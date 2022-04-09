 В Буче провели эксгумацию тел из братской могилы | Новости из Германии об Украине | DW | 09.04.2022

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Украина

В Буче провели эксгумацию тел из братской могилы

У большинства тел, эксгумированных из братской могилы вблизи храма Андрея Первозванного в Буче, были зафиксированы огнестрельные и осколочные ранения, сообщает генпрокуратура Украины.

Захоронения в Буче

Захоронения в Буче

О начале эксгумации тел из массового захоронения у храма Андрея Первозванного в Буче объявила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова в пятницу, 8 апреля. "В могиле возле церкви были похоронены ориентировочно 67 человек. Среди них - жертвы военных преступлений, погибшие от обстрелов и убийств",  - написала она в Telegram.


По информации Венедиктовой, у большинства погибших судмедэксперты, криминалисты, следователи и прокуроры обнаружили огнестрельные и осколочные ранения. Только часть людей, похороненных в этой братской могиле, имела при себе документы. Остальных родственникам придется опознавать по одежде или другим признакам или идентифицировать по анализу ДНК, указала генпрокурор Украины.

Убитые жители Бучи "просто шли за хлебом или лекарством"

Венедиктова заявила, что у генпрокуратуры Украины есть доказательства, что некоторых жителей Бучи российские военные убивали за то, что они "просто шли за хлебом или лекарством, разговаривали по-украински, помогали волонтерам или армии". "Буча была одним из полигонов так называемой "денацификации", а проще говоря - уничтожения украинцев", -  подчеркнула она.

В день эксгумации Бучу посетили глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), а также верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Они наблюдали за извлечением тел из братской могилы в присутствии премьера Украины Дениса Шмыгаля.

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    Автор: Николай Пермяков


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