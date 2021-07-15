НПО "Проект Медиа" прекращает деятельность в России

Американская неправительственная организация "Проект Медиа" находится в стадии ликвидации и больше не имеет финансовых отношений с журналистами, работающими в России, заявила команда онлайн-издания "Проект", в пятницу, 16 июля. При этом, как сообщило издание, журналистский коллектив продолжит свою работу и расследований меньше не станет. О том, в какой форме будет продолжена работа, команда "Проекта" обещает сообщить позже.

Генпрокуратура РФ 15 июля признала нежелательной деятельность в России американской неправительственной организации Project Media, Inc. Прокуроры посчитали, что деятельность организации "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ".

"Проект" специализируется на журналистских расследованиях

"Проект медиа" стала 41-й иностранной НПО, чья деятельность признана в России нежелательной. До этого решения в списке не было ни одного медиа. Кроме того, Минюст РФ внес в реестр СМИ-иноагентов главного редактора издания Романа Баданина, а также четверых его сотрудников: Ольгу Чуракову, Петра Маняхина, Марию Железнову и Юлию Лукьянову.

Онлайн-издание "Проект" специализируется на журналистских расследованиях. У нескольких журналистов издания 29 июня нынешнего года прошли обыски. Перед этим "Проект" анонсировал публикацию расследования, посвященного главе российского МВД Владимиру Колокольцеву. В день признания нежелательной организацией 15 июля на сайте "Проекта" вышло расследование о незаконной вырубке и торговле лесом в Сибири, которой занимается депутат законодательного собрания Иркутской области Евгений Бакуров.

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