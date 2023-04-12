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Первое совместное заседание глав комитетов Европарламента и Верховной Рады
Первое совместное заседание глав комитетов Европарламента и Верховной РадыФото: European Union 2023
ПолитикаЕвропа

В Украине открыли офис по адаптации законов к нормам ЕС

Ксения Польская Брюссель
2 ч. назад

Верховная рада Украины займется адаптацией законов к нормативным документам ЕС - для этого она открыла специальный офис. Спикер Европарламента не исключила, что переговоры о вступлении Украины в ЕС начнутся в 2023 году.

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При Верховной раде открывают офис по адаптации законодательства Украины к стандартам Европейского Союза. Об этом сообщил спикер украинского парламента Руслан Стефанчук на первом совместном заседании глав комитетов Верховной рады и Европейского парламента в среду, 12 апреля. Распоряжение об открытии офиса он подписал перед камерой, поскольку заседание депутатов в Брюсселе и Киеве проходило в режиме видеосвязи.

Со своей стороны, спикер Европарламента Роберта Метсола выразила надежду на то, что переговоры о вступлении Украины в ЕС начнутся уже в 2023 году. Первое совместное заседание глав парламентских комитетов - это важный новый шаг на пути сотрудничества Евросоюза и Украины, подчеркнула она.

"Сегодняшняя встреча знаменует начало углубленного, всестороннего и конкретного отраслевого сотрудничества между нашими учреждениями. Это сотрудничество имеет решающее значение для европейского пути Украины, - отметила Метсола. - Нет никаких сомнений в том, что будущее Украины - в Европейском Союзе".

Европарламент и Рада углубляют партнертво 

Депутаты Европарламента выразили готовность углублять институциональные связи и предложили украинским коллегам свой опыт, в том числе в областях соответствия законам ЕС и послевоенного восстановления. С точки зрения европарламентариев, важно будет "строить лучше, чем было", и связать восстановление Украины с процессом реформ, который обеспечит ей европейскую интеграцию.

Большая часть заседания прошла за закрытыми дверями: украинская сторона решила не транслировать встречу с евродепутатами, объяснив это мерами безопасности.

Украина получила статус кандидата на вступление в Евросоюз в мае 2022 года и должна провести ряд реформ и преобразований в ключевых сферах, чтобы соответствовать стандартам ЕС. В октябре Еврокомиссия проведет анализ этих действий и в случае положительной оценки даст добро на начало переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз. Киев много раз выражал надежду на то, что это произойдет до конца 2023 года.

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Ксения Польская, корреспондентка DW в Брюсселе
Ксения Польская Передает главные новости о России, Украине, Беларуси и Европе из сердца Евросоюза - Брюсселя.
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