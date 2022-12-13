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Украинские фотожурналисты Евгений Малолетка (слева) и Мстислав Чернов на вручении премии DW "За свободу слова" в 2022 году
Евгений Малолетка (слева) и Мстислав ЧерновФото: Ronka Oberhammer/DW
Свобода словаУкраина

Чернов и Малолетка получили премию "Репортеров без границ"

Олег Соколенко
32 мин. назад

Евгений Малолетка и Мстислав Чернов, освещавшие события в Мариуполе, получили премию "За свободу прессы" от "Репортеров без границ". На церемонии выступил нобелевский лауреат Дмитрий Муратов.

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Украинские фотожурналисты Евгений Малолетка и Мстислав Чернов, освещавшие события в окруженном войсками РФ Мариуполе, получили от международной некоммерческой организации "Репортеры без границ" премию "За свободу прессы" (Press Freedom Prize) в номинации "За влияние". Церемония вручения премии прошла в понедельник, 12 декабря, в Париже.

"Трудно переключиться с опасностей фронта на спокойную атмосферу Парижа. Украина в наших сердцах, куда бы мы не отправились. Невозможно говорить о Мариуполе, не переполняясь эмоциями. Это был полнейший хаос", - цитирует официальный Twitter-аккаунт "Репортеров без границ" комментарий Мстислава Чернова.

На церемонии награждения выступили министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко и один из лауреатов Нобелевской премии мира 2021 года, главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов. Ткаченко поблагодарил украинских журналистов за работу, проделанную в непростых условиях. Муратов же отметил, что за последние 15 лет в мире были убиты около 1200 журналистов, назвав происходящее "новой эрой конфронтации между диктаторскими или авторитарными режимами и независимой журналистикой".

Малолетка рассказал DW о работе в Мариуполе

Чернов и Малолетка приехали в Мариуполь в день начала вторжения РФ в Украину, 24 февраля. Они рассказывали, как живет город в осаде российских войск, снимали вызванные обстрелами разрушения, освещали работу врачей в местных госпиталях, фиксировали многочисленные жертвы среди гражданского населения. Журналисты покинули Мариуполь 15 марта 2022 года в составе колонны, выехавшей после открытия гуманитарного коридора.

О работе в осажденном Мариуполе Евгений Малолетка рассказал корреспонденту Deutsche Welle. В том числе он поведал, как были сделаны кадры из разрушенного в результате обстрела роддома Мариуполя, которые стали одним из символов войны.

В мае Малолетке и Чернову была присуждена премия DW "За свободу слова" (Freedom of Speech Award).

Премию также получили журналисты из Ирана и Марокко

Кроме Чернова и Малолетки, премию "За свободу прессы" от "Репортеров без границ" получили в 2022 году двое работников прессы, отбывающих сейчас тюремное заключение. Это иранская журналистка и правозащитница Наргиз Мухаммади и марокканский журналист-расследователь Омар Ради, осужденный на родине за "шпионаж" за освещение деликатных тем. Первая получила приз в номинации "За мужество", второй - "За независимость". 

Всего на премию в этом году было номинировано 15 журналистов и СМИ из 15 стран мира.

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Сайт организации "Репортеры без границ"

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