Бывшая учительница из Канады - о своих цветах вместо пуль в Буче

В последние недели Иванка Солковска из Канады стала известна в медиа как художница, которая рисует цветы на месте пуль на заборах в Буче. Солковска - из Торонто, она работала учительницей в школе, а теперь у нее свой бизнес: она помогает людям, компаниям, школам эффективно организовать свое пространство. Сейчас Солковска вот уже два месяца находится в Украине и называет себя волонтеркой. Мы с ней поговорили.

- Deutsche Welle: Почему вы поехали в Украину?

- Иванкa Солковска: Мои дедушка и бабушка и по маминой, и по папиной линии - украинцы. Во время Второй мировой войны их вывезли из деревень, где они жили, в Германию и уже после войны они все уехали в Канаду. Может быть, это было просто удачей, что я в итоге выросла в Канаде. Многие родственники в свое время остались в Украине. Поэтому когда началась война, я не могла просто сидеть и смотреть на это, ничего не делая. Я хотела помочь, чем могу, потому что знаю, что все могло сложиться иначе и что на месте любого из украинцев могла бы быть и я.

Иванка Солковска в Буче

- Чем именно вы помогаете в Украине?

- В первую неделю войны я была в Польше и помогала украинцам, которые пересекали границу. Там было много детей, которые ехали одни: на их руках были написаны номера телефонов и другие данные, например: "У меня есть тетя в Германии". Я помогала этим детям попасть в безопасное место. Позднее, когда на границе было уже не так много людей, я решила въехать в Украину, я говорю по-украински, это оказалось большим плюсом.

В разных городах и регионах нужна разная помощь. Я преподавала английский в одном из детских домов, где не хватало работников, играла с детьми. Каждый день нам приходилось спускаться в бомбоубежище и сидеть там по много часов. Я старалась морально поддерживать их, чтобы они не боялись. Были случаи, когда нужна была помощь в перевозке детей из восточной Украины в западную, где безопаснее. Я не состою ни в какой организации, так что могу быть мобильной, ездить по разным регионам и помогать там, где это нужно. Я пытаюсь делать все с умом: не иду никуда вслепую и думаю о своей безопасности. Я помогала и у линии фронта, но сейчас не готова об этом говорить. Мои воспоминания слишком свежи и я могу начать плакать.

- Откуда у вас деньги на эту помощь?

- В эти последние два месяца у меня нет дохода. Я организовывала сбор денег через соцсети, не для себя, а для конкретных людей, которым нужна помощь, например, купить что-то для детей. Мои подписчики оказались просто невероятными. Были ситуации, когда я писала: "Мне нужно помочь вот этой семье, можете ли вы прислать на это деньги?" И они присылали. Так что я была сама по себе, но при этом не одна.

На свое проживание я пытаюсь тратить как можно меньше денег, что непросто, но это позволяет мне остаться в Украине подольше. Сами украинцы тоже всегда готовы помочь. Так, сейчас я живу у одной семьи во Львове. На днях здесь были слышны ракетные обстрелы. Я уже спала в машинах, на полу. Большую часть времени, примерно три недели, я провела в Буче и восстанавливала дома вместе с жителями.

Цветы вместо пуль в Буче

- Как вы решили рисовать цветы на месте отверстий от пуль в Буче?

- Когда я была в Буче, я познакомилась там с местным жителем, чей сын погиб, защищая город. Этот мужчина также потерял свой дом: он был разбомблен. Он рассказывал мне свою историю и плакал, что мужчины в Украине делают очень редко. Они здесь чаще сдерживают слезы и стараются не показывать своих эмоций. Он потерял очень много за короткий промежуток времени и сказал мне: "Я просто хочу уехать, для меня здесь больше нет радости. Я даже не могу пройти мимо моего забора, не вспоминая о потерях, из-за всех этих пулевых отверстий в нем". Там было столько дыр, что нужен был просто новый забор. Но зачем ставить новый забор, если за ним больше нет дома? Я пытались придумать, что могу сделать, чтобы это было менее ужасным для него и для других жителей. Дома я рисовала. Это мое хобби. Я решила, что могу написать что-то поверх этих отверстий. Так появилась идея рисовать цветы.

Она не гениальная и не уникальная, я уже видела много примеров того, как жители Украины делали похожие вещи. И я решила, тогда я сделаю рисунок на его заборе, чтобы поддержать этого человека. Пока я рисовала, соседи, прохожие и проезжающие мимо люди говорили: "Нарисуй и на моем, я живу в Гостомеле", "Я живу в Ирпене". Я нарисовала цветы на заборах еще пяти домов по просьбе самих жителей на той улице. Это не так много, но я видела, как улыбались дети, когда проезжали мимо на велосипедах. Девочка из дома через дорогу подошла ко мне и захотела мне помочь, я, конечно, согласилась. Я не собиралась рисовать шедевры, я хотела вернуть немного радости в этот город. И если ребенок хочет со мной рисовать, я дам ему кисть. Это то, во что эта идея вылилось, и я надеюсь, что у нее будет продолжение. Это не залечит травмы, они останутся надолго. Но хотя бы на то время, пока жители смогут починить свои заборы, это по крайней мере будет сглажиавать ежедневные воспоминания о том ужасе, который там произошел. Или в некотором смысле маскировать его.

Цветы вместо пуль в Буче

- Как на цветы назаборе отреагировал мужчина, который рассказал вам свою историю?

- Когда я показала ему свою работу после, у него появились слезы, потом он стал улыбаться и сказал: "Спасибо тебе. Я не думал, что смогу снова смотреть на место, где раньше стоял мой дом, с радостью". Я не думала, что это будет иметь такой эффект, но это было очень приятно видеть, как он снова улыбается, как жители объединяются и поддерживают его и друг друга. Это было невероятно.

- Как на ваши рисунки реагировали другие жители Бучи?

- Я начала рисовать примерно две недели назад, в начале апреля - конце мая. И я ничего не рассказывала об этом в соцсетях, потому что мне посоветовали не распространяться о том, где я, из соображений безопасности. И вот неделю назад я сделала пост об этом, уже когда была во Львове, и тогда многие люди стали спрашивать, могу ли я разрисовать и их забор. Недавно городской совет Бучи опубликовал фотографии моих цветов, до того это была не самая оживленная улица, но теперь машины стали ездить там чаще, многие хотели увидеть эту работу.

Я не была уверена, что сами жители не будут разочарованы, что они не будут обижаться на это. И каждый раз, когда кто-то пытался со мной заговаривать, я очень нервничала, я не хотела никого обидеть. Но не было ни одно человека, кого это разозлило или обидело бы. Все приходили с добрыми словами, у них были заплаканные глаза, они улыбались, говорили: "На цветы гораздо приятнее смотреть, чем на отверстия от пуль". "Спасибо за то, что поддерживаете нас".

Цветы вместо пуль в Буче

- Были те, кто отказывался от цветов на своем заборе?

- Нет. Но я никому и не предлагала рисовать, они сами приходили ко мне. Пока я рисовала на первом заборе, а он был довольно длинным и у меня это заняло не так мало времени, ко мне подходили соседи и просили прийти и к ним. Правда было одно исключение. Один сосед попросил меня нарисовать цветы на его заборе и указал на него рукой, но я перепутала заборы и нарисовала не там. Пришлось объяснять, что я сделала это случайно, но хозяева этого забора ответили: "Все нормально, нам нравится".

- Как долго вы еще собираетесь оставаться в Украине?

- Я только недавно приехала во Львов, но после всех этих публикаций люди из Бучи и других городов продолжают писать мне и спрашивать, могу ли я разрисовать и их забор. Я бы хотела, чтобы это продолжили сами украинцы. Попробую найти тех, кто это может сделать. Рисование еще и терапевтическое занятие. Но если у меня не получится, приеду и сделаю сама. Мне нужно возвращаться домой, надо зарабатывать деньги. Скорее всего, я полечу домой уже на этой неделе, но летом вернусь в Бучу. Я познакомилась с местными жителями, у меня появились там друзья и это место очень быстро стало моим вторым домом.

Я слышала от людей ужасные истории, они открывались мне, совсем не зная меня. Люди хотели поделиться тем, что пережили. Часто это были вещи, которые просто невозможно себе представить. Украинцы очень стойкие, они справятся с этим, они будут бороться до конца и ничего не бросят, не сдадутся, они и не должны сдаваться. Здесь живут невероятно сильные люди. Я переписываюсь с местными жителями почти каждый день, я знаю, что мы и дальше будем дружить и не планирую просто уехать и забыть о том, что видела. Мой план - продолжать помогать дальше.

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