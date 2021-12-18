"Дождь" и Znak.com заявили о требовании РКН удалить статьи о расследованиях "Проекта"

Телеканал "Дождь" и издание Znak.com сообщили о требовании властей удалить материалы о расследованиях "Проекта". "Редакция Znak.com получила сегодня 15 уведомлений от Роскомнадзора (РКН)… Во всех письмах надзорное ведомство ссылается на требование Генпрокуратуры от 26 октября 2021 года", - написал в субботу, 18 декабря, екатеринбургский портал.

РКН при этом пригрозил "ограничением доступа" к соответствующим страницам сайта, указывается далее. Одновременно Znak.com отметил, что среди прочих речь идет о расследованиях "Проекта", вышедших до признания этого издания нежелательной организацией. В частности, называется материал о бизнесе экс-президента РФ Дмитрия Медведева, о главе Чечни Рамзане Кадырове и телеведущей Наиле Аскер-заде. Znak.com указал, что был вынужден удалить данные статьи.

"Дождь" удалил 30 публикаций и отрывков из эфира

В свою очередь телеканал "Дождь" сообщил о требовании РКН удалить 30 публикаций и отрывков из эфира. Среди них - расследования "Проекта" о предположительно близкой знакомой президента РФ Владимира Путина Светлане Кривоногих, двух одинаковых кабинетах Путина в Подмосковье и Сочи, окружении и имуществе Рамзана Кадырова, семье лидера ЛДПР Владимира Жириновского, бизнесе "повара Путина" Евгения Пригожина.

Телеканал также выполнил требование надзорного ведомства и удалил публикации.

"Проект" признан "нежелательной организацией"

В конце июня 2021 года у журналистов "Проекта" были проведены обыски, а в июле издававшая его организация Project Media была признана "нежелательной" на территории России. В том же месяце Project Media объявила о самоликвидации, затем многие журналисты издания были внесены в реестр СМИ - "иностранных агентов". В конце октября Роскомнадзор заблокировал в России сайт "Проекта".

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