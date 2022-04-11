Дневник войны: Вечное возвращение

Люди все больше возвращаются в Киев и пригороды. Это не значит, что, скажем, в украинской столице стало по-настоящему безопасно. Нет, это не так, воздушные тревоги продолжаются, и они небезосновательны, но при этом жители адаптировались, каждый по-своему радуется проявлениям условно мирной жизни: духу своих стен, вновь открытому кафе, цветущей магнолии в ботаническом саду.

В городе деревьев вырос лес свежих могил

Города и села вокруг Киева, пережившие оккупацию, ощущают эту весну еще интенсивнее. Моя Буча скорбит по убиенным - в городе деревьев вырос лес свежих могил. Для большинства найти и похоронить родных - задача со многими неизвестными. И это самое главное - достойно провести их в последний путь, оплакать и помнить. Ведь человек - прежде всего имя, говорящее само за себя, а не статистическое число.

Хронотоп Бучи изменился, и со временем ей придется вписать эту трагедию в свою ментальную карту - создать мемориал, "камни преткновения", нечто, способное адекватно побуждать к осмыслению случившегося. Это необходимо, прежде всего, для здорового существования в будущем. Как у нашего по-новому актуализированного классика Шевченко, чтобы "и мертвым, и живым, и нерожденным".

"Да, мы о вас помним и продолжаем жить", - как будто говорит каждый, кто убирает город, парк, кто восстанавливает коммуникации, открывает магазины, кормит брошенных домашних животных. А их, кстати хватает. Многих растрогало фото хаски, такого себе "Хатико", который ждет возле разрушенного дома своих хозяев. Верность дому.

Каждого по-разному коснулась эта война

Каждого очень по-разному коснулась эта война. Люди из Винницы, к счастью, не полностью поймут людей из Мариуполя. Часто даже разные части одной области живут будто в разных реальностях. Кто-то потерял все, близких и дом, а кто-то до сих пор пьет кофе на террасе ресторана и не может принять, что где-то в его стране уже есть полностью разбомбленные города. Тут нет никакой морали или морализаторства, а только констатация факта, что война заострила причудливые контрасты в нашей психике. Это, как дома в моем районе - среди в основном уцелевших многоэтажек вдруг попадаются полностью уничтоженные квартиры, которым просто немножко меньше повезло в этой "русской рулетке". Можно ли тут говорить о каком-то едином, одинаковом опыте?

Кто-то уже никогда не вернется в Бучу, не к кому и некуда, но большинство только и спрашивает в тематических чатах и группах в соцсетях о восстановлении трасс, мостов, железной дороги. Спрашивают о саперах, ведь немало квартир заминированы - "подарки" могут быть в самых неожиданных местах: в стиральной машинке, под матрасом, между книг, даже в тапках… Возвращение в такое пространство для семей с маленькими детьми пока что почти невозможно. Но сознание уже работает на одно: восстановление. В языке все больше конструкций будущего времени.

Возврат к нормальности - залог жизни

Возврат к нормальности - это естественное желание, залог жизни. Расчистили улицу, вывезли мусор, возобновили автобусный маршрут, открыли пекарню - все это крохотная, но радость. Кстати о пекарне. Одну из них, "Хатинку пекаря", восстанавливает некий пан Яцек, поляк, переехавший в Бучу печь хлеб…

И пока на Via Crucis в Риме Папа благословляет россиянку и украинку, несущих общий (sic!) крест, возле церкви в Буче, где в братской могиле были похоронены сотни убитых и замученных, женщина продает букетики вербы. В этом, наверное, и состоит правда.

Автор: Юлия Стаховская - украинская писательница. Автор поэтических книг и фентезийной повести для детей. Одна из составителей антологий украинской поэзии.

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

Смотрите также:

Война в Украине - 25.04.2022 Храм Святителя Николая в Ирпене в Светлое Христово Воскресенье 2022 года. В фотохронике войны в Украине от 25 апреля - снимки, сделанные в разных местах страны и за рубежом на Пасху: Бородянке, Буче, Киеве, Мариуполе, Днепре, Львове, Запорожье, Волновахе, Бранденбурге, Бремене, Мельцо, Варшаве и Бухаресте.

Война в Украине - 25.04.2022 Пасхальная процессия около храма Рождества Пресвятой Богородицы в Бородянке.

Война в Украине - 25.04.2022 Верующие ожидают освящения пасхальных яиц и куличей около церкви в Бородянке.

Война в Украине - 25.04.2022 Около храма Святого Апостола Андрея Первозванного в Буче. После освобождения от оккупации здесь были обнаружены массовые захоронения.

Война в Украине - 25.04.2022 Чтобы не затух огонь… Ребенок прикрывает ладонями свечу во время освящения пасхальных даров в Буче.

Война в Украине - 25.04.2022 Только что пережившие страшную трагедию… Жительница Бучи во время пасхального богослужения в церкви.

Война в Украине - 25.04.2022 Украинский солдат во время пасхальной службы в Михайловском соборе в Киеве.

Война в Украине - 25.04.2022 "Слава Украине" и другие пасхальные куличи ждут освящения около Михайловского собора в Киеве.

Война в Украине - 25.04.2022 Полевое богослужение на Пасху для украинских военных в Киевской области.

Война в Украине - 25.04.2022 Пасха в Мариуполе. Защитники и жители осажденного города в подземных укрытиях под заводом "Азовсталь".

Война в Украине - 25.04.2022 Участники пасхальной процессии около Храма Святого Равноапостольного Князя Владимира в Днепре.

Война в Украине - 25.04.2022 Пасхальное богослужение во Львове на западе Украины.

Война в Украине - 25.04.2022 На линии фронта в Запорожской области. Пасхальные дары для солдат 128-й бригады ВСУ.

Война в Украине - 25.04.2022 Служащие 128-й бригады ВСУ около города Запорожье готовятся отметить Светлое Христово Воскресенье.

Война в Украине - 25.04.2022 Пасхальная служба около сгоревшего храма в оккупированном городе Волноваха в Донецкой области.

Война в Украине - 25.04.2022 Пасхальный звон в православном Свято-Георгиевском монастыре в немецкой земле Бранденбург. Несколько недель назад здесь в Гётшендорфе приняли двадцать беженцев из Украины.

Война в Украине - 25.04.2022 В Германии в Бременском кафедральном соборе Святого Петра, принадлежащем евангелической церкви, на православную Пасху прошел концерн солидарности с беженцами из Украины.

Война в Украине - 25.04.2022 Пасхальная служба в одном из пригородов итальянского Милана для членов украинской общины. 11-летний Илья из города Каменец-Подольский в Хмельницкой области Украины сейчас вместе с мамой живет здесь в городе Мельцо у свой бабушки.

Война в Украине - 25.04.2022 В польской столице Варшаве для беженцев из Украины на Пасху прошел интеграционный завтрак. Он был организован объединением производителей традиционной народной керамики.

Война в Украине - 25.04.2022 Пасхальная служба в одном из приходских храмов в столице Румынии Бухаресте, на которую были приглашены беженцы из Украины. Автор: Николай Пермяков

