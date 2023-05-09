Глава ЕК в Киеве: ЕС и Украина делают невозможное возможным

На протяжении большой части XX века мир в Европе казался маловероятным, но его удалось достичь, заявила Урсула фон дер Ляйен в Киеве и провела параллель с борьбой за свободную Украину в составе ЕС.

Украина борется за идеалы и ценности Европы, за создание прочного единства и мира, за свободу, разнообразие и человечность, на которых строится европейская цивилизация, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) в Киеве, в который она прибыла с визитом в День Европы. Во вторник, 9 мая, она призвала никогда не забывать о том, что мир в Европе казался "невозможным, маловероятным и слишком далеким на протяжении большей части прошлого века", но его удалось достичь.

Сейчас может показаться так же невозможным говорить о свободной и мирной Украине в составе Европейского Союза, отметила фон дер Ляйен на пресс-конференции после переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским. "Но Европа стремится сделать невозможное возможным. Точно также, как и Украина", - добавила она.

Фон дер Ляйен и Зеленский на встрече в Киеве обсудили прогресс Украины на пути в ЕС, отметила глава ЕК. По ее словам, она уважает усилия Украины, усердно работающей над продвижением необходимых реформ в условиях полномасштабной войны. Эту работу необходимо продолжать, и власти Украины могут рассчитывать на поддержку и опыт ЕС на протяжении всего процесса реформ, подчеркнула фон дер Ляйен.

Меры ЕС против военной машины Путина

По ее словам, ЕС делает все возможное, чтобы подорвать военную машину президента РФ Владимира Путина и получение им новых доходов. Европейцы сократили импорт из России почти на две трети, а также ввели десять последовательных пакетов санкций, напомнила она. Фон дер Ляйен сообщила, что 5 мая Еврокомиссия приняла проект следующего санкционного пакета, в центре которого находится борьба с обходом уже введенных ограничительных мер.

Глава ЕК также раскрыла содержание нового, 11-го пакета санкций ЕС против России, продолжающей полномасштабное вторжение в соседнюю страну. По ее словам, этот пакет состоит из трех элементов. Во-первых, предполагается расширить список запрещенных товаров, которые через третьи страны попадают в Россию. Кроме того, ЕС планирует создать новые инструменты, которые помешают обходу санкций третьими странами. "Если мы увидим, что европейские товары идут в третьи страны и затем оказываются в России, Еврокомиссия может предложить странам-членам ввести санкции против экспорта этих товаров", - пояснила фон дер Ляйен. По ее словам, данные меры будут использоваться очень осторожно, после тщательного анализа рисков и одобрения всеми членами ЕС. Третьим элементом станет запрет "теневых" структур из России и третьих стран, которые преднамеренно обходят санкции ЕС, указала она далее.

Зеленский сообщил о планах ЕС предоставить 1 млн снарядов Украине

В свою очередь Владимир Зеленский сообщил, что на переговорах с главой ЕК обсудил темы евроинтеграции Украины, обороны, а также штрафных мер в отношении России. Он отметил, что рассчитывает на скорое ужесточение европейских санкций против РФ. Кроме того, он призвал Брюссель принять решение о формальном начале переговоров о вступлении Украины в ЕС после предоставления этой стране статуса кандидата в 2022 году. "Пришло время отбросить искусственную политическую неопределенность в отношениях между Украиной и ЕС. Пришло время принять положительное решение о начале переговоров", - заявил Зеленский.

Украинский президент также сообщил, что Европейский Союз готов предоставить Киеву миллион артиллерийских снарядов. "Поблагодарил Урсулу за готовность Евросоюза предоставить Украине крайне необходимые боеприпасы, один миллион снарядов для артиллерии", - заявил он.

Планы создания координационной группы по украинскому экспорту

Одновременно Зеленский и фон дер Ляйен на брифинге сообщили о планах создать совместную координационную группу по экспорту украинской сельскохозяйственной продукции. По словам украинского президента, его страна рассчитывает на солидарность соседних стран, учитывая вызовы, с которыми вынуждена бороться Украина. "Мы предлагаем создать координационную группу для мониторинга соответствующих проблемных вопросов и воздержаться от любых решений по торговле без консультаций с Украиной", - отметил он.

Зеленский назвал "абсолютно неприемлемыми" торговые ограничения, которые ввели страны Восточной Европы. По его словам, такие торговые ограничения являются жесткими, протекционистскими и играют на руку России, и Киев ожидает "сильных" европейских решений для их отмены. Он выразил уверенность в возможности найти оптимальные решения, которые защитят интересы Европы в целом и украинцев.

Ранее по прибытии в Киев фон дер Ляйен приветствовала в Twitter решение определить 9 мая Днем Европы в Украине. "Приятно вернуться в Киев. Где ценности, которые мы ценим, защищаются каждый день. Поэтому это достойное место для празднования Дня Европы", - написала она. Фон дер Ляйен также посетила выставку уничтоженной российской военной техники и почтила память погибших украинских солдат.

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