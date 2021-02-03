Защита нашла 37 доводов против ареста главреда "Медиазоны"

Защита обжаловала арест на 25 суток главного редактора интернет-проекта "Медиазона" Сергея Смирнова по делу о повторном нарушении правил проведения митинга. Об этом в пятницу, 5 февраля, сообщил его адвокат Федор Сирош.

"В жалобе я привел 37 доводов, из которых, по моему мнению, следует, что решение Тверского суда было несостоятельным", - сказал Сирош. По словам защитника, рассмотрение жалобы в Московском городском суде состоится 8 февраля.

Союз журналистов России обратился в органы

Между тем Союз журналистов России 4 февраля сообщил, что направил обращение в компетентные органы России с требованием проверить "законность и обоснованность привлечения к ответственности Сергея Смирнова".

В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя решение суда, 5 февраля заявил, что Кремль не имеет право "каким-то образом давать оценку судебным вердиктам".

Смирнова 3 февраля признали виновным в нарушении части 8 статьи 20.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ, подразумевающем до 30 суток ареста. При этом судья отказал в большинстве ходатайств защиты, включая назначение лингвистической экспертизы и вызов в качестве свидетеля оперативника главного управления по противодействию экстремизму (Центра "Э"), рапорт которого лег в основу дела.

Ретвит чужой шутки

Смирнова обвинили в организации митинга 23 января в Москве. Причиной административного дела стал ретвит чужой шутки о внешнем сходстве главного редактора с лидером панк-группы "Тараканы" Дмитрием Спириным. Запись, которую ретвитнул Смирнов, была проиллюстрирована коллажем с фотографией музыканта и указанием времени акции. Таким образом, по версии правоохранительных органов, Смирнов "совершил организацию публичного мероприятия".

До этого, 30 января, журналист был задержан возле собственного дома, когда вышел на прогулку с пятилетним сыном. Смирнова продержали в ОВД до позднего вечера, после чего отпустили под обязательство явки в суд.

Смотрите также: