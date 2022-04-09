В Буче провели эксгумацию тел из братской могилы

О начале эксгумации тел из массового захоронения у храма Андрея Первозванного в Буче объявила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова в пятницу, 8 апреля. "В могиле возле церкви были похоронены ориентировочно 67 человек. Среди них - жертвы военных преступлений, погибшие от обстрелов и убийств", - написала она в Telegram.



По информации Венедиктовой, у большинства погибших судмедэксперты, криминалисты, следователи и прокуроры обнаружили огнестрельные и осколочные ранения. Только часть людей, похороненных в этой братской могиле, имела при себе документы. Остальных родственникам придется опознавать по одежде или другим признакам или идентифицировать по анализу ДНК, указала генпрокурор Украины.

Убитые жители Бучи "просто шли за хлебом или лекарством"

Венедиктова заявила, что у генпрокуратуры Украины есть доказательства, что некоторых жителей Бучи российские военные убивали за то, что они "просто шли за хлебом или лекарством, разговаривали по-украински, помогали волонтерам или армии". "Буча была одним из полигонов так называемой "денацификации", а проще говоря - уничтожения украинцев", - подчеркнула она.

В день эксгумации Бучу посетили глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), а также верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Они наблюдали за извлечением тел из братской могилы в присутствии премьера Украины Дениса Шмыгаля.

Смотрите также:

Война в Украине - Буча Снимок из города Буча под Киевом. После ухода российских войск здесь обнаружены тела сотен убитых жителей. Фотографии из Бучи и других мест в Киевской области, которые следуют далее в фотохронике войны в Украине от 4 апреля, содержат сцены жестокости, насилия и смерти.

Война в Украине - Буча В понедельник, 4 апреля, город Буча посетил Владимир Зеленский. "Я своими глазами видел Бучу, Ирпень, Стоянку после оккупации. Мы сделаем все возможное, чтобы как можно скорее вернуть их к жизни", - написал президент Украины в своем канале в Telegram. Ранее он назвал случившееся в Буче геноцидом украинского народа.

Война в Украине - Буча Убитые мирные жители Бучи, 3 апреля.

Война в Украине - Буча Тела убитых жителей Бучи, некоторые из жертв - со связанными за спиной руками, 3 апреля.

Война в Украине - Буча Убитый мирный житель со связанными за спиной руками в Буче, 3 апреля.

Война в Украине - Буча Выжившие жители Бучи - свидетели военных преступлений, к расследованию которых уже приступили власти Украины.

Война в Украине - Буча Расстрелянный человек рядом с велосипедом на обочине дороги около города Буча, 3 апреля.

Война в Украине - Буча Тело убитого человека на лестничной клетке дома в Буче, 3 апреля.

Война в Украине - Буча Место массового захоронения в Буче, 3 апреля.

Война в Украине - Буча Спутниковый снимок траншеи для массового захоронения около церкви в Буче, 31 марта.

Война в Украине - Буча Место массового захоронения около церкви в Буче, 3 апреля.

Война в Украине - Буча На месте массового захоронения в Буче, 3 апреля.

Война в Украине - Буча Массовое захоронение в Буче, 3 апреля.

Война в Украине - Буча Два убитых жителя Бучи, 3 апреля.

Война в Украине - Буча Убитый мирный житель в Буче, 3 апреля.

Война в Украине - Буча Тело человека, убитого российскими солдатами, согласно свидетельствам очевидцев. Буча, 3 апреля.

Война в Украине - Буча Тела погибших людей на дороге в Буче, 2 апреля.

Война в Украине - Буча Тело погибшего мирного жителя на дороге около Бучи в 20 километрах от Киева, 2 апреля.

Война в Украине - Буча Погибший мирный житель в Киевской области, 3 апреля.

Война в Украине - Буча Тело погибшего мужчины в Буче, 3 апреля.

Война в Украине - Буча Украинские солдаты на одной из улиц в Буче после освобождения города, 2 апреля. Автор: Николай Пермяков

