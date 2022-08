Премии Free Media Awards удостоены украинские журналисты

Лауреатами премии Free Media Awards - Supporting Independent Journalism in Eastern Europe ("Премия свободным СМИ в поддержку независимой журналистики в Восточной Европе") за 2022 год стали СМИ и журналисты из Украины. Это фоторепортеры Мстислав Чернов и Евгений Малолетка, журналистка Наталья Гуменюк, интернет-издание "Заборона", военный корреспондент Андрей Дубчак и журналист Владислав Есипенко, объявили в пятницу, 19 августа, немецкий фонд Zeit и норвежский фонд Fritt Ord, совместно присуждающие награду с 2009 года.

Мстислав Чернов и Евгений Малолетка документируют развязанную Россией против Украины войну из Мариуполя. Как указало международное жюри, их фотографии, на которых запечатлена бомбардировка мариупольского родильного дома, были использованы почти всеми информационными агентствами.

Журналистка и писательница Наталья Гуменюк была отмечена за свои острые репортажи из Харькова, Бучи и Николаева, которые были опубликованы в таких изданиях, как немецкая газета Die Zeit, американский журнал The Atlantic, британская газета The Guardian, американская газета The Washington Post, и ряде других.

Журналистские расследования и репортажи из зон боестолкновений

Интернет-издание "Заборона" удостоено премии Free Media Awards за свои журналистские расследования, в том числе о правоэкстремистских политических движениях в Украине, России и других постсоветских странах. Военный корреспондент Андрей Дубчак получает награду за свои фото- и видеорепортажи из зон боевых действий. Журналист Владислав Есипенко с прошлого года находится в заключении на аннексированном Россией Крымском полуострове. Есть информация о том, что его пытали электрическим током и заставили сделать ложное признание на российском телевидении.

Отдельного упоминания заслуживают так называемые фиксеры - координаторы из числа местных журналистов, у которых есть много связей, хорошие знания иностранных языков и организаторские способности. Они помогают зарубежным корреспондентам искать информацию, обзаводиться контактами, делают для них переводы и ориентируют на местности. Без их фотографий и статей из Мариуполя, Бучи или Николаева многие иностранные СМИ не смогли бы освещать войну, отметил Мануэль Й. Хартунг (Manuel J. Hartung), председатель правления немецкого фонда Zeit.

Церемония награждения состоится 17 октября в Норвежском Нобелевском институте в Осло.

Журналисты, пострадавшие на войне РФ против Украины Журналисты - мишень С начала российского вторжения 24 февраля в Украину, по данным организации "Репортеры без границ", при исполнении своих служебных обязанностей погибли 7 репортеров, еще 11 получили ранения. Украинские профессиональные организации заявляют, что журналисты стали мишенью российской армии. На фото: открытие 31 марта 2022 года во Львове уличной выставки, посвященной пострадавшим журналистам.

Журналисты, пострадавшие на войне РФ против Украины Евгений Сакун Евгений Сакун - оператор телеканала LIVE первым погиб во время ракетного удара по столичной телевышке. Жертвами атаки 1 марта стали пять человек, тело Сакуна удалось опознать только по пресс-карте.

Журналисты, пострадавшие на войне РФ против Украины Брент Рено Брент Рено - американский корреспондент, документалист и продюсер погиб, снимая бегство беженцев из Ирпеня. 13 марта машину, в которой он ехал в город, обстреляли российские солдаты. Еще один американский журналист, ехавший в этой машине, Хуан Арендондо, был ранен.

Журналисты, пострадавшие на войне РФ против Украины Александра Кувшинова 24-летняя киевская журналистка Александра Кувшинова сотрудничала со съемочной группой Fox News как местный продюсер. Впрочем, американский канал не упомянул ее имя в сообщении об атаке на своих журналистов 14 марта. Лишь после публикации пресс-карты журналистки и давления профессионального сообщества телеканал Fox признал погибшую "локальной консультанткой".

Журналисты, пострадавшие на войне РФ против Украины Пьер Закжевски Тогда же погиб и оператор Fox News, гражданин Ирландии Пьер Закжевский. Группа снимала репортаж из поселка Горенка в окрестностях Киева, где попала под артиллерийский обстрел российской армии. Корреспондент Fox Бенджамин Холл во время атаки потерял ноги и ослеп на один глаз. На фото: похороны Закжевски в Дублине.

Журналисты, пострадавшие на войне РФ против Украины Оксана Баулина Корреспондентка российского оппозиционного издания The Insider Оксана Баулина погибла 23 марта во время ракетного удара по торговому центру на Виноградаре в Киеве. В 2021 году Баулина эмигрировала из РФ после признания Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, с которым она ранее сотрудничала, "экстремистской" организацией.

Журналисты, пострадавшие на войне РФ против Украины Макс Левин Украинский фотокорреспондент и документалист Макс Левин исчез 13 марта под Киевом. Его тело обнаружили только 1 апреля. По информации украинской прокуратуры, безоружного журналиста сознательно застрелили российские военные во время наступления. У него остались четверо детей. На фото: Владимир Зеленский передает близким Макса Левина, награжденного посмертно орденом "За мужество", его награду.

Журналисты, пострадавшие на войне РФ против Украины Мантас Кведаровичюс Литовский документалист Мантас Кведаравичюс в 2016 году снял о войне в Донбассе фильм "Мариуполис". 2 апреля 2022 года он погиб при попытке покинуть Мариуполь. Подробности его гибели точно неизвестны: Кведаравичюс то ли погиб от попадания ракеты в авто, то ли был задержан и расстрелян российскими солдатами.

Журналисты, пострадавшие на войне РФ против Украины Дмитрий Хилюк Корреспондент украинского информагентства "УНИАН" Дмитрий Хилюк исчез 4 марта после того, как город Дымер в Киевской области захватили российские войска. По информации украинских правоохранителей, журналиста похитили и незаконно удерживали российские военные. Связи с Хилюком до сих пор нет.

Журналисты, пострадавшие на войне РФ против Украины Виктория Рощина Редакция "Громадского" потеряла связь с репортером Викторией Рощиной 12 марта. Накануне она отправилась из Запорожья в Мариуполь, но на выезде из Бердянска была задержана российскими военными. В течение нескольких дней журналистку допрашивали сотрудники ФСБ и чеченские росгвардейцы и только 21 марта ее отпустили из плена на подконтрольную Киеву территорию.

Журналисты, пострадавшие на войне РФ против Украины Олег Батурин Каховского корреспондента издания "Новый день" Олега Батурина 12 марта в родном городе похитили военные РФ. Под незаконным арестом он провел 8 дней. Позже в Херсонской области российская администрация задержала главреда сайта "Новая Каховка Сити" Александра Гунько. Запорожская корреспондентка агентства "УНИАН" Ирина Дубченко провела под арестом у россиян около двух недель.

Журналисты, пострадавшие на войне РФ против Украины Насилие против журналистов продолжается "Репортеры без границ" насчитали уже 29 нападений на журналистов во время войны в Украине. Украинский Институт массовой информации зафиксировал в марте 155 преступлений, совершенных РФ против представителей медиа: убийства, обстрелы и ранения, угрозы, преследование, похищение журналистов, обстрелы и захваты телебашен и редакций, хакерские атаки, отключения от эфира и блокировки доступа к сайту. Автор: Игорь Бурдыга