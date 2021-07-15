 НПО ″Проект Медиа″ прекращает деятельность в России | Новости из Германии о России | DW | 16.07.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

НПО "Проект Медиа" прекращает деятельность в России

НПО "Проект Медиа" самоликвидируется после признания в РФ нежелательной организацией. Команда "Проекта" пообещала, что журналисты издания продолжат работать, и журналистских расследований меньше не станет.

Baltisches Forum In St. Petersburg

Американская неправительственная организация "Проект Медиа" находится в стадии ликвидации и больше не имеет финансовых отношений с журналистами, работающими в России, заявила команда онлайн-издания "Проект", в пятницу, 16 июля. При этом, как сообщило издание, журналистский коллектив продолжит свою работу и расследований меньше не станет. О том, в какой форме будет продолжена работа, команда "Проекта" обещает сообщить позже. 

Генпрокуратура РФ 15 июля признала нежелательной деятельность в России американской неправительственной организации Project Media, Inc. Прокуроры посчитали, что деятельность организации "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ".

"Проект" специализируется на журналистских расследованиях

"Проект медиа" стала 41-й иностранной НПО, чья деятельность признана в России нежелательной. До этого решения в списке не было ни одного медиа. Кроме того, Минюст РФ внес в реестр СМИ-иноагентов главного редактора издания Романа Баданина, а также четверых его сотрудников: Ольгу Чуракову, Петра Маняхина, Марию Железнову и Юлию Лукьянову. 

Онлайн-издание "Проект" специализируется на журналистских расследованиях. У нескольких журналистов издания 29 июня нынешнего года прошли обыски. Перед этим "Проект" анонсировал публикацию расследования, посвященного главе российского МВД Владимиру Колокольцеву. В день признания нежелательной организацией 15 июля на сайте "Проекта" вышло расследование о незаконной вырубке и торговле лесом в Сибири, которой занимается  депутат законодательного собрания Иркутской области Евгений Бакуров.  

Смотрите также: 

Смотреть видео 02:51

После анонса публикации о министре пришли за "Проектом": в РФ снова обыски у независимых журналистов (29.06.2021)

  • DW Karikatur | Sergey Elkin | Wladimir Putin

    Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

    "Прямая линия" Путина: ловкость слов и никакого мошенничества

    Во время общения с гражданами Владимир Путин поинтересовался, где находится Троицк, и объяснил, почему бананы дешевле моркови. Сергей Елкин восхищен мастерством российского президента.

  • Karikatur von Sergey Elkin | Russland Druck auf Medien

    Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Просто обыск? Что на самом деле ждет журналистов "Проекта"

    Полиция провела обыски у авторов нового расследования "Проекта" о главе российского МВД Владимире Колокольцеве. Дело обыском не закончится, подозревает карикатурист Сергей Елкин.

  • DW Karikatur Sergey Elkin

    Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Британский эсминец в Черном море: морской бой настоящий или понарошку?

    Выстрелов в сторону британского эсминца Defender в Черном море не было, утверждает Лондон. Москва говорит обратное. Сергей Елкин с иллюстрацией российской версии инцидента.

  • Karikatur Sergey Elkin Russland Coronavirus in Moskau

    Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Ковид в Москве: что не так с мерами мэра Собянина

    В Москве зафиксирован пик суточного прироста случаев заражения коронавирусом. Одна из причин - противоречивые меры по борьбе с пандемией мэра столицы РФ Сергея Собянина, считает Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Праймериз "Единой России": эволюция кандидатов по Дарвину

    "Единая Россия" подводит итоги праймериз. Из-за недопуска несистемных кандидатов представили этой партии - главные претенденты на места в Госдуме. Сергей Елкин о пути, который им предстоит пройти.

  • Путин стоит в лодке и бросает гарпун в медузу, на которой изображен логотип одноименного СМИ

    Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Статус "иноагента" для "Медузы": сезон охоты на СМИ открыт?

    После включения в список "иноагентов" интернет-издание "Медуза" лишилось рекламодателей. Его работа оказалась под угрозой. Кому мешают независимые СМИ в России, знает Сергей Елкин.

  • Мужчина и женщина сидят на диване и смотрят пропагандистскую программу по ТВ

    Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Задержания на митингах и после: все идет по плану?

    После акций в поддержку Алексея Навального 21 апреля в Москве и регионах полицейские приходят домой к людям, вышедшим в тот день на улицы. Сергей Елкин о достижениях "стахановцев 2.0" в погонах.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Послание Путина Федеральному собранию и ответка от Навального

    Ежегодное выступление президента России перед Федеральным собранием в политической повестке дня 21 апреля получило неожиданную конкуренцию. Сергей Елкин о "подарке" для Путина.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Суды над Соболь и DOXA: один судья на всех?

    Соратницу Навального Любовь Соболь приговорили к году исправительных работ. Днем ранее судили и журналистов издания DOXA. Как в России выносят решения по резонансным делам, знает Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Авиасообщение с Турцией приостановлено: отпуск отменяется?

    Россия приостановила полеты в Турцию на полтора месяца. Из-за этого "сгорят" туры более полумиллиона россиян. Но не только их планы оказались нарушены, считает Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Третья волна коронавируса. Утонет ли кремлевская лодка?

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что угроза третьей волны коронавируса в России сохраняется. Ее последствия трудно предсказать, считает Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Правосудие в России. Только карательное?

    Рассчитывать на справедливый суд в России критикам нынешних властей в стране не приходится. Чаша весов Фемиды склоняется, как правило, не в их сторону, считает Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Российские губернаторы: кремлевский круговорот чиновников

    Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева задержали по подозрению во взятке. Но Кремль легко найдет ему замену, уверен Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Как пошутить над ОМОНовцем 1 апреля

    Россияне любят разыгрывать друг друга 1 апреля. Карикатурист Сергей Елкин предлагает вариант первоапрельской шутки над бойцом ОМОНа, но за последствия не ручается.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

    День космонавтики: где еще помнят полет Гагарина

    Юрий Гагарин 60 лет назад стал первым человеком, полетевшим в космос. Это знаменательное событие не только для землян, уверен карикатурист Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Санкции за Навального и Крым. Доставка прямо в Кремль!

    США ввели новые санкции против глав силовых ведомств РФ за арест Навального и продлили "старые" ограничения за аннексию Крыма. Пора вводить сервис доставки санкций по Москве, считает Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Праздник 8 марта - иностранный агент?

    Карикатурист Сергей Елкин предлагает разобраться, можно ли считать в России праздник 8 марта иностранным агентом. Ведь день борьбы за права женщин придумала немка Клара Цеткин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Памятник Невскому или Дзержинскому на Лубянке: при чем тут Навальный?

    В Москве проведут голосование, кому установить памятник перед зданием ФСБ на Лубянке - Феликсу Дзержинскому или Александру Невскому. От кого и от чего пытаются отвлечь россиян, знает Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

    "Забрало запотело", или Реакция Кремля на акции в поддержку Навального

    Омоновец, ударивший женщину на митинге 23 января, извинился, сказав, что у него запотело забрало. Хотя в момент удара оно было поднято. Кто еще в открытую попирает права граждан, знает Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

    TikTok за Навального: как полиция готовится к акциям 23 января

    Пользователи TikTok активно записывают короткие ролики в поддержку арестованного политика Алексея Навального. Сергей Елкин о реакции российских силовиков на такую форму протеста.

    Автор: Сергей Елкин


 

Аудио- и видеофайлы по теме

"Тотальная зачистка" или Как Кремль избавляется от несистемной оппозиции (03.06.2021)  

"Россия больше, чем Путин": что западные эксперты говорят об атаке на оппозицию? (02.06.2021)  

Также по теме

MOSCOW, RUSSIA - SEPTEMBER 13, 2017: The offices of the Russian Justice Ministry in Zhitnaya Street. Alexander Shcherbak/TASS Foto: Alexander Shcherbak/TASS/dpa

Издание "Проект" признано в РФ нежелательным, его журналисты - "иноагентами" 15.07.2021

Занимающееся расследованиями издание "Проект" признано Генпрокуратурой РФ нежелательной организацией. А Минюст внес в список СМИ-"иноагентов" восемь журналистов "Проекта", "Открытых медиа" и "Радио Свободы".

Ein Polizeifahrzeug fährt über eine regennasse Straße in St. Petersburg, aufgenommen am 03.10.2011. Foto: Arno Burgi | Verwendung weltweit

Полиция проводит обыски у журналистов издания "Проект" 29.06.2021

Приход полиции в квартиры к главному редактору "Проекта" Роману Баданину и журналистке издания Марии Жолобовой связан с делом о клевете на бизнесмена Илью Трабера из Санкт-Петербурга, возбужденным еще в 2017 году.

21.01.2021 A woman watches an investigation film by Russian opposition leader Alexei Navalny in Moscow on January 21, 2021. - A probe by Alexei Navalny into President Vladimir Putin's alleged palace has become the Kremlin critic's most-watched YouTube report, as authorities moved to block his calls online for protests. Navalny's spokeswoman Kira Yarmysh said that his two-hour video report into an opulent Black Sea property allegedly owned by Putin had been viewed more than 40 million times since its release January 19, 2021. (Photo by Alexander NEMENOV / AFP) (Photo by ALEXANDER NEMENOV/AFP via Getty Images)

К чему ведут журналистские расследования в России 30.03.2021

Могут ли журналистские расследования усложнить жизнь российским олигархам и чиновникам? Что для этого нужно? Фонд Немцова устроил дискуссию о буме инвестигативной журналистки на постсоветском пространстве.

Реклама

Самые читаемые

В Германии из-за наводнений погибли более 80 человек  

Джо Байден и Ангела Меркель подписали "Вашингтонскую декларацию"  

"Цель - уничтожение элиты": в Беларуси начался разгром НКО  