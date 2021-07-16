 Два признанных иноагентами журналиста издания ″Проект″ покинули Россию | Новости из Германии о России | DW | 29.07.2021

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Россия

Два признанных иноагентами журналиста издания "Проект" покинули Россию

По словам главного редактора "Проекта" Романа Баданина, они пытаются эвакуировать сотрудников в соседнюю с Россией страну. Издание продолжит работу за пределами России.

Главный редактор издания Проект Роман Баданин

Главный редактор издания "Проект" Роман Баданин

Признанные "иноагентами" главный редактор издания "Проект" Роман Баданин и его заместитель Михаил Рубин покинули Россию. Об этом Баданин заявил в интервью Reuters в Нью-Йорке в четверг, 29 июля.

По словам Баданина, когда издание "Проект" было признано "нежелательным", он был в отпуске с женой и детьми за границей, и решил не возвращаться в Москву, где ему может грозить до шести лет лишения свободы за членство в "нежелательной организации". В прошлом месяце полиция провела обыски в домах Баданина, его заместителя Михаила Рубина и одного из репортеров "Проекта" по делу о клевете. Рубин был ненадолго задержан.

"Проект" продолжит работать за пределами РФ

"Мы пытаемся эвакуироваться других сотрудников "Проекта" в одну из соседних стран", - сказал Баданин. По его словам, издание продолжит работать "в той или иной форме". "Основное отличие состоит в том, что большая часть команды будет находиться за пределами России, чтобы избежать возможности возбуждения против них каких-либо юридических и внесудебных исков", - рассказал он Reuters.

15 июля Генпрокуратура РФ признала издание "Проект", которое занималось расследованиями, "нежелательной организацией", а шестерых его журналистов, включая Романа Баданина и Михаила Рубина, Минюст внес в реестр СМИ-иноагентов. По мнению Генпрокуратуры, деятельность "Проекта" "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации".

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    Автор: Елена Барышева, Михаил Бушуев, Елена Гункель


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