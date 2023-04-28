Брюссель: Атаки РФ на мирных жителей - военные преступления

После ночной ракетной атаки на украинские города в Еврокомиссии заверили, что к ответственности за военные преступления России будут привлечены командиры, исполнители и пособники.

Нападения России на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру - это военные преступления, заявил в пятницу, 28 апреля, официальный представитель Европейской комиссии Питер Стано. "Командиры, исполнители и пособники не останутся безнаказанными. К ответственности будут привлечены все", - подчеркнул Стано на брифинге в Брюсселе.

Он прокомментировал воздушные удары российских войск по Украине в ночь на 28 апреля: "В очередной раз они трусливо напали на спящих мирных жителей, нанеся серьезный ущерб, убив и ранив несколько человек, в том числе детей".

Чтобы проиллюстрировать "варварский и бесчеловечный характер" действий России, представитель Еврокомиссии и внешнеполитической службы ЕС продемонстрировал журналистам осколок: "Это осколок 500-килограммовой бомбы - одной из тех, что сбрасывают на гражданские объекты в Украине. Его нашли дети на развалинах школы. Дети собирают осколки и делают такие брелоки, просто чтобы показать, что остается после каждого взрыва, который Россия устраивает в Украине".

Около 4.00 28 апреля российские самолеты стратегической авиации Ту-95 из района Каспийского моря выпустили по территории Украины 23 крылатых ракеты Х-101/Х-555, сообщил Генштаб ВСУ. Силы ПВО сбили 21 из них.

В Умани в результате попадания российской ракеты в жилой дом погибли, по уточненным данным, 19 человек, в том числе трое детей. Российская ракета ночью попала также в частный дом в Днепре, там погибли двухлетняя девочка и ее 31-летняя мать. Обломки ракеты упали на многоэтажку в городе Украинка Киевской области. Пострадала 13-летняя девочка.

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