаты создали ассоциацию. Кому она поможет

Права человека4 ч. назад
Место размещения беженцев в Берлине на месте бывшего аэропорта Темпельхоф фото из архива

Немцы больше не готовы принимать беженцев? О чем спор в ФРГ

Немцы больше не готовы принимать беженцев? О чем спор в ФРГ

Общество6 ч. назад
На главную страницу