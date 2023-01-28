Документальный фильм о Мариуполе получил приз на "Сандэнсе"

Фильм Мстислава Чернова "20 дней в Мариуполе" удостоен приза зрительских симпатий на фестивале независимого кино в США. Команда фотожурналистов снимала его в первые 20 дней после нападения России на Украину.

Документальная лента украинского фотожурналиста Мстислава Чернова "20 дней в Мариуполе" удостоена приза зрительских симпатий на американском фестивале независимого кино "Сандэнс". Об этом сообщается в пятницу, 27 января, в Twitter кинофестиваля.

Кадры разрушения Мариуполя российскими военными, составившие фильм, снимала в первые дни военного нападения России на Украину команда репортеров агентства The Associated Press, в которую входили, в частности, украинские фоторепортеры Мстислав Чернов, ставший режиссером картины, Евгений Малолетка и продюсер Василиса Степаненко.

Приехав в Мариуполь в день вторжения, 24 февраля 2022 года, Чернов и Малолетка освещали работу врачей в местных госпиталях, фиксировали многочисленные жертвы среди гражданского населения и покинули город 15 марта в составе колонны, выехавшей после открытия гуманитарного коридора. В мае Евгению Малолетке и Мстиславу Чернову была присуждена премия DW "За свободу слова" (Freedom of Speech Award), а в декабре - премия "Репортеров без границ" "За свободу прессы". Евгений Малолетка признан фотографом года по версии британской газеты The Guardian.

Всего в секции мирового документального кино были представлены 12 работ. Главный приз получила лента "Вечная память" 39-летней чилийки Майте Альберди Сото - о паре, страдающей болезнью Альцгеймера.

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