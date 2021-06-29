Обыски у журналистов "Проекта". Что об этом известно
У расследователей из независимого издания "Проект" провели обыски по уголовному делу с истекшим сроком давности. Журналисты предполагают, что это месть за публикацию о богатствах главы МВД Владимира Колокольцева.
Во время обыска в ФБК в декабре 2019 года
В Москве утром во вторник, 29 июня, прошли обыски у журналистов независимого расследовательского издания "Проект" Романа Баданина, Марии Жолобовой и Михаила Рубина. У них изъяли ноутбуки, телефоны, флешки и допросили. Что стало поводом для обысков и как они проходили - в материале DW.
Обыски - реакция на расследование про главу МВД Колокольцева?
К первой с обыском приехали в московскую квартиру к Марии Жолобовой. В семь утра полиция стала звонить в дверь, громко стучать, грозили выпилить дверь. До приезда своего адвоката журналистка не открывала.
"Они искали электронные устройства - флешки, ноутбуки, телефоны. Я отказалась давать показания по 51 статье Конституции. Но мне все равно дали повестку в полицию на еще один допрос", - рассказала Жолобова сразу после обыска. По ее словам, постановление на его проведение было выдано не судом, а следователем со ссылкой на экстренность обстоятельств.
Владимир Колокольцев
Журналистка считает, что действия правоохранителей могут быть связаны с ее новым текстом про главу МВД Владимира Колокольцева, который 29 июня был опубликован на сайте "Проекта". В нем рассказывается о богатствах родственников Колокольцева, а также о его предполагаемых связях с влиятельными бизнесменами и как минимум одним криминальным авторитетом.
"Не ожидала такой реакции на расследование, что кто мне будут врываться с утра и забирать всю технику", - сказала она DW.
Главред "Проекта" - в статусе свидетеля
Через час после Жолобовой обыск начался у главного редактора "Проекта" Романа Баданина. Он также принимал участие в подготовке текста про министра внутренних дел Колокольцева.
Адвокат Баданина Анна Богатырева не сразу смогла попасть в квартиру подзащитного - ее не пускал участковый. Доступ в квартиру она получила только когда сама вызвала полицию. С Баданина и его адвоката взяли подписку о неразглашении, поэтому журналистам ни обыски, ни последующий допрос они не комментировали. Известно лишь, что Баданин находится в статусе свидетеля по делу о клевете. На допрос он поехал вместе со своим ребенком, которого вез в коляске.
Третьего журналиста "Проекта" - заместителя главного редактора Михаила Рубина - задержали возле дома Марии Жолобовой. Он рассказал, что сотрудники полиции вели себя жестко и агрессивно.
"Я поехал к Маше Жолобовой, когда узнал, что ее задержали. За мной, видимо, довольно серьезно следили, потому что я вышел из машины и тут на меня набросились довольно агрессивные молодые люди из не полицейской машины. Заломили мне руки, хамили. Потом подошли уже другие сотрудники полиции”, - рассказал Рубин после обыска в квартире его родителей.
Его, как он считает, задержали "за компанию", так как ни в расследовании о Колокольцеве, ни в фильме об Илье Трабере он не принимал участия. "Мне ничего не говорят, я даже пока не знаю свой статус. Не предъявили никаких постановлений", - сказал он журналистам. Тем не менее сразу после первого обыска он вместе с сотрудниками полиции отправился на второй обыск, уже в его квартиру. А после - на допрос.
Что стало поводом для обысков
Официально поводом для обысков стало уголовное дело о клевете (часть 5 статьи 128.1 УК РФ - Клевета, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления), которое касается расследования о питерском бизнесмене Илье Трабере. Это официально подтвердили в пресс-службе Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Сюжет о Трабере вышел в августе 2017 года на телеканале "Дождь". В нем шла речь о том, что у Трабера есть бизнес во всех портах северо-западной России и что его партнер - бизнесмен Николай Шамалов, сын которого, вероятно, был женат на дочери Владимира Путина. Уголовное дело по заявлению бизнесмена возбудили в ноябре 2017 года. Причем в 2018 году и Романа Баданина, и Марию Жолобову уже допрашивали по этому уголовному делу. По данным адвоката Павла Чикова, срок давности привлечения к уголовной ответственности по этому делу истек еще в 2019 году.
На допросе журналистку Марию Жолобову также спрашивали о ее источниках в расследовании о Трабере, а также об организации редакционных процессов в "Проекте".
Реакция Кремля: обыски законны
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в Кремле не видят в действиях полиции мести журналистам-расследователям.
"Существуют законные обоснования для таких действий. Мы не знаем, в чем суть претензий у правоохранителей к этим журналистам. Узнали также из сообщений СМИ. Наверное, нужно за какими-нибудь деталями обращаться в МВД", - сказал Песков. На вопрос, ознакомились ли в Кремле с расследованием "Проекта" о главе МВД Колокольцеве, пресс-секретарь президента ответил отрицательно.
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