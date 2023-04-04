  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Самолет Cessna 551 (фото из архива)
Самолет Cessna 551 (фото из архива)Фото: Kevin Kurek/dpa/picture alliance
ПолитикаЕвропа

LRT: В Россию переправляют самолеты из ЕС в обход санкций

Илья Коваль
1 ч. назад

Сеть компаний российского бизнесмена, зарегистрированных в Турции и Италии, позволяет россиянам приобретать самолеты в ЕС и переправлять их в Россию, выяснили литовские журналисты.

https://p.dw.com/p/4Phag

Российские предприниматели могли покупать самолеты в странах Евросоюза через цепочку компаний в Турции и Италии. Расследование этой схемы опубликовали журналисты литовской телерадиокомпании LRT во вторник, 4 апреля.

В схеме участвуют фирмы, зарегистрированные на Евгения Кабанова, члена правления российской Межрегиональной общественной организации пилотов и граждан-владельцев воздушных судов ("АОПА-Россия"). В телеграм-канале его российской компании сообщается, что она помогает купить в Европе самолет или вертолет, несмотря на санкции, вернуть заблокированное в ЕС воздушное судно или приобрести запчасти.

В частности, LRT выяснила, что небольшой четырехместный самолет Cessna 172 был куплен в Дании турецкой компанией Edermont, зарегистрированной на Кабанова. Покупатель утверждал, что самолет будет использоваться в Турции, но в дальнейшем выяснилось, что при посредничестве другой фирмы Кабанова, зарегистрированной в Милане MAK Aviation, воздушное судно пытались переправить в Псков через Швецию и Литву. При дозаправке в аэропорту литовского города Паланга самолет задержали.

Власти Дании и Литвы проводят расследование в связи с возможным нарушением санкций. В соответствии с наложенными ограничениями, самолеты, принадлежащие, заказанные или иным образом контролируемые россиянами, не могут приземляться в ЕС или вылетать из него.

Смотрите также:

Байки о Путине – "Заповедник", выпуск 256, 19.03.23

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Как российская рыба попадает в США в обход санкций и какую роль на самом деле играет Китай (12.10.2022)

Как российская рыба попадает в США в обход санкций и какую роль на самом деле играет Китай (12.10.2022)

В США на рыбную продукцию из России наложили санкции. Рыбаки на Аляске надеялись на удачный сезон. Однако российский лосось не исчез с рынка США, его продолжают поставлять через третьи страны.
Экономика и бизнес12 октября 2022 г.02:33 мин.
external

Лондон грозит олигархам Путина, жесткий сигнал ожидается и из Берлина. DW Новости (31.01.2022)

Лондон грозит олигархам Путина, жесткий сигнал ожидается и из Берлина. DW Новости (31.01.2022)

Страны Запада считают угрозу новой агрессии Кремля против Украины весьма реальной. Они готовят новые жесткие санкции на случай вторжения России в соседнюю страну. Лондон предупредил, что на этот раз пострадать могут и близкие к Кремлю российские олигархи. На этом фоне в Германии правящие социал-демократы обсуждают необходимость более жесткого курса по отношению к Москве.
Политика31 января 2022 г.20:11 мин.

Расследование LRT об обходе санкций в авиации

www.lrt.lt
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

На церемонии вступления Финляндии в НАТО, 4 апреля

НАТО лишила РФ "пространства для ошибки" по поводу Финляндии

Конфликты3 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура: мужчина с сигатерой во рту и ящиком с инструментами стоит перед трансформаторной будкой. На ней надпись: "Искусственный интеллект. Не влезай! Убьет!"

Искусственный интеллект: чем он опасен и чего ему бояться

Искусственный интеллект: чем он опасен и чего ему бояться

Цифровые технологии11 ч. назад
Медицинские исследования

В Беларуси растет количество онкобольных. В чем причина?

В Беларуси растет количество онкобольных. В чем причина?

Общество15 ч. назад
Приемный терминал газопровода "Северный поток" в немецком Лубмине

"Северный поток" разрушен, а его вновь застраховали. Зачем?

"Северный поток" разрушен, а его вновь застраховали. Зачем?

Экономика и бизнес9 ч. назад
Солдаты-призывники ВС России в Новосибирске, ноябрь 2022 года

Срочников - на контракты? Как в РФ готовятся пополнять армию

Срочников - на контракты? Как в РФ готовятся пополнять армию

Общество10 ч. назад
Здание КГБ в Минске

Кого в Беларуси считают украинскими шпионами?

Кого в Беларуси считают украинскими шпионами?

Конфликты13 ч. назад
У места взрыва в кафе в Санкт-Петербурге

Задержание Дарьи Треповой и другие события 404-го дня войны

Задержание Дарьи Треповой и другие события 404-го дня войны

Конфликты3 апреля 2023 г.
На главную страницу