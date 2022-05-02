Журналисты, работавшие в Мариуполе, получат премию DW "За свободу слова"

Премия немецкой медиакомпании Deutsche Welle "За свободу слова" (Freedom of Speech Award) в этом году присуждена фотожурналисту Евгению Малолетке, который сотрудничает со многими международными информационными агентствами и организациями, а также видеожурналисту Associated Press Мстиславу Чернову. Имена лауреатов объявили в понедельник, 2 мая.

В день начала вторжения России в Украину, 24 февраля, оба представителя масс-медиа приехали в Мариуполь и оттуда рассказывали, как живет город в осаде войск РФ. Они снимали разрушения, вызванные обстрелами, работу врачей в местных госпиталях, многочисленные жертвы среди гражданского населения.

Журналисты покинули Мариуполь 15 марта 2022 года в составе колонны, выехавшей после открытия гуманитарного коридора. О том, как они оказались в Мариуполе и как смогли там работать и выжить, корреспонденту DW рассказал Евгений Малолетка.

Начало боев за Мариуполь

Он говорит, что после признания Россией 22 февраля независимости так называемых "ДНР" и "ЛНР" вместе с Мстиславом Черновым ожидал начала боевых действий со стороны российских войск. "Мы уже понимали, что будет война. Просто не понимали, когда они начнут. Мы понимали, что именно через Мариуполь они будут пытаться пробить коридор в аннексированный Крым и именно Мариуполь они будут пытаться атаковать в первую очередь", - делится Малолетка. В то же время журналисты не ожидали, что "россияне так быстро пройдут все линии обороны и возьмут город в осаду".

Жители Мариуполя прячутся от обстрелов в бомбоубежище, 6 марта

По словам Малолетки, с первых дней войны начались обстрелы микрорайона Восточный в Мариуполе: "Уже начали прилетать снаряды, мы задокументировали попадание в многоэтажные жилые дома". Также, продолжает он, пригороды Мариуполя находились под постоянными массированными артиллерийскими обстрелами.

Пока в Мариуполе были относительно спокойные районы, куда не долетали снаряды, оставалась возможность "более или менее нормально передвигаться и работать", рассказывает фотожурналист. Впоследствии по Мариуполю начала работать авиация: "Сначала не было сильных бомбардировок, но бомбы прилетали очень хаотично".

Оборона Мариуполя

Украинских военных стали все больше оттеснять в Мариуполь. "Получилось так, что все военные зашли в город, потому что позиции в полях не было возможности удерживать, их оттуда выбивали. Поэтому вся оборона перешла в город", - вспоминает журналист. После этого обстрелы Мариуполя стали более интенсивными, а передвижение по городу усложнилось. Центр Мариуполя уже попадал под обстрелы артиллерии. В городе работали диверсионно-разведывательные группы и были слышны автоматные очереди, отмечает Малолетка.

Ситуация становилась все сложнее, на улицах стало меньше людей и автомобилей отсутствовала связь: "У людей была паника, они спрашивали нас, что происходит. Они пытались узнать хоть какую-то информацию, спрашивали о гуманитарных коридорах. В городе была одна или две точки, где ловила связь, а потом и там она после 10 марта исчезла".

Людей хоронили во дворах

"Когда мы еще были в городе, погибших от обстрелов уже начали хоронить во дворах домов. Мы это видели, но в то время это еще не было массовым", - делится фотожурналист. Он вместе с Мстиславом Черновым документировал работу сотрудников ритуальных услуг, которые приехали в одну из больниц забирать тела погибших.

Отец над телом погибшего в Мариуполе сына-подростка

"Поскольку не было доступа к нормальному кладбищу, был вырыт ров примерно 30 метров длиной и где-то три метра в глубину. Туда свозили тела погибших из больниц. Также работали маленькие похоронные фирмы, которые собирали тела людей со дворов и также туда их сбрасывали в общую могилу", - говорит Малолетка.

Кроме того, журналисты часто снимали детей: "Мы очень часто попадали на смерть детей, это сложно забыть. Все дети, которых привозили в больницу и которых мы снимали, - они все умерли. Это те дети, которые были у нас на кадрах - как 15-летние, так и трехмесячный младенец. Они все погибли в результате обстрелов".

Уничтожение города

Также, констатирует Малолетка, в городе была уничтожена почти вся инфраструктура: "Кроме того, что они били по больницам, они еще уничтожили станцию пожарных, где стояла вся техника, необходимая для тушения пожаров. Туда попала по меньшей мере одна авиабомба. Они разрушили пожарную часть, вероятно, для того чтобы было невозможно тушить пожары в городе и доставать людей из-под завалов и посеять страх среди населения".

Россия так воюет, убежден он: "Они идут танками вперед и разрушают все, что видят, а затем продвигаются дальше, и так квартал за кварталом разрушили Мариуполь. Это тактика Средневековья: если ты не можешь взять город и его удерживать - лучше его уничтожить".

Обстрел роддома в Мариуполе

9 марта, когда был обстрелян двор возле городской больницы и роддома Мариуполя, журналисты были неподалеку. Кадры из разрушенного родильного облетели весь мир и стали одним из символов этой войны.

"Так случилось, что мы были рядом, услышали звук самолета и сразу раздался взрыв. Он был не один, а сразу несколько. Была очень сильная взрывная волна, от которой разбило окна в домах поблизости. Стекло посыпалось нам за шиворот. Там (возле роддома. - Ред.) была большая воронка. Мы увидели, что там все разбито. Люди выходили из подвала, шокированные от этого. Мы увидели, как спускают беременных женщин и перемещают их на носилках. Там были очень сильные кадры", - вспоминает Малолетка.

По его словам, несмотря на то, что авиабомба попала между домами, роддом получил значительные повреждения из-за взрывной волны: "Там все было разбито, все промежуточные стены были разрушены, все окна вылетели из рам". В одном из помещений больницы, во двор которой попала авиабомба, указывает Малолетка, был расположен военный госпиталь, но там не было никаких военных позиций или военной техники.

"Россияне заставят сказать что-то нужное им на камеру"

Журналисты отправились в больницу, чтобы пообщаться с женщинами из роддома, пострадавшего от взрыва: "Там мы попали в окружение. На улицу выехали российские танки. Мы почти сутки прятались в больнице под видом врачей - ходили в белых халатах и снимали, как российские танки обстреливают город".

Евгений Малолетка и Мстислав Чернов в больнице в Мариуполе

12 марта утром к Малолетке и Чернову приехала спецгруппа украинских военных, которые эвакуировали их в более безопасное место. "Мы остались без автомобиля и наше передвижение по городу и доступ в интернет стали очень ограниченными. Сотрудники полиции нам позже помогали с доступом к спутниковому интернету. Мы приезжали к полицейским, у них была спутниковая связь, мы передавали данные оттуда, но передвигаться становилось все труднее и труднее", - делится фотожурналист.

По его выражению, к представителям масс-медиа поступали сообщения, что их россияне включили в какие-то списки: "Когда за нами приходили солдаты (в больницу, где прятались журналисты. - Ред.), они сказали, что нам нужно эвакуироваться. Потому что если нас возьмут в плен, то россияне заставят сказать что-то нужное им на камеру. Действительно, если бы мы попали в руки к россиянам, это был бы сложный и тяжелый процесс. Мне бы не хотелось проверять на себе, как работают российские спецслужбы с задержанными".

Эвакуация из Мариуполя

14 марта колонна из примерно ста автомобилей смогла выехать из Мариуполя, на следующий день в городе возникла пробка из машин длиной в шесть-семь километров, которые хотели его покинуть, пояснил Малолетка.

"Все стояли в пробке, но понемногу ехали. Мы тоже хотели вырваться и 15 марта выехали из города. На трассе между Мариуполем и Ореховым в направлении Запорожья в каждом селе стоял минимум один блокпост. Возможно, мы не вызывали особых подозрений и это была одна из первых волн массовой эвакуации, поэтому мы смогли проехать. Тогда не было жестких проверок. Было очень страшно, что у нас возьмут телефоны и начнут их смотреть, но этого не произошло. В общей сложности мы проехали около 15-16 российских блокпостов. Ночью мы пересекли линию между российскими и украинскими войсками", - вспоминает он.

Погибшие и пострадавшие представители СМИ

В целом, по данным Офиса генерального прокурора Украины, после вторжения России на украинскую территорию и до начала апреля погибли 18 представителей СМИ, среди которых 15 мужчин и трое женщин.

Восемь человек (по четверо мужчин и женщин) были похищены, а три журналиста считаются пропавшими без вести. Также, отмечают украинские правоохранители, 13 представителей СМИ получили ранения. Среди пострадавших и погибших, помимо украинцев, 19 представителей СМИ из других стран - Великобритании, Чехии, США, Дании, ОАЭ, России, Ирландии, Швейцарии, Франции, Литвы.

Медиакомпания Deutsche Welle вручает награду "За свободу слова" с 2015 года. Лауреатом может стать отдельное лицо или гражданская инициатива, сыгравшие важную роль в деле защиты посредством СМИ прав человека и свободы мнений.

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