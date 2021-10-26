 Чем известны лауреаты журналистской премии Free Media Awards 2020 и 2021 | Политика и общество: анализ событий в Европе, России, мире | DW | 01.11.2021

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Политика

Чем известны лауреаты журналистской премии Free Media Awards 2020 и 2021

Немецко-норвежской премии независимой журналистики удостоены, среди прочих, российские, белорусские, украинские журналисты. DW побеседовала с некоторыми из лауреатов премии о том, как в их странах работается журналистам.

Без свободной прессы не свободных стран - лозунг Репортеров без границ

Главный редактор онлайн-издания "Медиазона" Сергей Смирнов и портал журналистских расследований "Проект" вошли в число лауреатов немецко-норвежской премии независимой журналистики в Восточной Европе Free Media Awards 2020, вручение которой пройдет 1 ноября 2021 года в Гамбурге. Премию за 2020 год получили также украинская телепрограмма "Схемы", азербайджанский фотожурналист Азиз Каримов и украинский журналист Станислав Асеев. 

Лауреатами Free Media Awards за 2021 год стали белорусские журналисты и СМИ - признанное в Беларуси экстремистским издание Tut.by, его репортер Катерина Борисевич, Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ), приговоренные к тюремному сроку журналистки телеканала "Белсат" Катерина Андреева и Дарья Чульцова, а также журналистка "Нашей нивы" Наталья Лубневская. 

По словам Михаэля Гёринга (Michael Göring) - председателя правления соучредившего премию фонда Zeit, - награду получили "мужественные журналисты и СМИ, которые бесстрашно разоблачают коррупцию и злоупотребление властью, не позволяя властям запугать себя". DW представляет лауреатов.

Сергей Смирнов: как учитель истории стал журналистом

Окончив с красным дипломом исторический факультет Московского государственного педагогического университета, Сергей Смирнов несколько лет преподавал в этом вузе, параллельно работая учителем истории в одной из столичных школ.

Один из лауреатов премии Free Media Awards 2020 - главред Медиазоны Сергей Смирнов (фото из архива)

Один из лауреатов премии Free Media Awards 2020 - главред "Медиазоны" Сергей Смирнов (фото из архива)

В конце 2004 года Смирнов стал и. о. главы столичного отделения Национал-большевистской партии, однако уже в июне 2005 года она была ликвидирована Московским областным судом. После этого началась карьера Смирнова в журналистике - сначала как корреспондента онлайн-издания Gazeta.ru и заместителя главного редактора портала "Русская планета", а с мая 2014 года - как главреда нового онлайн-издания, "Медиазоны".

Суды, уголовные дела и права человека

В 2018 году Смирнов в одном из интервью пояснил, что тематика, связанная с "судами, тюрьмой, уголовными делами и правами человека", стала для "Медиазоны" основной потому, что к моменту создания этого СМИ "в России давно не было классической публичной политики". К тому же, "после событий 2011 года власть начала принимать репрессивные законы, которые и были настоящей политикой", указал Смирнов в том интервью. "Крымские события 2014 года, Украина, Сенцов, Надежда Савченко - другой этап, безусловно, политический. И так вышло, что вокруг судов, вокруг уголовных дел (сложились. - Ред.) реальные политические расклады, и самое больное место было именно там", - добавил он.

В преддверии церемонии вручения награды Free Media Awards 2020 DW побеседовала с Сергеем Смирновым о сегодняшнем положении независимых СМИ в России и о том, как ему работается со статусом "иноагента", присвоенным ему властями РФ в сентябре 2021 года. По мнению Смирнова, признание физлиц СМИ-"иноагентами", участившееся в последнее время в России, а также законодательство об "иноагентах" в целом - "это последовательная репрессивная политика государства", "дискриминация и сегрегация".

"Согласно законам, которые были приняты, нам приходится предоставлять огромные отчеты в Минюст и практически невозможно вести социальные сети. Нам буквально запрещают заниматься профессией", - подчеркнул журналист.

Между тем, несмотря на угрозу потерять читателей, "которых, несомненно, раздражает плашка о статусе "иноагента", в ближайшее время "Медиазона" не собирается что-то менять в своей редакционной политике, указал Смирнов. "Тем более что вариантов для изменения у нас очень мало. Этот закон (об "иноагентах". - Ред.) не будет отменен, нет никаких сомнений. Но пока у нас есть возможность работать, даже с этой плашкой, мы постараемся работать", - резюмировал журналист.

Наталья Лубневская: ранение, разгром газеты, эмиграция

Журналистка "Нашей нивы" Наталья Лубневская 10 августа 2020 года была ранена силовиками в ногу резиновой пулей, когда освещала протестную акцию в Минске. Девушка провела в больнице 38 дней, но привлечь к ответственности виновных так и не удалось. "За время проверки сменилось 3 следователя, но никто из них не посчитал, что моего нахождения в больнице и видео с выстрелом достаточно, чтобы завести уголовное дело", - рассказывает DW журналистка.

Наталья Лубневская

Наталья Лубневская

На "Нашей ниве" Лубневская работает с 2019 года, сначала занималась социальными темами, но последние полтора года, по ее словам, любая тема в Беларуси пересекается с политикой. После разгрома "Нашей нивы" в июле 2021 года, ареста главреда Егора Мартиновича и журналиста Андрея Скурко, редакция была вынуждена покинуть Беларусь и сейчас продолжает работу из-за границы.

"За последние полтора года пространство, в котором журналисты могут работать, стало очень узким. Сначала нам не давали работать на акциях и в судах, а сейчас мы вообще не можем работать в стране, ведь любая критическая статья может стать причиной уголовного дела. Но несмотря на все разгромы и блокировки, доверие к независимым СМИ в обществе остается высоким, а власти своими действиями лишь подтверждают, что эти ресурсы выдают неудобную им правду", - считает Наталья Лубневская.

"Схемы": в Украине у расследователей много работы

Украинская телепрограмма "Схемы: коррупция в деталях" - совместный проект "Радио Свобода" и общественного украинского телеканала "UA:Первый". Под пристальным вниманием журналистов - тема коррупции среди политической элиты страны. С 2014 года авторы программы еженедельно готовят расследования и аналитику о имуществе чиновников, злоупотреблении властью, хищении средств. Фигурантами расследований "Схем" выступают первые лица страны - в том числе бывший и нынешний президенты Петр Порошенко и Владимир Зеленский, их окружение.

Редакция телепрограммы Схемы: коррупция в деталях

Редакция телепрограммы "Схемы: коррупция в деталях"

Последним громким случаем, связанным со "Схемами", стало увольнение директора государственного "Укрэксимбанка" после его конфликта с журналистами и публичной огласки этой ситуации.

"К счастью, Украина развивается демократическим путем, но система управления государством все еще имеет многочисленные изъяны чуть ли не в каждой сфере общественной жизни. Поэтому в Украине у расследователей много важной работы: проливать свет на коррумпированность власти, нарушение прав человека, политизированность и продажность правоохранителей, судов", - поделилась своим мнением с DW накануне награждения главный редактор "Схем" Наталья Седлецкая.

По ее словам, расследовательская журналистика в Украине "держит в тонусе чиновников" и формирует у общества "все большую требовательность к власти".

Станислав Асеев:"Тексты, за которые бросили в подвалы"

Еще один лауреат премии - донецкий журналист Станислав Асеев. После начала боевых действий в Донбассе под псевдонимом Станислав Васин он писал репортажи с оккупированных территорий для украинских СМИ. В 2017 году представители самопровозглашенной "ДНР" задержали его по обвинению в шпионаже и приговорили к 15 годам лишения свободы. В плену боевиков Асеев находился более двух лет. В 2019 году он вышел на свободу в рамках обмена пленными между Украиной и Россией.

Станислав Асеев

Станислав Асеев

"Получение награды за тексты, за которые меня и бросили в подвалы, - для меня очень символично. Это лучший молчаливый ответ тем, кто два с половиной года убеждал меня, что обо мне все забыли, и ни я, ни моя работа никому не нужны", - прокомментировал Асеев DW присуждение ему награды.

По его словам, в Украине тема войны освещается широко, но она очень политизирована. "Жизнь конкретных людей, изменения их психики, политических предпочтений - среди журналистов представлены редко. Но именно это остается на годы, когда политический шум и звуки пушек стихают", - считает он.

Станислав Асеев - автор книги "Светлый путь: история одного концлагеря", в которой он рассказывает о секретной тюрьме "Изоляция" в Донецке, где содержат и пытают пленных. Она вышла также на английском языке под названием "The torture camp on paradise street". Сборник эссе Асеева "Изоляция" о жизни в оккупированном Донецке издан на немецком языке ("In Isolation").

О награде Free Media Awards

Журналистская награда Free Media Awards существует с 2016 года. Ее совместно вручают немецкий фонд Zeit и норвежский фонд Fritt Ord. Из-за пандемии коронавируса награждение лауреатов 2020 года было отложено на год.

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    Автор: Сабрина Пабст, Григорий Аросев


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